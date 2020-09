Día del Empleado del Comercio: el lunes no abrirán supermercados, centros comerciales ni negocios

El lunes no abrirán los supermercados, centros comerciales ni otros negocios por ser el día del Empleado de Comercio. Sí podrán hacerlo, si lo desean, aquellos que sean atendidos por sus dueños. Si bien la fecha original es mañana, se acordó trasladarlo al lunes para que alcance a todos con un descanso efectivo.

En Mendoza esto alcanza a 30 mil trabajadores.

Fernando Ligorria, secretario general del Centro Empleados de Comercio de la provincia, explicó a Los Andes por consenso con cámaras supermercados, centros comerciales y otros se decidió el traslado: “el lunes no habrá atención en ningún comercio, ni centros comerciales ni supermercados”, subrayó.

Detalló que implica el descanso del empleado y se cobra como un día laboral, “no se puede hacer trabajar a nadie porque está holgado con fuerza de ley, vamos a salir a controlar y si un empleado está trabajando el empleador será multado”.

Destacó que se trata de un derecho y que las cámaras y representantes así lo han acordado.

"Desde 2011 recuperamos este derecho a través de la ley 26.541 redactada por nuestro ex secretario general, Guillermo Pereyra, en su calidad de diputado y desde esa fecha venimos acordando con los representantes que no haya apertura, el trabajador empleado de comercio tiene su día de descanso, es decir no hay actividad.