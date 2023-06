Día del Ambiente: un concurso reconocerá la innovación y creatividad de estudiantes secundarios y universitarios

Cada año el 5 de junio se celebra el Día del Ambiente y en esta oportunidad Halpern SRL -líder regional en el mercado de insumos para conducción, control y filtrado de agua- y la Fundación Tomás Alva Edison -reconocida por Microsoft y Google por su calidad educativa-, se unieron para crear el Concurso Día del Ambiente “Premio Halpern y Fundación Tomás Alva Edison a la innovación en soluciones tecnológicas para el cuidado y uso eficiente del agua”.

El concurso busca fomentar la creatividad, innovación y conciencia ambiental de los estudiantes de nivel secundario y universitario en relación al cuidado y uso eficiente del agua. Se espera que los jóvenes presenten proyectos innovadores y creativos que propongan soluciones prácticas y sostenibles en relación con el agua y la tecnología. Estos proyectos pueden basarse en investigaciones científicas, desarrollo de tecnologías o aplicaciones que contribuyan a la conservación y uso responsable del agua.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel secundario y universitario, quienes podrán participar de forma individual o en equipos en las categorías “Prototipos terminados” y “Proyectos en Vía de Desarrollo” y se evaluará la originalidad, el impacto y la viabilidad de los proyectos presentados.

Los premios incluyen dinero en efectivo que llegan hasta los 90.000 pesos para los primeros puestos de los “Prototipos Terminados”. Todos los puestos recibirán certificado. Los primeros puestos de la Categoría “Prototipos Terminados” tanto de Nivel Secundario como Universitario recibirán una Mentoría Endeavor, a cargo de expertos/as de la red a definir.

También, los primeros puestos de cada categoría y nivel obtendrán un Premio Aulas Digitales Google for Education Partner, consistente en un Curso online de ecosistema de herramientas Google Workspace. Las escuelas de nivel secundario cuyos alumnos obtengan el primer puesto en las dos categorías, obtendrán también el Premio Espacio LODO, consistente en 30.000 pesos cada una.

Los ganadores de cada categoría también recibirán una Mentoría en modelo de negocios y herramientas para emprendedores en Espacio LODO.

“Con este Concurso queremos promover en los estudiantes la iniciativa de que generen soluciones a través de la tecnología para el problema de la sequía que atraviesa Mendoza”, explica Graciela Bertancud, apoderada de la Fundación Tomás Alva Edison.

Por su parte, Sebastián Halpern, CEO de Halpern SRL, indicó: “Estamos convencidos de que el futuro de Mendoza y el crecimiento de la región es el cuidado del agua, y para eso hay que incorporar tecnología y soluciones innovadoras. Estamos seguros, además, de que los jóvenes pueden brindar muchas ideas creativas y ayudarnos a pensar de forma diferente y queremos que este Concurso sea la forma de conocerlas”.

Es importante destacar que la evaluación de los trabajos estará a cargo de un jurado compuesto por profesionales especialistas en la temática. Entre ellos, el Dr. Enrique Ruiz Blanco, analista de sistemas, científico investigador y coordinador de Educación a Distancia de la Universidad del Aconcagua; Patricia Puebla, vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo; Beatriz Damiani, bioquímica y farmacéutica y secretaria Académica de la Universidad Juan Agustín Maza. También serán parte del jurado Sebastián Halpern, CEO de Halpern SRL.

Los participantes deberán enviar un formulario de inscripción, disponible a partir del 6 de junio en la página web y redes sociales de Halpern SRL (www.halpernriego.com) y la Fundación Tomás Alva Edison (www.fundacionedison.org.ar) indicando su nombre completo, correo electrónico, institución educativa y categoría en la que participan.

Formulario de inscripción https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH6k-Fr98o16Nn4tl46UEr0idv4_1ljH3UBYQpQcK8m5sO3A/viewform?usp=pp_url

Luego de inscribirse, los participantes deberán presentar sus trabajos en formato digital mediante un video de no más de 3 minutos y una presentación que no debe exceder las tres páginas (puede ser infografía, etc.). Esta presentación debe contener la problemática, posibles soluciones y ejecución del proyecto.

El material debe ser enviado a través del email: concurso@fundacionedison.org.ar

El plazo para la inscripción y envío de trabajos será desde el 6 de junio hasta el 5 de julio de 2023, y los ganadores se darán a conocer el 31 de julio.

