Devoción y tradición en Lagunas del Rosario

“Esta fiesta es un orgullo porque no se pierde la tradición de venir a agradecer a la Virgen todo lo que le pedimos en el año”. Así define Mario Garro a los festejos patronales en Lagunas del Rosario, Lavalle.

A 120 km de la ciudad de Mendoza y después de transitar un complicado camino de tierra, se llega hasta el paraje Lagunas del Rosario. Con el sol a pleno pero con una agradable temperatura, el pueblo muestra un paisaje diferente.

Fiesta Lagunas del Rosario. Procesión de las Antorchas en la Capilla de la Virgen del Rosario. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes.

Visitantes de diferentes partes de Mendoza y de otras provincias llegan hasta el secano lavallino. Carpas, puestos de comidas y de artesanos se instalan en el ancestral pueblo lagunero y la gente recorre el lugar, se saca fotos en el frente de la capilla y enciende los fogones para disfrutar de un asado o una guitarreada.

“Tengo 69 años y hace 65 que vengo porque me he criado en estos campos, me tira mucho el pueblo”, comenta Hugo Videla de Pocito, en San Juan, rodeado por su familia. Se pone a cantar una zamba mientras el sol de la tarde comienza a caer. En otros puestos algunos descargan leña para los fogones, para el asado. Las tortitas y los pastelitos fritos inundan con su aroma el aire lavallino.

Las campanas de la iglesia se escuchan a lo lejos, es hora de la Novena y la misa. Los festejos centrales iniciaron el viernes con la partida de la Peregrinación gaucha desde Tulumaya. El mismo día, en Lagunas, se realizó la Novena y la Procesión de Antorchas. “Cuando uno viene se enamora de la gente y del lugar. La gente viene con alegría, no sólo por lo religioso sino también por lo folclórico y para compartir”, concluye satisfecho el padre Carlos Salomone.

A las 21 horas comenzó la procesión en las inmediaciones de la capilla, decenas de personas se acercaron para demostrar su devoción a la Virgen del Rosario. A los rezos le siguieron unos “¡Viva María, viva nuestra madre!” La marcha terminó en la puerta de la capilla, algunos aprovecharon para sacarse “selfies” mientras el padre Salomone invita a todos para los festejos centrales del domingo.

Puesta en valor de la Capilla

La Capilla construida en 1670, es el centro espiritual y social de la Comunidad de Lagunas del Rosario, cuna de uno de los asentamientos Huarpes de más relevancia de la provincia de Mendoza y su consolidación es una acción de conservación patrimonial.

Es Monumento Histórico Nacional y ha sido reparado junto a la comunidad, respetando las técnicas ancestrales. El Municipio presentó este proyecto ante el gobierno nacional, diseñado por especialistas en este tipo de construcción, quienes conformaron el equipo técnico fueron la arquitecta Ana María Castillo, en la dirección de arquitectura, armado y presentación de documentación, junto al ingeniero Daniel García Gei, quien estuvo a cargo del sistema de consolidación, cálculo de estructura, cómputo de materiales y dirección de estructura.

También intervino la mirada técnica de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (CNMLBH) para la ejecución de los trabajos de reparación, refuerzo y consolidación de todo el edificio de la Capilla del Rosario.

Los trabajos realizados abarcan una serie de sujeciones del conjunto de paredes del sector sur, que incluyó al muro sur, la torre campanario y los muros laterales SE y SO, en tres niveles, replicando y reemplazando las trabas de madera originales; efectuadas con tirantes de madera dura de quebracho, canteada in situ, y ubicadas a ambos lados del muro (interior y exterior), cabe destacar que aún se conservan trabas de madera en la parte inferior de la capilla, después del terremoto de 1861.

Adicionalmente, se enmallaron con tejido romboidal revestido en PVC, exterior e interior de torre, muro sur y muro del reprofundo, vinculando ambos tejidos con alambre de la misma malla destejida, y en el ábside, sólo por el exterior, para generar refuerzos que controlen los posibles desplazamientos entre mampuestos, con lo que se evitaría el desplome y segregación de los mismos.

Se reparó el campanil, colocando un zuncho con tensores de acero, a la altura de la base de la cúpula, que se fue ajustando hasta alcanzar la verticalidad y un refuerzo interior con una estructura triangulada de perfiles de acero, sobre cimentación de tierra apisonada (tapial).

La cubierta y pendientes de techo se mejoraron, para que las aguas pluviales no dañen los paramentos verticales ni generen humedad en los cimientos de la capilla. Se llevaron a cabo revoques de barro y pintura a la cal en interiores y exteriores.

Cronograma de actividades

Domingo 13

10:00 hs-Destrezas Gauchas

11:00 hs-Misa

12:30 hs-Comidas Típicas en los bodegones tradicionales

16:00 hs-Misa y procesión. Al finalizar sorteo bono contribución de la Capilla

19:00 hs-Espectáculo artístico

La familia Videla de San Juan en la Fiesta Lagunas del Rosario. Procesión de las Antorchas en la Capilla de la Virgen del Rosario. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes.

Amigos de Guaymallén juegan al truco durante la Fiesta Lagunas del Rosario. Procesión de las Antorchas en la Capilla de la Virgen del Rosario. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes.

Remigio Villegas vende artesanías en la Fiesta Lagunas del Rosario. Procesión de las Antorchas en la Capilla de la Virgen del Rosario. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes.

Amigos de Jocolí en la Fiesta Lagunas del Rosario. Procesión de las Antorchas en la Capilla de la Virgen del Rosario. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes.

