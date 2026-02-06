Detuvieron a la abogada argentina en Brasil: fue trasladada a una comisaría y podría ir a una cárcel común.

Finalmente, tras el pedido de detención de la Justicia de Brasil , la Policía detuvo este viernes a Agostina Paéz, la abogada argentina acusada de hacer gestos racistas tras una discusión con los empleados de un bar en Río de Janeiro.

La joven de 29 años estaba bajo investigación tras un incidente ocurrido el pasado 14 de enero. Hoy quedó alojada en una comisaría y su destino inmediato sería el Complejo Penitenciario de Bangu .

La medida fue dispuesta por el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro , que hizo lugar al pedido de la fiscalía. Los magistrados consideraron que la prisión preventiva es necesaria ante el riesgo de fuga de la turista y la posibilidad de que su libertad represente una intimidación para los testigos del caso.

El episodio que originó la causa ocurrió hace casi un mes, cuando Páez y un grupo de amigas mantuvieron una discusión por el pago de la cuenta en un establecimiento gastronómico. Según la denuncia y las cámaras de seguridad, ella se dirigió a los mozos con insultos racistas , a lo cual le advirtieron que sus insultos constituían un delito en Brasil.

Lejos de tranquilizarse, la abogada se habría dirigido a la cajera para decirle "mono" mientras realizaba gestos simulando al animal. La fiscalía destacó que una de las amigas de Páez intentó detenerla, lo que la acusada tenía plena "conciencia" de lo que estaba haciendo .

Finalmente, señalaron que las versiones de las víctimas fueron corroboradas por testigos y cámaras de seguridad.

Por el otro lado, la defensa de la joven argentina presentó imágenes de una cámara de seguridad que registró los momentos previos al incidente. En las imágenes se observa a uno de los mozos del lugar gritándole a Páez en plena calle y realizando gestos obscenos (tomándose los genitales) apuntando hacia ella.

Embed | Gestos obscenos hacia turistas argentinas



La abogada argentina Agostina Páez permanece retenida en Brasil desde el pasado 14 de enero, tras ser filmada realizando gestos racistas contra trabajadores de un bar en Río de Janeiro. Sin embargo, en las últimas horas, comenzó a… pic.twitter.com/UXNmXYOlpc — LOS ANDES (@LosAndesDiario) February 4, 2026

Para el entorno de la abogada, esto refuerza su versión de la argentina: que los gestos de Páez fueron una reacción, en tono de broma interna con sus amigas, ante la provocación y gestos de los empleados. Sin embargo, para la Policía Civil, que dio por cerrada la investigación el 23 de enero, el video de los gestos de la argentina es prueba suficiente de una ofensa que continuó incluso después de que ella abandonara el local.

Aunque sea extranjera, no tendrá trato diferencial

La situación de Páez es delicada, ya que la "injuria racial" en Brasil contempla penas de 2 a 5 años de prisión y, tras una reforma legislativa que salió hace poco, es un delito que no permite la salida bajo fianza de manera automática.

agostina paez

La abogada penalista brasileña Carla Junqueira explicó en Mediodía Noticias que en el país vecino hay actualmente 297 personas presas por racismo. “La Justicia no va a hacer ningún tratamiento diferenciado porque ella sea extranjera. Se le va a aplicar lo mismo que a los brasileños”, sostuvo la experta.