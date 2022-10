Desesperante: un argentino lleva 5 meses preso e incomunicado en África por tener el pasaporte vencido

La desesperación y la incertidumbre son dos las agujas que marcan el paso de las horas y de los días para la familia de Nicolás Bossié (32) desde hace poco más de 5 meses. Y es que este joven argentino nacido en Mercedes (Buenos Aires), se encuentra detenido e incomunicado de su familia y del mundo exterior desde el 19 de mayo en Malí (África). ¿El delito? Haber ingresado a ese país de África Occidental con el pasaporte vencido, considerado delito penal en ese territorio. En realidad, el delito es no portar documentación que certifique la identidad.

“No saber es lo peor. No tenemos ningún tipo de información, no conocemos en qué condiciones está Nicolás. Nunca pudimos hablar con él desde que lo detuvieron. Más allá de que, gracias a que hablo inglés, pude entrar en contacto con un asistente social de la cárcel que me dice que él está bien, el obstáculo principal que tenemos hoy es no conseguir ningún abogado que pueda ver el expediente y entender cuál es el problema”, resumió la tía de Nicolás, Karina Lombardo en diálogo con TN durante las últimas horas.

Desesperante: un argentino lleva 5 meses preso e incomunicado en África por ir sin pasaporte. Foto: TN

Del día a día de Nicolás es poco y nada lo que sabe su familia, y eso es lo que más los angustia y desespera. Incluso, a nivel diplomático la situación se encuentra estancada, ya que Argentina no tiene embajada en Malí y la más cercana es la de Nigeria. De hecho, entre la ciudad de Kayes (donde está detenido Nicolás) y la capital de Malí, Bamako, hay poco más de 500 kilómetros y ningún abogado con el que se han logrado contactar los familiares del mercedino parece dispuesto a recorrer ese tramo para ocuparse de la situación. Esto lleva a que la familia de Nicolás no encuentre una respuesta o, por lo menos, una mínima certeza de cómo está y cómo pasa su día a día el joven, que salió de su ciudad natal en 2012 y quien durante los últimos 10 años se ha dedicado a viajar por el mundo.

“La última vez que tuve contacto con él fue el 13 de mayo, cuando me escribió por Facebook. Días después, Cancillería le mandó una carta documento al papá de Nicolás para notificarlo. Así fue que nos enteramos. Hoy no sabemos nada sobre él”, agregó la mujer en la entrevista con el citado medio. Y sostuvo que, si bien no ha podido hablar con su sobrino, la familia cree que el joven no estaba al tanto de las consecuencias de llevar la documentación vencida. O, quizás, subestimó las consecuencias de esta falta.

Desesperante: un argentino lleva 5 meses preso e incomunicado en África por ir sin pasaporte. Foto: TN

El sueño que se convirtió en pesadilla

Cuando en 2012 Nicolás Bossié partió de Mercedes, lo hizo con un objetivo soñado: conocer distintos países, viajar por el mundo y recorrer, como sea, al menos un país de cada uno de los continentes. África era la deuda pendiente, por lo que a comienzos cruzó a Marruecos desde España y allí comenzó la etapa de la aventura que terminaría convirtiéndose en una pesadilla para él y su familia, aquí en Argentina.

Ya en suelo africano, a Nicolás se le venció el pasaporte. Su familia no sabe si estaba al tanto de la situación e, incluso, en caso de haberlo estado, no descarta que le haya dado poca importancia al hecho de no contar con una documentación legalmente válida. Antes de llegar a Malí y de ser detenido, el joven argentino bordeó la costa del Atlántico Norte y llegó hasta Senegal. Pero cuando puso un pie en la ciudad de Kayes, la película de aventura mutó a una de terror.

Porque en ese país africano, donde el día a día se dirime entre ataques yihadistas y una escalada de violencia que se agravó durante los últimos meses, haber ingresado sin una documentación vigente fue la peor equivocación que pudo haber cometido Nicolás.

“El abogado que sugirió la embajada argentina en Nigeria dijo que se iba a acercar y todavía no fue. Ninguno quiere trasladarse desde Bamako -capital de Malí- a Kayes porque es lejos -510 kilómetros- y costoso”, resaltó Karina Lombardo, tía de Nicolás.

Desesperante: un argentino lleva 5 meses preso e incomunicado en África por ir sin pasaporte. Foto: TN

Algo de tranquilidad y la tensa espera

Lo único que la familia Bossié ha podido saber de Nicolás ha sido gracias a un asistente social de la cárcel de Kayes quien, en inglés, les dio algunas precisiones para que sepan que el joven está bien. Sin embargo, no han podido verlo –ni siquiera en fotos- ni tampoco hablar con él. A ello se agrega que, en ese país, lo que tiene que ver con alimentación e higiene de los presos depende exclusivamente de lo que familiares y allegados puedan acercarles a los reclusos. Y Nicolás está, literalmente, solo en Malí.

Entre tanta desesperación, pareciera asomar una pequeña luz de esperanza mientras recorren el camino para la familia. Y es que desde la Embajada argentina en Argelia han iniciado tratativas para viajar el mes próximo a Malí y tomar cartas en el asunto. A ello se suma la buena predisposición que ha adoptado la Embajada brasileña en Malí, quienes se han ofrecido para interceder ante tan angustiante panorama.

“El papá de Nicolás iba a tener una audiencia el 2 de agosto. Había recibido la notificación de que la justicia de Malí iba a poner un abogado de oficio. Sin embargo, esa audiencia fue suspendida y nunca se reprogramó. Y a partir de ahí, todo entró en una nube”, destacó con angustia la tía del joven.

A la convulsionada situación social que se vive en Malí, se suman características propias de la geografía, topología y el clima en ese país del norte africano. Y es que en el verano de esa región africana, las temperaturas son extremadamente altas. De hecho, en mayo –justamente la fecha en la que llegó Nicolás- las máximas pueden alcanzar los 46°.