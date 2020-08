Desesperados, familiares de enfermos de Covid-19 en Mendoza piden donantes de plasma por Facebook

Frente a la llegada de un virus desconocido que se expandió de forma inusitada en todo el mundo, los médicos fueron probando distintos tratamientos para lograr mejorar las condiciones de los pacientes que lo contraían. Hace un tiempo se volvió una alternativa aparentemente efectiva, aunque todavía no cuenta con la evidencia suficiente, el uso de plasma de convaleciente en nuevos pacientes.

En Mendoza se comenzó a utilizar desde el fines de junio y desde entonces se han multiplicado los pedidos de uso en determinadas personas que resultan positivas en la provincia. De hecho, recientemente en las redes sociales se difundieron varios pedidos de donantes de plasma para personas determinadas.

Uno de ellos fue de Gabriela quien hizo un posteo en Facebook contando que su marido estaba en terapia intensiva y necesitaba de este componente de la sangre para continuar su tratamiento. Consultada por este diario, relató que ya recibió el plasma y que se encuentra a la espera de que en unos días salga de terapia.

De todas formas desde el gobierno provincial aclararon que este pedido extra oficial no es la manera correcta de proceder. “El plasma no es para todos los pacientes Covid y tiene que ser solicitado por el hospital al Centro Regional de Hemoterapia”, manifestaron. En tanto aclararon que no todos los hospitales están habilitados para extraer este material, sino que se realiza únicamente en Osep y en el Centro Regional de Hemoterapia.