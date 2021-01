Desesperada búsqueda de una niña de 13 años que vive en Ugarteche: desde el jueves no saben de ella

La familia de Zaira Pelegrina (13) y toda la comunidad de Ugarteche buscan desesperadamente a la niña desde el jueves 21 de enero . Esa mañana, mientras su madre estaba trabajando, Zaira se retiró de su casa y, desde entonces, no se tienen datos sobre su paradero. La adolescente ni siquiera se ha comunicado con su madre ni con otro familiar que vive en Buenos Aires, y que son los dos contactos más frecuentes de Zaira.

“El mismo 21 de enero al mediodía, la mamá de Zaira hizo la denuncia. Pero no sabe nada de su hija desde que salió. Y la madre me contó que no tiene teléfono con ella, ni tampoco forma de comunicarse”, destacó la presidenta de la asociación Madres de Pie Mendoza, Graciela Bianchi. Justamente desde el perfil de Facebook de este grupo se ha replicado incontables veces la foto de Zaira y es desde donde más se está difundiendo la búsqueda.

“ La están buscando por todos lados . Se ha hecho una denuncia por averiguación de paradero, pero todavía no se tienen datos ni precisiones sobre dónde pueda estar”, destacó Bianchi, con desesperación.

Desde el Ministerio Público Fiscal, en tanto, confirmaron que la denuncia ha ingresado y que los investigadores están trabajando en la búsqueda de la niña.

Marcha

La madre de Zaira y la coordinadora del grupo Madres de Pie Mendoza han convocado para esta tarde una marcha en reclamo por la aparición de Zaira.

La convocatoria, que también se está gestando en las redes sociales, es a las 19 en la esquina de Peatonal y San Martín.