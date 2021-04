Descontento entre los gastronómicos por las nuevas restricciones

La restricción de circulación entre las 0:30 y las 5:30 no fue bien recibida en el sector gastronómico , porque afirman que generará un impacto económico en una actividad que respeta los protocolos y que es periódicamente fiscalizada.

La titular de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines, Beatriz Barbera reconoció que se esperaba que llegara una medida como la adoptada para lograr que descienda el nivel de contagios. En una primera lectura dijo que se entiende como una medida para proteger la salud. Sin embargo, admitió que es una medida que, en mayor o menor medida, termina afectando a los gastronómicos.

Desde el gobierno aseguran que la intención es atender la situación sanitaria manteniendo la economía abierta. “Son medidas que en ningún caso afectan el empleo y la actividad comercial de la provincia”.

Sin embargo, representantes del sector gastronómico y turístico coinciden en que se trata de una situación difícil de aguantar y que de alguna manera afecta a los que sí se encuentran cumpliendo con los protocolos, y que no representan lugares de foco de contagios. Así mismo, reclaman mayores controles y respuesta ante las denuncias de fiestas clandestinas, caso contrario las medidas no cumplirán con su objetivo y sólo perjudicarán a una actividad económica en el contexto de una crisis. “Lo importante es controlar lo ilegal, lo clandestino, dónde no se respetan los protocolos”, resaltó Barbera. Y agregó:_”Tenemos que ver cómo vamos a hacer para trabajar aún más en forma conjunta con el Estado, para generar apoyo al sector y que no solo se puedan mantener los puestos de trabajo, sino básicamente que los locales se puedan mantener en pie”.

Por su parte, Raúl Roitman, vicepresidente de AEHGA comunicó a medios locales que el sector no fue consultado sobre las medidas adoptadas tras la reunión de intendentes con el Ejecutivo provincial. “Creo que va a perjudicar mucho a los bares, más que a los restaurantes. Yo calculo que, de domingo a jueves, los restó algo van a sufrir, pero es real que los fines de semana vamos a terminar perdiendo un turno entero, claro que será dañino”, aseguró.

Dueños de locales gastronómicos y bares aseguran que para poder cumplir con el horario, se debe cesar la atención a las 23.30, y con esto se reduce la capacidad de rotación de clientes.

Desde el sector recuerdan que durante el período de restricciones de horarios durante el año pasado fue difícil por momentos lograr que los propios clientes se adaptaran y respetaran el horario de cierre, resistiéndose a retirarse, muchas veces ocasionando que se realizaran multas a los locales. Solicitan que no se delegue a los locales únicamente la responsabilidad de control y educación de la ciudadanía y que se trabaje desde los gobiernos provincial y municipales.

Desde la Cámara Regional de Entretenimiento señalaron que estas medidas significan “un retroceso grandísimo y que no solo va a afectar la economía de las productoras de espectáculos sino a todo los que nos rodea, porque en los salones de fiestas no solo los salones de fiestas mueven la economía, es el fotógrafo, la tienda de ropa, el calzado. Al suspender los eventos nocturnos la gente deja de consumir un montón de cosas que tienen que ver con eso y que motorizan la economía”, explicó su titular, Rodolfo Martínez.

Vale recordar que el gobierno informó que tras la restricción en la circulación nocturna para desalentar las fiestas clandestinas, durante la madrugada sólo funcionarán los servicios esenciales y/o urgencias. De esta manera las diferentes actividades se verán obligadas a cierres anticipados, como en el caso de teatros, cines, salas culturales y salas de juego, que continuarán funcionando con la capacidad al 50%, con un máximo de 250 personas.

En el caso de encuentros y espectáculos deportivos en espacios cerrados se prohíbe totalmente la presencia de público. Mientras que aquellos que se realicen al aire libre deberán cumplir con el tope de 250 personas.

Para eventos sociales y culturales en espacios cerrados, se redujo la capacidad del 70% al 50% de la capacidad del salón, con un máximo de 250 personas. En tanto, en los eventos que se realicen en lugares habilitados al aire libre se deberá contemplar la distancia de un metro cuadrado por persona, y el máximo de personas es de 250. La circulación durante la madrugada quedará exclusiva para trabajadores esenciales quienes para justificar su circulación deberán presentar ante los controles el permiso para circular.

Micros hasta las 0:30

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que el servicio de transporte se adaptará a los horarios de las medidas adoptadas por el gobierno provincial. Así, el último recorrido de las líneas de micros saldrá a las 00.30, permitiendo el regreso a sus hogares de los trabajadores al concluir sus actividades. En tanto, se mantiene el horario de inicio a las 05.30.