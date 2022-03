El Desayuno Real se hizo en la terraza del hotel y las reinas departamentales aparecieron de sorpresa

Sin la tradicional sesión de fotos en las habitaciones, la reina Nacional de la Vendimia, Natasha Sánchez y la Virreina, Giuliana Pilot, desayunaron en la terraza del hotel Park Hyatt y se mostraron muy emocionadas por el cariño que reciben de la gente.

La flamante reina y virreina, se hicieron presentes en la terraza del hotel, donde muchísimos turistas estaban a la espera de su llegada. Con muchas fotos y videos, charlaron con ellos y hasta les hicieron algunas recomendaciones sobre la provincia. Luego, se pusieron cómodas y comenzaron a relatar todo lo que vivieron.

La noche de este sábado fue muy emotiva, después de dos años, el Frank Romero Day volvió a recibir a cientos de mendocinos y turistas de todas partes del mundo para poder celebrar la fiesta de la Vendimia.

“Estamos muy contentas, todavía no lo podemos creer. No caemos, estamos en una nube que no entendemos nada”, comenzó diciendo la reina Nacional.

Las soberanas quedaron sorprendidas del cariño de la gente, fue lo primero que destacaron. “Estamos sorprendidas totalmente, no lo esperábamos”, agregaron emocionadas.

Desayuno real.

Con respecto a los proyectos que tienen, Natasha comentó que quiere seguir con “Seguí Santa Rosa”, destinado a fomentar el turismo rural de su departamento y todas sus actividades. “Mi idea es poder trabajar todas juntas, por que para mí no hay una sola. Somos todas una, ojalá podamos unir todos los proyectos y cumplir con cada uno de ellos”.

Por su parte, Giuliana como futura comunicadora decidió enfocarse más en los adultos. La virreina creó “Me comunico”, el cual consiste en brindar talleres de todo tipo para capacitar a los adultos mayores. Además, apoyó la opinión de la reina Nacional: “No somos solo dos, somos un equipo. Nos llevamos muy bien juntas y vamos a trabajar en conjunto”.

EL ROL DE LA REINA

Al ser consultada por su rol, Natasha confirmó que ha ido cambiando. “Cada una hizo su campaña respecto a este cambio en el rol de la mujer”.

La reina destacó que apunta más al acercamiento con la gente, las necesidades de su departamento y no tanto a los “estereotipos”.

“Nuestra generación ya viene con un cambio incorporado, hay que seguir luchando, apoyando y acompañando”.

Natasha Sánchez Santa Rosa

SOBERANAS UNIDAS

Este año las soberanas se mostraron más unidas que nunca. En medio del desayuno real, las reinas de los otros departamentos se acercaron a saludar a la reina y virreina, lo que fue una sorpresa para muchos y aseguraron que es la primera vez que pasa.

Natasha y Giuliana, destacaron que formaron un grupo muy lindo y que son todas muy unidas y esto se debe al problema que se vivió con la reina de Guaymallén, Julieta Lonigro. La reina no oficial contó con el apoyo de todas sus compañeras y gracias a eso, pudo ser parte de todas las actividades vendimiales.

“Nos centramos en nosotras. Formamos un grupo muy lindo, todas teníamos el mismo objetivo, representar a nuestro departamento de la mejor manera”, comentó Natasha.

Julieta, ingresó al Teatro Griego acompañada de todas las reinas y subió al escenario al igual que ellas. Sus compañeras la acompañaron en todo momento y aseguraron que trataron de que se sintiera lo más “cómoda” posible.

La emoción de la reina de Lavalle al saludar a sus compañeras.

PROYECTOS PERSONALES

Si bien tienen la responsabilidad de representar a todos los mendocinos, ambas jóvenes tienen pensado continuar con sus estudios.

Natasha Sánchez, está estudiando para ser contadora en la Universidad Nacional de Cuyo y la reina comentó que ya está organizando su agenda para poder organizarse con los estudios y rendir en las próximas mesas.

“Estuvimos con la ministra recién y le preguntamos por nuestra agenda, para ver qué hacemos con nuestros estudios, cómo nos organizamos”, agregó entre risas.

Giuliana Pilot, estudia comunicación social y está en tercer año. Aseguró que quiere terminar si o si su carrera, ya que es lo que la “apasiona”.