Denunció que le negaron un turno de pádel por ser mujer y los dueños salieron a aclarar la situación

En estos tiempos son incomprensibles algunas respuestas. El caso ocurrido el viernes por la noche, en una cancha de pádel de Lavalle, da cuenta de ello. Cuatro chicas quisieron alquilar una cancha para jugar, y uno de los supuestos dueños les negó el turno por ser mujeres. Los Andes dialogó con ambas partes, para saber con certeza cómo sucedieron los hechos.

La situación salió a la luz luego de que se hiciera pública por redes sociales el diálogo por WhatsApp entre una de las clientas y el dueño de las canchas ubicadas en calle Islas Malvinas, frente al barrio Santa Clara del departamento norteño. Tras difundirse la insólita conversación con respuestas discriminatorias, la situación se viralizó.

El primer mensaje de Martínez.

La joven discriminada contó: “Mis amigos, que juegan allí habitualmente, me pasaron el contacto. Luego le escribo a la persona cuyo número le pertenece para que me diera un turno. Cuando hago la consulta me contesta que ‘no es un deportes para todos y no alquilamos a mujeres’. Me descolocó su respuesta, fue una sorpresa leer ese mensaje”, afirmó una de las cuatro jóvenes solicitantes.

“'Nosotros decidimos, agregó después en el mensaje, este señor Martínez'”, sostuvo la entrevistada.

Segundo mensaje de Martínez a la joven discriminada.

“Después me dijo que le comunicara a mi novio -yo no estoy de novia- que primero le consultara a él para darle el teléfono a cualquiera, porque no cualquier persona podía tener su número. Quedé en shock porque ese número supuestamente es para clientes”, dijo.

La publicación en redes sociales tuvo su posterior repercusión. A tal punto que "a la mañana siguiente, el padre de esta persona me envió un mensaje vía chat, para pedirme disculpas y me ofreció su número para ponerse a mi disposición. Afirmó que sí estaban atendiendo a mujeres y que, en el momento de la solicitud, me había comunicado con la persona incorrecta”.

Sin ánimo de entrar en conflicto, la muchacha afirmó que no le interesa “tener un cruce con los Martínez, simplemente hicimos la publicación con mis amigas para mostrar esta discriminación por parte de quien debía otorgar los turnos de canchas. Es más, le agradezco al señor Luis por haberse comunicado conmigo y por sus disculpas, pero no creo que volvamos a pisar esas instalaciones. Iremos a otras, aunque nos queden más lejos”, afirmó la jugadora aficionada.

El local pertenece a la familia Martínez, Mariano es hermano y Luis el padre del ex jugador de River y actual del Al- Nassr de la Liga Profesional Saudí, Gonzálo “Pity” Martínez. Y fue el hermano mayor, Mariano, quien entró en la polémica, ya que el número en cuestión habría sido el suyo. Sin embargo, Mariano aclaró que “a mi nunca me mandaron un mensaje pidiéndome cancha para alquilar. No hablé con ella, no le escribí en absoluto. Si lo hubieran hecho, le doy cancha sin problemas. Nunca le negamos el ingreso a las mujeres, acá se las respetó siempre. De hecho tenemos un gimnasio y la mayoría son damas. Vienen a jugar al pádel, al fútbol, incluso madres con sus hijos. Tenemos las puertas abiertas para todos, mujeres hombres y niños”, comentó.

“Cuando esas chicas hicieron la publicación, lo vi por Facebook y les contesté. Que no era así como lo estaban divulgando. Nuestras canchas estaban a disposición. Les pedí la captura de esos mensajes y el mi número, y no me los enviaron. Tendremos que acudir a los abogados por los perjuicios causados", dijo Martínez.

-Las capturas se pueden ver en redes...

-Pero no sé si es mi número. E insisto, no le escribí yo. Nunca le negamos la entrada a nadie. Es más, en los gimnasios tenemos más chicas que varones. Y además esto es un negocio, de los clientes vivimos. Les dije después, en la misma publicación, ‘vení cuando querás, tenés churrasqueras, canchas, pileta sin cobrarte nada’.

-Pero después tu papá les escribió pidiéndole disculpas.

-Sí, porque vio las publicaciones y no sabía cómo había sido el tema. Después ellas no les contestaron más, mi papá les mencionó que irá con los abogados. Después borraron todo, no entendí más nada.

-¿Y quién pensás que pudo haber contestado a tu nombre?

-Es muy raro. Hasta el Facebook me hackearon, el mío y el de mi señora. Fue un mal entendido con esas chicas.