Denuncian que 300 estudiantes de primaria y secundaria de una escuela especial comparten un solo baño

Padres y madres integrantes de la comunidad de la escuela especial Profesor Jerónimo Semorille número 2-004, de Dorrego, manifestaron su preocupación por el estado de la institución. Según dijeron, esta “abandonada por el estado” ya que según denunciaron son varios años los que el edificio está en malas condiciones. Es por esta razón, además, que hace más de dos semanas, con excepción de séptimo, que no tienen clases.

Al lugar asisten 300 estudiantes entre primaria y secundaria – 150 estudiantes cada nivel- quienes comparten edificio pese a que estos últimos deberían tener su propio espacio. “Hace muchos años como no tenían donde ubicarlos, los pusieron en el mismo predio. Son 300 chicos que usan un solo baño que es mixto”. Como se podrá comprender, la situación se presenta compleja ya que al ser estudiantes con necesidades especiales necesitan instalaciones adecuadas y con el suficiente espacio como para que, por ejemplo, pueda circular una silla de ruedas.

“Queremos recuperar los baños para la escuela primaria. Y que la secundaria tenga los suyos. Además son baños que comparten con los adultos también. Todos, celadores, estudiantes y profesores usan el mismo baño”, remarcó Lizi, una de las mamás preocupada por la situación. “Son chicos con discapacidad, algunos con incontiencia que los obliga a ir al baño cada 5 minutos”, agregó.

Problemas edilicios

Respecto de lo edilicio, Lizi explicó que durante las vacaciones de invierno entraron a robar ventiladores, se rompieron objetos y también los baños. “Cuando vinieron desde la DGE a arreglar los baños no es que trajeron nuevos. Emparcharon los que se habían roto. Todo lo solucionaron así”, indicó.

Según indicó, la primera nota formal con los reclamos fue presentada en 2018 y la directora de la institución tiene una carpeta “muy grande” con reclamos. “Pero a los 5 minutos de que vino un medio de televisión llegó infraestructura escolar y estuvo tomando notas. Antes no habían hecho nada. Ahora tenemos que hacer el seguimiento”, agregó Lizi quien dijo que desde Infraestructura les dijeron que “no sabían nada de la situación”.

Por otra parte, para evitar los robos se pusieron rejas en las ventanas y al no tener ventiladores, desde la escuela no se pudo activar el protocolo contra el Covid-19 respecto de la ventilación cruzada. “No tienen ventiladores, no pueden abrir la ventana porque las soldaron para pasar las vacaciones pero así quedaron. No tuvieron nunca ventilación cruzada”

Para terminar, contó que aparentemente se va a habilitar un baño en el corto plazo para poder tener más disponibilidad y que en las vacaciones de verano se habilitarán el resto. “Pero mi hijo no quiere ir al baño ahí. Se pasa tres horas sin ir y no está bueno. Así, hasta fin de año no mandamos a los chicos a la escuela”, finalizó.

Respuesta oficial

Desde la DGE indicaron que el ministerio de Infraestructura está al tanto de la problemática. Y desde esa dependencia afirmaron que los baños de los alumnos de la escuela Semorille están operativos. “Se les hará un trabajo de fondo durante las vacaciones de verano. El sanitario de los docentes tiene un problema con la mochila que será solucionado entre hoy y mañana por la empresa Lusocani SRL”, indicaron.