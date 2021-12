Demoras en los talleres para la RTO: qué hacer si no llega el mail con la confirmación del turno

Doce días y contando es lo que resta para que ente en vigencia en Mendoza la obligatoriedad para circular con la oblea que certifique haber pasado la Revisión Técnica Obligatoria en autos de más de 3 años y motos de más de 2 años de antigüedad.

Mientras más avanza la cuenta regresiva, son cada vez más los dueños de vehículos que caen en la cuenta de que deben cumplimentar sí o sí este trámite, sobre todo si se tiene en cuenta que a partir del sábado 1 de enero el no contar con esta oblea implica una multa de 3.000 pesos. Y por esto es que, más allá de que en general no se registran grandes demoras en la mayoría de los 19 talleres habilitados que ya están haciendo la RTO, durante la mañana de este lunes a primera hora hubo algunas demoras específicas en distintos talleres. Uno de ellos fue el que se encuentra en Acceso Este y Tirasso, donde antes de las 7:30 –cuando aún no abría las puertas el lugar- había casi 2 kilómetros de cola.

RTO: recomiendan estar atento a la confirmación del turno en el momento en que aparece en pantalla. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

“En las últimas semanas creció notablemente la cantidad de conductores que están yendo a hacer la RTO. A esta realidad se suma que suele haber un problema con la página donde se gestionan y sacan los turnos, ya que no siempre envía el mail de confirmación. Nos ha pasado de gente que saca el turno en un taller determinado y después llama por teléfono para preguntar si tiene el turno. O si no, gente que como no recibe la confirmación, va directamente al taller cuando puede y sin turno”, destacó el presidente de la Cámara de RTO de Cuyo, Eduardo Toranzo.

Más de 2km de filas para hacer la RTO en uno de los lugares del Acceso Este. #PrimeroMendoza @7francodiaz pic.twitter.com/yslDsNTdep — Radio Mitre Mendoza (@radiomitremza) December 20, 2021

Qué hacer si no llega la confirmación del turno para la RTO

Esta falla –que es por demás frecuente- no altera para nada la gestión y otorgamiento del turno. De hecho, en la misma página donde se tramita el turno (rto.mendoza.gov.ar), una vez completado el procedimiento aparece en pantalla la confirmación con la fecha, hora y taller. “Ya que el mail puede no llegar, se recomienda a la gente que haga una captura de pantalla o anote los datos que aparecen en esa pantalla. Ya con aparecer ahí, está confirmado en ese lugar, ese día y a esa hora”, destacó Toranzo.

En ese sentido, recomendó a los conductores que cumplan en tiempo y forma con el lugar y la hora. “Si la persona sacó el turno y no le llega el mail, tiene que estar atento a la confirmación en la pantalla en ese mismo momento. E ir al taller 30 minutos antes, como mínimo, para llegar a tiempo y no generar colas de espera”, resumió el referente.

El presidente de la Cámara de RTO de Cuyo indicó que los talleres habilitados en Mendoza están trabajando con cupos y turnos máximos todos los días. De esta manera, dependiendo de las sedes, revisan a entre 300 y 150 autos cada día.