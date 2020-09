Demoras de hasta una semana para hisoparse: convivir con síntomas, temor e incertidumbre

Sars CoV-2 vino de la mano del aumento de casos y, por ende, de mayor demanda de atención e hisopados. Esto ha traído aparejado que, para muchos, iniciar las consultas, obtener un turno para el procedimiento y concretarlo, se haya vuelto a veces una odisea.

Para tener un turno para realizar un hisopado que detecte Covid-19 se puede llegar a esperar hasta una semana, pero claro, primero hay que hacer un recorrido previo que puede resultar un desafío extra.

Nicolás sabe del tema. Tiene una prepaga y, tras una evaluación, el médico le indicó el hisopado.

“Me pasó la lista de lugares (todas las clínicas privadas de Mendoza). Empecé a llamar y no había turno para hisopar hasta dentro de una semana o más. Entonces me dijeron que en Socorros Mutuos era sin turno y fui. Llegué y me dijeron que no, que había que sacar turno pero nunca me respondieron el Whatsapp”, relató.

Y continuó: “Mientras volvía a mi casa pasé por la Clínica de Cuyo y vi la fila para hisopados y dije: ‘Bueno, me quedo acá’ pero cuando estaba en la fila me dijeron que había que tener turno y que para eso me tenían que ver en la guardia. Entré, me vio una médica y también me indicó el hisopado, pero me dieron turno también para la otra semana”.

Pero para él es demasiado. Está intranquilo por el contacto con su madre que es mayor, a quien asiste y tiene Epoc. Así fue tratando de tender redes hasta que encontró un lugar donde se lo pudieron hacer ayer.

“La gente me contaba que se demoran una semana a diez días en conseguir turno y otros más para el resultado”, destacó.

Algunos optan por acercarse directamente a un laboratorio privado y pagar el procedimiento cuyo costo ronda los $ 7 mil. En uno de ellos consultado ayer dijeron que tenían lugar recién para el 24 de setiembre.

Si atienden

Otra de las dificultades propias de la demanda que supera la capacidad de atención es que, según los relatos, lograr comunicarse para obtener un turno requiere de mucha paciencia. Las líneas telefónicas dan siempre ocupado. Cuando se logra, a veces prometen una respuesta que llega mucho después y la opción del Whatsapp no siempre es fructífera.

Fabiana empezó con síntomas el 8 de setiembre, tiene OSDE (otra prepaga) así que llamó.

“Me asignaron un médico de seguimiento que estaba desbordado”, recordó. “Yo personalmente llamé 100 veces a OSDE hasta que me asignaron turno para el lunes 14 en el Santa Isabel de Hungría. Si no te quejás te dejan ahí que te mueras”, remarcó.

Dijo que a veces la atendían y le decían que lo estaban tramitando.

Le dieron turno para las 10 y cuando llegó había una larga fila de espera. Dijo que se sentía mal, pasó mucho frío durante las dos horas de espera afuera, hasta que tuvo que sentarse en el cordón de la vereda porque “no daba más”.

“Si no lo tenía me lo agarraba ahí. Además, soy de San Martín. Cuando volví me acosté molida, nuevamente con fiebre”, relató. El resultado llegó a las 24 horas, positivo, pero dijo que no tiene ninguna constancia y ahora está tramitando tenerla. Desde OSDE no contestaron las dudas sobre las demoras con el hisopado.

A Mariana no le fue mejor con la experiencia aunque tuvo más suerte. Su esposo comenzó con síntomas pero al consultar al teléfono que le indicó la obra social le dijeron que era mejor esperar. Al día siguiente ella y su hijo menor tuvieron fiebre. Nuevamente la odisea para comunicarse y esperar que fuera a verlos el médico. Finalmente, le indicaron hisopado sólo a ella.

El martes envió la orden por mail a la entidad pero no respondieron. El miércoles intentó comunicarse todo el día sin suerte y a las 21 recibió una respuesta. “Me informaron que estaba autorizado y que llamara a alguno de los teléfonos que me indicaron. Al que llamé para que viniera a domicilio me daba turno recién para el miércoles que viene (es decir casi una semana después). Pensé que quizás ya no me sirva porque es posible que dé negativo”, señaló.

Finalmente obtuvo turno para hoy y prometieron el resultado para el lunes. Sin embargo, ella entiende que es parte de la situación que se vive.

Carmen también tuvo una batalla con el teléfono. “No tuve problemas para hacerme el hisopado pero sí para que me atienda el 0800 de OSEP. El martes y el miércoles no me atendieron en todo el día. Finalmente llamé a otro número y obtuve turno para el martes 22”, dijo.

En la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) informaron que esa línea recibe entre 700 a 800 llamadas diarias. Allí se hace triage y se da turno para el consultorio respiratorio, usualmente para tres días después, y luego de una evaluación. Si se sospecha, se hace el hisopado en el momento. En la carga del resultado hay una demora de 72 horas.

Se dan alrededor de 1.000 turnos por semana mientras que en el hospital El Carmen es a demanda.

Sector Público: se hace en el momento y dan turno en 24 horas

Desde el Ministerio de Salud informaron que el 0800-Covid es el mejor inicio del recorrido, donde podrán determinar si el cuadro corresponde con la definición de caso y así darán un turno para una consulta médica. Allí no dan turnos para hisopados pero indican cuál es el centro de salud Covid más cercano para ir. Una vez allí, se hace un examen médico y, si se determina la sospecha, generalmente se realiza allí mismo o el hisopado. El resultado se obtiene como máximo a las 24 horas.

Si la persona tiene una prestadora de salud, se la deriva. Desde el Gobierno aseguraron que, aunque son los menos, si se pidiera un turno para hisopado, se otorga a las 24 horas.