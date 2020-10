Demoras de hasta 90 días en la entrega de hierro y aluminio

El sector de la construcción vive por estos días una situación que más de uno calificó como “angustiante”. Es que al complejo panorama general que se presenta en el país a causa de la pandemia de coronavirus, se le suma el problema del desabastecimiento de materiales, la demora en la entrega de pedidos y la especulación que existe en torno a los precios de las mercaderías.

Con el hierro, el aluminio y el acero a la cabeza, hoy los comerciantes enfrentan el dilema de agotar el stock que tienen en sus negocios y cumplir con los requerimientos de sus clientes o aguardar a que la situación se estabilice y evitar pérdidas monetarias a la hora de reponer los insumos.

A partir de que comenzaron las restricciones impuesta por el Banco Central de la República Argentina a la compra de dólares para ahorro, el ladrillo se convirtió en una interesante alternativa para la inversión, sobre todo si se tiene en cuenta la baja en el precio del metro cuadrado de construcción en divisa estadounidense, que ya acumula una caída del 4,37% durante la pandemia, es decir el periodo marzo-agosto de 2020 comparado con el mismo periodo del año anterior según el último informe del Centro de Ingenieros de Mendoza.

Desde el sector entienden que la escasez de insumos para la construcción se da por varios factores: por un lado el creciente interés del privado en invertir en el ladrillo. A eso se le suma un aumento de precios por las variaciones en el valor del dólar, muchos de los cuales se mueven al ritmo del “blue”. Y finalmente, las restricciones por parte de los fabricantes en la entrega de los pedidos, algunos amparados en la excusa del coronavirus y también en la especulación que ante una economía tan frágil, en poco tiempo se desate una nueva devaluación.

Gerardo Fernández, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim) comentó que esto repercute de forma directa en el cumplimiento de los contratos. Primero por la falta de materia prima y luego por el aumento de costos que no estaban contemplados al momento de firmar los acuerdos.

El representante de Cecim lo calificó como “crónica de una devaluación anunciada” en un juego de palabras con el clásico de Gabriel García Márquez y para él, cada vez que la divisa estadounidense aumentó su valor se tradujo en problemas para los insumos de la construcción. “Al comerciante local no le sirven los pesos porque se está devaluando y no le asegura que el día de mañana pueda comprar. Nadie quiere tener pesos, las fábricas no los quieren recibir y los corralones prefieren quedarse con mercadería antes que con pesos”, aseguró.

Fuentes confirmaron en off a Los Andes que existen casos de algunos proveedores que deciden no vender sus productos porque no tienen la certeza de cuál va a ser el valor de reposición cuando puedan volver a adquirirlos y prefieren conservar lo que ya tienen para evitar futuras pérdidas. Mientras que en otros casos optan por vender sus mercaderías pero lo hacen con un valor muy superior al del dólar oficial.

Si bien el desabastecimiento de se da en todos los productos en general, uno de los materiales que mayor complicaciones trae es el hierro. En Chiappa, centro de Construcción, este insumo está en falta desde hace tres semanas y como explicó Eduardo Llanos, encargado del lugar, los proveedores no les dan una explicación de por qué no se entrega.

Otro de los materiales que escasea por estos días es el aluminio. Negocios dedicados a la fabricación de aberturas de este material reconocieron que la situación es compleja y que es bastante difícil encontrar la materia prima y algunos accesorios que llevan puertas y ventanas.