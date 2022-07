Delincuentes identificados con la RAM atacaron y quemaron a una pareja en El Bolson

Los episodios de violencia se siguen sucediendo en el sur argentino y cada vez toman mayores dimensiones y agresividad, luego de que durante la madrugada de este jueves un complejo turístico cerca de El Bolson fuera atacado por extraños.

El hecho ocurrió a 20 kilómetros al norte de la mencionada localidad rionegrina, cuando dos encapuchados agredieron a Pablo Conti y a su esposa en el centro turístico Los Repollos, ubicado sobre la ruta 40. Según lo relató Conti, los agresores le dispararon a él y a su esposa y luego rociaron con combustible a las víctimas y a un inmueble.

Una pareja fue atacada por desconocidos que se reivindicaron como parte de la RAM: rociaron con combustible y quemaron a una de sus víctimas. TN

“Vinieron a quemarnos vivos. No fue negligencia nuestra, quiero que se sepa. Esto no fue un pelotudo que no se dio cuenta y dejó que un colchón se prendiera fuego. Nos entraron, nos asaltaron y nos tiraron dos o tres tiros”, contó la esposa de Conti.

“Trajeron bidones de nafta, los tiraron, prendieron fuego, le tiraron nafta a Pablo encima y lo prendieron fuego. Nos rompieron los vidrios de toda la casa y de la camioneta”, agregó. Según lo detalló TN, el hombre está internado en el hospital local con el 20% de su cuerpo con quemaduras.

Tras esto, la mujer aseguró que “Vinieron, nos robaron. Me falta una perra que no encuentro. Y quiero que se sepa que acá vinieron a matarnos, a quemarnos vivos”. En tanto, los atacantes dejaron una proclama en el que se reivindican como miembros del grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Según el sitio del diario Jornada, el matrimonio fue asistido en el lugar por una dotación de bomberos voluntarios y un equipo médico. Más tarde, la policía halló en las inmediaciones dos casquillos de bala.

El mensaje de la ‘RAM’

El panfleto que encontraron en el sitio del ataque y que se le atribuye a los dos delincuentes que violentaron a la pareja tiene un texto en el que se reivindica la lucha de la RAM “por la reconstrucción nacional mapuche y por la libertad de los presos políticos”.

Además, se expresaeron “contra el capitalismo winka, la industria turística que usurpa la cordillera, las plantaciones de pino, las petroleras y las mineras”.