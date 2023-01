Delfina, la hija de Burlando que acompaña a los padres de Fernando Báez Sosa de manera inseparable

Delfina carga con uno de los apellidos más prestigiosos y reconocidos del país en la actualidad: es la hija de Fernando Burlando. A pesar de mantener un perfil bajo, durante las últimas semanas la joven decidió ser parte de uno de los juicios más emblemáticos de la historia, ya que ella es quien acompaña incondicionalmente a Graciela y Silvino, los padres de Fernando Báez Sosa.

Delfina está siempre presente junto al matrimonio, ya sea en las audiencias como en las rondas de prensa que los padres de Fernando realizan en la puerta del Tribunal después de cada jornada. La joven, de 27 años, nació en La Plata y es abogada. Delfina tiene una hermana que se llama María y otra que acaba de nacer, Sarah, la hija que Burlando tuvo con Barby Franco.

Delfina acompañando de cerca a los padres de Fernando.

La abogada estudió en el Colegio Eucarístico de la ciudad de las diagonales y cuando finalizó el secundario arrancó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. Además, cursó una maestría y especialización en Derecho Penal en la Universidad de San Andrés.

Una vez que se recibió ingresó a trabajar al Estudio Burlando, con todo lo que eso significa. “En el estudio se trabaja y él es mi jefe. Lógicamente que a veces se confunden los roles de jefe y padre, pero ahí adentro es mi jefe, aunque ahora estoy más relajada: ya tengo mis propios clientes”, declaró Delfina meses atrás en una entrevista con Teleshow.

En su época de estudio Delfina se dio su espacio para la exploración y los intentos en la música y el teatro. Según se conoció, en 2016 la joven fue parte del musical Zoo Lógico, en la mismísima Calle Corrientes. Además, la abogada también fue cantante. “Tuve dos bandas de cumbia pop cuando tenía 20 años: Los del código y Grupo corazones, se llamaban. Fue una etapa de mi vida muy linda y divertida. Me ayudó mucho a relacionarme y a perder el miedo en varios aspectos”, recordó Delfina en aquella entrevista.

La joven fue noticia en los medios a finales del año 2020 cuando se salvó de un fatal accidente al desistir de viajar de noche junto a dos amigas, quienes fallecieron en un trágico accidente rumbo a Pinamar. Un allegado a la familia de la abogada comentó en su momento: “Se le atrasó trabajo. Por eso no pudo salir a la misma hora que sus amigas, como lo había planeado. No quiso que la sorprendiera la noche en la ruta”.

El choque rumbo a Pinamar en 2020 en donde dos jóvenes platenses murieron y del que se salvó Delfina Burlando.

Delfina, en primera persona

Delfina Burlando brindó más detalles en su charla íntima con Teleshow. La joven habló de su infancia, su trabajo y su exposición.

Respecto a la decisión de ser abogada, Delfina declaró: “es algo que lo tuve presente desde muy chiquita. Siempre fui bastante justiciera”, aunque también comentó que: “tuve épocas, en un momento quería ser odontóloga, otras cirujana, pero terminó ganando la abogacía”.

Al ser consultada sobre su infancia, la abogada manifestó: “Mi infancia en La Plata fue lo mejor, es una ciudad que amo. Fue una etapa maravillosa, tuve una infancia muy sana y linda por suerte. Siempre digo que mis papás supieron educarnos muy bien, cada uno con su papel, siempre con mucho amor”.

Delfina junto a su padre, Fernando Burlando y su hermana, María. Foto: Instagram

Delfina tuvo un pasado artístico, del lado de la música y el modelaje, aunque declaró: “Me encanta la música, pero no volvería hoy a ese mundo pura y exclusivamente porque no tengo tiempo. A veces hago algunas fotos pero no, no soy modelo. Es más algo mío”.

Consciente de lo importante que es trabajar para su padre, Delfina detalló: “Ahora más relajada, teniendo mis propios clientes, trabajo mucho con Ignacio Grimaldi y Estefanía Vara, pero somos un equipo grande hay más de 20 personas y son todos buenos, cada uno con sus manías que mejor prefiero no contarlas (risas). Pero nos queremos mucho, son muchos años, muchos del estudio me conocen de chica”.

Delfina también trabajó como modelo y tuvo dos bandas de cumbia pop. Foto: Instagram

Fernando Burlando no solo es reconocido en el mundo del Derecho sino también del Espectáculo, debido a esto, Teleshow le consultó a la joven si le molesta que le digan ser “la hija de…”. Delfina, sobre el hecho de portar un apellido importante, respondió: Lo llevo con orgullo. Lo molesto es que te censuren o te juzguen sin conocerte. En la época de la facultad lo sufrí muchísimo.

Respecto a si espera tener más presencia en los medios, la abogada contestó: “Mmm por ahora no, no es algo que hoy me llame la atención. Todavía estoy enfocada en mi profesión. El derecho es tan amplio, hay tanto para aprender, quiero poner mis energías ahí”.