De terror: una joven denunció que su mamá cambió a su hermana de 14 años por un cajón de pollo y verduras

Aberrante. Esta es la palabra exacta que describe los hechos cometidos por una pareja en Santiago del Estero. Es que una joven destapó una serie de atrocidades cometidas por su madre y su padrastro que la hicieron vivir un verdadero infierno.

Primero, le contó a su abuela que la mujer de 33 años cambió a su hermanita de 14 por un cajón de pollo y verduras. Luego, le confesó a la señora que ella era víctima de abuso sexual de parte de su padrastro, quien también la amenazaba.

“Mi mami la cambió a su amigo por un cajón de pollo y verduras, pero ella no se fue”, le dijo la nena a su abuela según el medio Nuevo Diario. La chiquita que habló vivía con su madre y su padrastro en El Manantial, Río Hondo, y desde hace un tiempo vive con un hombre de 34 en Chañar Pozo de Arriba, a 30 km de Las Termas.

“Me dice que si no hago lo que ella me ordena, me va a golpear”, confesó la nena sobre actitudes que tenía su madre con ella, y mostró marcas de agresiones físicas que recibió.

Enterada de esto, la señora de 64 denunció los episodios en la sede de la Oficina del Menor y la Familia de Las Termas y la Fiscalía actuó. La abuela, madre de la mujer que cometió los irreproducibles actos, se dio cuenta de que su hija entregó a su nieta en concubinato a cambio del cajón de pollo y otra mercadería.

El primer accionar de la Justicia constará en un informe socioambiental y un relevamiento vecinal que permitirá avanzar en la investigación. Las dos víctimas serán examinadas y tratadas médicamente y esperan que declaren en Cámara Gesell.