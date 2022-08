De Guaymallén a un encuentro con los Rolling Stones: la historia de un matrimonio mendocino que recorre Europa en moto

Como “frutilla del postre” en medio de la increíble experiencia de recorrer en moto algunos países de Europa, los mendocinos Rosana y Juan Eduardo “Johnny” Andía vivieron, el pasado lunes, una inesperada experiencia en un lujoso hotel de Berlín (Alemania) donde se encuentran alojados.

Se trata del hotel Adlon, cinco estrellas, situado a escasos metros de la Puerta de Brandeburgo, una de las entradas más antiguas de la ciudad de Berlín, inaugurada en 1791 y todo un símbolo para la ciudad, ya que representa la paz sobre las armas.

Lo cierto es que Rosana y Johnny, que viven en Guaymallén y son padres de tres hijos, observaron un inusual movimiento en el hall y mucha gente afuera. Luego se darían cuenta de que se trataba de fans de la legendaria banda inglesa The Rollings Stones.

Los motoqueros mendocinos Rosana y Johnny Andía, en el frente del hotel donde se encontraron con los Rolling Stones.

Efectivamente, comenzó así a correr el rumor de que los emblemáticos creadores de Start me up o Sympathy for the Devil se encontraban alojados en el mismo lugar que ellos.

“Vi al personal del hotel con bandejas de comida que iban y venían y luego terminamos de confirmar que estaban en el mismo piso que nosotros, el sexto piso…”, comentó riendo Rosana, en diálogo telefónico con Los Andes.

La historia no terminó allí: esa misma noche, junto al contingente de motoqueros con quienes compartió el viaje, salieron a cenar a un restaurante situado a la vuelta del hotel.

Los mendocinos Rosana y Johnny Andía recorren países de Europa en moto.

“Un lugar muy sencillo, nada fuera de lo común. Nos sentamos en la galería y desde allí nos dimos cuenta que estaba Ronnie Wood, el guitarrista de los Stones, junto con su familia, también cenando, a pocos metros de nosotros. Fue una emoción muy grande”, contó Johnny, que nació en Buffalo, Estados Unidos, pero desde muy pequeño se radicó en Mendoza.

Según dijo, Wood no se comportó como una estrella, sino que fue muy amable con quienes lo saludaban.

“Fue muy educado, humilde y simpático. Sonrió y nos saludó con muchísima amabilidad y no quisimos acercarnos para no interrumpir el momento con sus afectos”, sostuvo, para añadir: “A los pocos minutos aparecieron guardaespaldas gigantes y el lugar se llenó de gente”.

En ese mismo restaurante, aunque en otra mesa de la galería, también cenaba el baterista del grupo, Steve Jordan, quien luego de la muerte de Charlie Watts, el año pasado, sumó su talento al mítico grupo, que está inmerso en una gira europea.

“Claro, después lo reconocí. Me lo había cruzado en un pasillo del hotel, venía detrás de mí pero en ese momento no me di cuenta”, dedujo Rosana.

Un viaje incomparable en dos ruedas

“Fue una experiencia única y sorprendente”, definió Johnny Andia sobre el encuentro rockero, para comentar luego que ya se encuentran, él y Rosana, en la cuenta regresiva de una experiencia inolvidable en Europa.

Es que el grupo, integrado por ocho matrimonios y dos hombres solos, todos motoqueros (en total suman 18) emprendió una verdadera aventura que consistió en iniciar el recorrido en Alemania, más precisamente en la capital, Berlín, y transitar hacia el norte hasta llegar a Cabo Norte, Nordkapplataet, un promontorio localizado en la isla de Mageroya, en el norte de Noruega, en la comunidad de Nordkapp. Ese lugar, que entre sus atractivos tiene un acantilado de 307 metros de altura, es considerado popularmente el punto más septentrional de Europa.

Johnny Andía es industrial químico y es un amante de esta clase de experiencias que rozan la aventura, mientras que Rosana, quien es contadora y tiene una fábrica de cloro ecológico, se sumó a los viajes recién en 2018.

En esta oportunidad, la comitiva aventurera reunió a viajeros 100 por ciento argentinos, con integrantes de de Mendoza, San Juan, San Luis y Buenos Aires.

“Hace 30 años que estamos casados y recién cuatro años atrás me decidí a acompañarlo. Descubrí un mundo nuevo”, relató Rosana, sorprendida por el placer que trae esta clase de recorridos en motos por ciudades y lugares como los de esta parte de Europa.

En esta ocasión y hasta este momento los Andía recorrieron nada menos que 7.500 kilómetros en sus “dos ruedas” contemplando paisajes increíbles y conociendo lugares inimaginados.

Claro que, a pesar de esperar disfrutar de la belleza de esos países, jestos mendocinos amás pensaron que todo iba a acarrear el plus de coincidir con la banda icónica, los Stones, en el mismo hotel y el mismo restaurante.