Daniel Filmus: “Apostamos a la innovación en la industria de la vid”

El ministro de Ciencia, Tecnología a Innovación, Daniel Filmus visitó la provincia de Mendoza en el contexto de las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre y por la jornada de “Ciencia, tecnología y producción, para una Mendoza innovadora”, que se realizó en el Instituto Nacional del Agua (INA) y del que también participaron el subgerente del Centro Regional Andino-Mendoza del Instituto Nacional del Agua, José Pozzoli y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (PJ).

Allí, entre otros puntos, Filmus destacó que se van a invertir en Mendoza $350 millones en el centro de investigaciones de la industria vitivinícola. Y también anunció que hay destinados para las provincias $14.000 millones en ciencia y tecnología que estarán disponibles para responder a las necesidades del sector productivo y de la población.

El centro de investigaciones anunciado estará conformado por diferentes instituciones como el INA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Conicet y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y que tendrá como eje en Mendoza el trabajo investigativo relacionado a la industria vitivinícola. Vale decir que a esta cita también acudieron el presidente del INA Juan Carlos Bertoni, el gerente de proyectos del Instituto Máximo Lanzetta, del CCT Mendoza Elena Abraham, entre otras autoridades.

Además, el exministro de Educación del gobierno de Néstor Kirchner también hizo hincapié en el crecimiento en inversión en investigación científica que se realizará gracias a la sanción de la Ley de Financiamiento para la Ciencia y Técnica que implica un pasar de un presupuesto de $7 mil millones a $24 mil millones.

“Para el año que viene hay muy buenas noticias, porque la aprobación de la ley de Ciencia y Tecnología permite llevar el presupuesto de 0.28% a 0.31% cumpliendo estrictamente con lo que dice la ley. ¿Cuánta plata es? Es pasar de 7 mil millones del Ministerio de Ciencia y Tecnología a 24 mil millones. Pero la ley es muy sabia y ha planteado que buena parte de esos recursos, casi 14 mil millones, van a ser para las provincias directamente”, comentó el Ministro.

Centro para estudiar la vitivinicultura

En diálogo con Los Andes, Filmus indicó que en Mendoza se van a invertir 3.5 millones de dólares (350 millones al cambio oficial) en el Centro Interinstitucional Integral para la sustentabilidad vinculadas con las tecnologías 4.0 en la vitivinicultura.

“La idea de estos centros institucionales es no crear algo desde la nada sino aportar articulación entre los centros que ya investigan sobre estas temáticas. El centro va a trabajar con el INA, la UTN, el INV y el Conicet”, indicó el funcionario nacional agregando que por ahora están en la etapa del diseño y que se han convocado a estas instituciones para presentar el diseño al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y obtener esos 3.5 millones de dólares para el edificio.

“El tema principal es apostar a generar innovaciones tecnológicas para la industria de la vid que permitan mejorar la productividad de la cadena agroalimentaria. De estos centros se van a hacer en el país 20 con distintas orientaciones o especialidades”, detalló Filmus.

Por otro lado, indicó que se reunió con representantes de IMPSA a quienes se le otorgarán 400 millones de pesos para la primera etapa de diseño para la creación de un centro tecnológico en energías renovables. Según contó, en este lugar trabajarán en relación a tres tipos de energía (eléctrica, hidroeléctrica y solar) y uno de los objetivos principales estará focalizado a los mecanismos de almacenamiento de energía, generación de hidrógeno verde y baterías.

Se decidirá desde Mendoza

Con la reciente aprobación de la ley de Financiamiento para la Ciencia y Técnica que implica un pasar de un presupuesto de $7 mil millones a $24 mil millones y que de ellos 14 mil millones son para las provincias, tal como se anunció, el panorama que se ofrece es mucho más esperanzador para el área.

“La ley que fue votada por unanimidad en el congreso prevé el crecimiento del 0.28% al 0.31% del producto bruto interno y este fondo va a ir creciendo año tras año para aproximarse al 1%. En este sentido, la ley indica que hay una parte de los recursos destinados a igualar las condiciones de desarrollo Ciencia y Tecnología en las provincias que aun tienen desarrollo muy desigual. Porque también hay que recordar que no es lo mismo Mendoza con sus dos universidades y el Conicet más el INTA y el INA con otras provincias que no tienen nada”, dijo Filmus.

Así, para el funcionario, la ley va a impactar de manera inversa a lo que sucedía hasta ahora, ya que no se va a decidir desde Buenos Aires cuáles son las necesidades en el área sino que la provincia y sus institutos van a elevar a la Nación cuáles son las prioridades. Y en esto, dijo Filmus, no hay que olvidar que existe el plan Argentina 2030 que permitirá fijar los lineamientos generales para el país y las particularidades de cada provincia.

La ciencia argentina en la pandemia

Filmus indicó que, en el contexto de la pandemia la ciencia argentina acudió al llamado que se le hizo para estar a disposición de todo lo que hiciese falta para trabajar en su prevención y mitigación. En ese sentido, indicó que incluso los equipos con orientación en Ciencias Sociales colaboraron desde su especificidad.

“Creo que el aporte, objetivamente analizado, ha sido muy importante. Tuvo un llamado el ministerio de Ciencia y Tecnología a que todos los equipos de investigación de temáticas afines corrieran su temática hacia la pandemia, incluso los equipos de Ciencias Sociales, lo hicieron. Por ejemplo en las áreas de género, alimentación o salud. Todas acudieron al llamado”, destacó.

En cuanto a los logros, dijo que hubo diferentes aportes Una que tiene que ver con el barbijo que hizo el Conicet y las Universidades que permitieron la aplicación de nanotecnología a lo textil y recordó que argentina fue uno de los primeros países con detectores de Covid. Lo cual hizo que se pudiera trabajar más rápido y sustituir importaciones.

“También desarrollamos sueros para tratamientos propios y hoy en día Argentina está llevando adelante cuatro tipo de investigaciones distintos para tener propuestas de vacunas que esperamos que salgan a la luz en 2022. Somos uno de los pocos países en el mundo que está en estas condiciones porque tenemos la base histórica para encarar esto”, destacó el ministro de Ciencia.

Al respecto también recordó que la OMS definió a Argentina y a Brasil como los únicos países en condiciones para producir vacunas y que por esta razón les va a transferir tecnología para hacer vacunas, no solo contra el Covid-19 sino para otras.

Cuando no hay escuelas “se ensancha la desigualdad”

Como exministro de educación, Filmus también dio su opinión respecto del impacto de la pandemia en la educación y reflexionó acerca de los desafíos para el futuro. “Lamentablemente la pandemia mostró que cuando no hay escuelas se ensanchan las desigualdades, porque la escuela es el espacio para producir condiciones de mayor distribución del conocimiento. En ese punto fue lamentable o duro respecto al acceso a la educación virtual de los chicos”, dijo.

Mirando al futuro dijo que la necesidad es la de recuperarse y por eso recordó las palabras del ministro de Educación Jaime Perczyk, quien dijo que “ningún chico puede estar fuera de la escuela” y que se los buscará casa por casa. “También es importante ampliar el ciclo lectivo a 190 días y generar políticas de compensación”, destacó. Además, también añadió que hay que potenciar a los docentes a través de la incorporación de las nuevas tecnologías distribuyéndolas democráticamente

Preocupación por el agua

Filmus indicó que si bien no hubo ningún anuncio en particular respecto al agua si se planteó la preocupación y el desafío de articular más con el Conicet y con las agencias para atender un tema que es decisivo no solo para la producción sino para la vida humana. “Es un derecho humano que tiene la responsabilidad de los estados. Hay que generar tecnologías que permitan trabajar en condiciones difíciles. Y que impliquen no solo la sostenibilidad de los recursos sino su utilización racional. Y para ambos la Ciencia y la tecnología tiene mucho que aportar”.

Para finalizar dijo que otro de los temas que destacan para su tratamiento es la transición energética. “En este sentido, las energías renovables pasan a ser fundamental para el desarrollo tecnológico de nuestro país que tiene condiciones privilegiadas”, cerró.

Anuncios para la tecnología espacial

Según anunció Filmus, el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación invertirá 4.500 millones de pesos en 2022 para fabricar lanzadores y otros vehículos experimentales de cara al perfeccionamiento en la tecnología espacial con la que cuenta el país y que tiene como objetivo seguir llevando al espacio satélites argentinos.

Tal como indicó, este dinero será destinado a la creación de los vehículos lanzadores Tronador II y III que tienen aproximadamente 28 metros de largo y 2,5 metros de diámetro, con un empuje de 120 toneladas para los despegues.