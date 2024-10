Daniel “El Gato” Oldrá: “Yo nací para ser futbolista, no director técnico”

Tiene 57 años, casado con cuatro hijos, y hoy cuenta con los pergaminos que lo ubican como uno de los deportistas más destacados de Mendoza. Remarca siempre que él descubrió su camino de pequeño y no permitió que nada lo aleje de esa senda: “Nací para ser futbolista”, asegura con total convicción

Daniel Walter Oldrá, es su nombre, pero solo basta con decir su apodo para que todos sepan quién es. El Gato no solo es sinónimo del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba sino además fue, y es, parte fundamental de la “revolución” del fútbol cuyano hacia una redención que comenzó a gestarse, literalmente, en el barro.

El Gato es el actual técnico de la Primera división del Tomba (cargo que ocupa por 13ava vez, “creo, ya perdí la cuenta”, dice). Fue el técnico del segundo ascenso a la máxima categoría del Expreso (2008). Como jugador fue emblema de los “héroes del barro”, plantel que ascendió al bodeguero a la segunda categoría (94). Formó saga central en varios equipos de la provincia (Independiente Rivadavia y Argentinos), del país (Gimnasia y Tiro y River) y del Blooming (Bolivia).

Disociar al Gato del deporte balompié es casi imposible y él lo reconoce: “Mi crie en el club Godoy Cruz”. No tiene un “hobby” que lo desconecte, ni música que lo aleje de charlas técnicas y se repite que “no sabe hacer otra cosa”. Oldrá es en esencia fútbol. Experto descubridor de talentos y gran formador de juveniles.

“Te estoy esperando en mi oficina. Preguntale a cualquiera que sabe dónde es”, dice el mensaje del Gato para comenzaron esta entrevista en el predio que el Tomba tiene en Coquimbito. Para comprobar esa afirmación, fueron cuatro los consultados: dos juveniles, un preparador físico y un empleado de ordenanza, todos dieron indicaciones precisas. Esto marca lo que, tal vez, es el secreto del éxito en sus gestiones. “Siempre tiene la puerta abierta y habla con todos”.

Su leitmotiv es simple pero efectivo: “El club no te forma como jugador sino como persona”.

“Nací para ser futbolista, no director técnico”. Gentileza

- ¿Cómo fue tu infancia?

-Vivía en el barrio Laprida y me iba caminando por las vías hasta el Club (Godoy Cruz). La calle Balcarce era de tierra. Me iba a jugar y volvía a las 10 de la noche.

Me levantaba con una pelota, iba a la escuela Perú, de esa escuela me escapaba para ir a entrenar. A los 8 o 9 años ya nos tenían entrenando en pre-novena, había una sola cancha para todas las categorías.

Mis viejos se separaron de jóvenes, nos quedamos con mi vieja y ella tuvo que salir a trabajar. No fue una infancia fácil, pero si fui muy linda. Siempre les digo a mis hijos que si pudiera elegir elegiría la misma vida.

-¿Quien es Daniel Walter Daniel?

-La vida de cada uno se va creando según sus contextos. A mi me toco criarme en el club y si hoy tengo un nombre y soy reconocido es porque la he remado desde chico y siempre estoy agradecido con Godoy Cruz.

-¿Si no hubieras sido jugador qué pensás que hubieras sido?

-La verdad no sé, nunca tuve un plan B. No sé si está bien (ríe) pero siempre dije que iba a ser futbolista. Siempre tuve esa ambición, nunca me salí de mi objetivo y eso es lo que yo intento remarcarles a los chicos, que descubran qué es lo que quieren y trabajen para conseguirlo. Fácil no es para nadie.

-Si bien tu convicción siempre fue bien marcada, ¿pensaste en dejar el futbol en algún momento?

- Cuando me lesioné en River (desgarro en el cuadriceps), muchos médicos me dijeron que no podía volver a jugar. La pasé muy mal, me operaron y estuve casi un año parado. Fui a jugar a Bolivia y volví a Mendoza. Acá, estuve 8 meses más sin poder jugar porque el Blooming no me daba el pase. Fueron dos años en los que tuve que empezar de nuevo.

El Gato en su tiempo como jugador del Tomba

-¿Qué hiciste con tu primer sueldo como futbolista?

-Te digo la verdad, mi primer sueldo como tal lo cobré en River. En Mendoza era difícil. Me acuerdo que con Argentinos llegamos a una final de un Torneo Argentino. Una cooperativa nos llevó a varios jugadores, yo tenía 17 años. Perdimos los primeros cuatro partidos y los dirigentes nos dijeron ‘hasta acá llegó la plata’, muchos se fueron, pero después, increíblemente, empezamos a ganar todos los partidos y nos empezaron a pagar.

Yo volvía en micro con la plata y se la daba a mi vieja. Ella me decía: ‘de donde te robaste esta plata’ (recuerda entre risas)

-¿Cómo fue tu experiencia en River?

-Fue un sueño, pase de estar en el vestuario con mis ídolos. Imaginate que yo me sacaba fotos y muchos ni sabía quién era. Jugué con mi ídolo que era Passarella (fue compañero y luego su DT), en ese plantel también estaba Batistuta, el Checho Batista, el Pipa Higuaín, Balbo, el Negro Enrique, el Loco Enrique.

Me hizo debutar en River Menotti después llegó Alonso, que fue con el que más jugué, después vino Pasarella, que salimos campeones (89/90) y ahí me desgarré y empezó a costarme mucho, no podía ni patear. Me quedó un desgarro mal curado y me tuvieron que operar. Estuve casi un año sin jugar.

Pero para mi fue un sueño.

El Gato Oldrá en la formación de River.

-¿Ahí te fuiste al Blooming de Bolivia?

-Sí ahí me fui, pero me tuve que volver. En esa época estaba la pandemia del cólera en Bolivia y yo no quería saber nada y no me dejaban venir. Yo ya tenía dos hijos, el segundo nació ahí.

Fue muy dura esa etapa. Por eso muchos se piensan que es fácil, pero hay que pelearla siempre.

-¿Y como cambió tu vida cuando te retiraste?

-Cuando dejé el futbol (2002) me fui a mi casa con 700 pesos. No sabía qué iba a hacer. Yo, te repito, no sabía hacer otra cosa.

En ese momento me dio una mano César Biffi para trabaja en la municipalidad de Godoy Cruz. En ese tiempo se hizo cargo del Tomba ‘Acción Deportiva’. Gracias a un convenio entre la municipalidad y el club empecé a trabajar en las inferiores del Tomba. No tenía pensado dirigir, la verdad. Pero descubrí que podía ayudar con mi experiencia a los chicos.

-¿Y con qué te encontraste?

-En ese momento no llegaban ni a 100 pibes las inferiores, no había infantiles prácticamente. Los chicos se habían ido a otros clubes.

Ahí me metí de lleno y empezamos a traer chicos de todos lados. Acción Deportiva se hacía cargo solo del plantel de Primera. Ahí empecé a entusiasmarme y me empezó a gustar el trabajo desde el banco. Ahí fue que trajimos los primeros jugadores, como Enzo Pérez.

-¿En el mundo del fútbol se te conoce como un gran descubridor de talentos ¿crees que tenes ese ‘don’?

-Sí, hemos tenido la suerte de traer jugadores que han rendido muy bien y gracias a todo eso Godoy Cruz está donde está hoy, pero no es solo eso, el jugador puede tener talento pero hay que acompañarlo y darle una estructura acorde.

-Dentro de tus descubrimientos se habla de grandes “hallazgos” como Carlos Sánchez o Merentiel

- Tengo una lista larga. No me gusta nómbralos, porque me voy a olvidar de alguno. Cuando vimos Carlos Sánchez, por ejemplo, en realidad íbamos a ver a un 9 y lo terminamos trayendo a Carlos. En otro momento, fuimos por un central y trajimos a Jairo Castillo. Así también contratamos a El Morro. Merentiel estaba perdido en España jugando muy poco y lo pudimos traer. Después todos supieron aprovechar la oportunidad e hicieron grandes carreras. Son ejemplos que doy para demostrar que con un trabajo serio y en conjunto se pueden logar grandes planteles con presupuestos muy inferiores a clubes poderosos.

También soy consciente de la confianza que he tenido de los dirigentes que lograron esas contrataciones.

“Nací para ser futbolista, no director técnico”. Gentileza

-Ahora Godoy Cruz es un club mucho más tentador para nuevos jugadores, ¿cómo era antes?

-Era un trabajo más artesanal. Nos decían que en La Rioja había un pibe que la rompía e íbamos, nos avisan de otro en Lavalle y allá íbamos. Se hacía todo a pulmón, pero bueno gracias a ese trabajo en conjunto nuestro, dirigencial y de jugadores que respondieron al 100%.

-¿Has recibido ofertas para trasladar tu trabajo a otros clubes?

-Sí, siempre te ofrecen. Pero la verdad a todos les he dicho lo mismo. Les digo ‘mira vas a perder tiempo porque yo de Godoy Cruz no me voy a ir’.

He cortado la relación desde el principio porque no tengo pensado irme y no me gusta especular con nadie.

-¿Alguna oferta o algún llamado de algún club realmente te sorprendió?

-Han venido de Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Paraguay, Uruguay. No nos damos cuenta, pero muchos quieren ser como Godoy Cruz. Ven que hemos creció mucho y se han acercado muchos clubes. Pero para todos la respuesta fue la misma.

Yo les cuento como empezó todo, creen que el club es lo que es hoy, pero empezamos desde abajo.

-¿Cómo es el trabajo en inferiores del Tomba?

-Nos falta muchísimo, pero Godoy Cruz ha hecho un ‘clic’ en los últimos 10 años. Vos ves las instalaciones que hay y la estructura que acompaña al jugador es acorde.

Antes, a los “Enzo Pérez, a los Angeleri a los Garro” no le pudimos dar lo que hay hoy en el club. Fue todo talento. Hoy hay nutricionista, médicos… es una estructura grande.

-¿Cómo tratas con los padres que muchas veces presionan a sus hijos?

-Es difícil. En el mundo del fútbol hay muchos que les hacen creer que tienen un Maradona o un Messi y les prometen muchas cosas que por ahí no ocurren. Ahora tenes a clubes en primera y se acabó un poco el ir a Buenos Aires como única opción. Tienen que priorizar la contención del pibe. Muchas veces están solos, los padres no saben qué comen, si lo ayudan en la escuela. La salud mental es lo principal

-Así como han venido clubes ¿te han ofrecido meterte en política?

-Sí también, han aparecido muchos (se ríe). Por ahora no, algún día veré cuando salga de acá, porque todo empieza y todo termina. Pero, al menos al corto plazo no me veo fuera del fútbol, no sé hacer otra cosa.

-¿Sostenés tu decisión de dejar el banco de primera a fin de año?

-Sí, yo creo que hemos trabajado un periodo importante. Ser técnico es mucho desgaste, prácticamente no tenes vida. Yo no nací para ser entrenador como sí sabía que había nacido para ser futbolista.

Tengo la capacidad por mi experiencia e intento trasladarlo a los jugadores.

-¿Sos consciente de que sos ídolo del Tomba?

-Es difícil de asimilarlo. Es difícil ser ídolo de un club, estoy todo el tiempo trabajando para darle soluciones a mi hincha y a estos colores que son lo que mas amo. Por mas que no esté acá quiero que le vaya bien al club. No me siento así.

Hay que tener memoria porque Godoy Cruz es grande por el trabajo de muchas personas no solo de Daniel Oldrá.

-Hablando de ídolos, ¿qué te dejó el Morro García?

-El Morro fue un tipo con un carisma tremendo, un gran tipo y gran persona y le dejó mucho a mucha gente. Por eso lo recordamos tanto y lo queremos tanto.

Fue muy triste todo lo que pasó. Hay que recordarlo con la más lindo que fue que logró hacerse ídolo del Tomba que o es fácil, por algo Dios lo puso en nuestro camino.

-Desde el análisis táctico, ¿la vuelta al Gambarte los va a beneficiar?

-Las dimensiones de la cancha son prácticamente iguales con respecto al Malvinas, pero no es lo mismo tener a la gente cerquita. Se les va a complicar al rival agarrar la pelota en los momentos difíciles. La gente del Tomba se hace sentir.

Pero sin dudas el regreso a casa va a ser un antes y un después para la institución, como fue el ascenso de nosotros en el 94′.

El emotivo video del Gato para los bodegueros por la vuelta al Gambarte

-Remarcas mucho tu formación dentro de un club. ¿Qué opinas de la instauración de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD)?

-El Club me formó como persona, no como futbolista es fundamental esa contención en los chicos. Yo a la política no le doy mucha bola, pero vamos a ser sinceros. Las sociedades anónimas están en muchos clubes de manera encubierta.

Per eso no me corresponde a mí, les corresponde a los dirigentes que se tienen que hacer cargo. Muchas veces es difícil sostener a los clubes, pero lo social es innegociable y es fundamental para una sociedad.

-¿Cómo motivas tus jugadores?

-Trato de decirle siempre la verdad. Les digo que compitan todo el tiempo, es la única forma de llegar a profesional. Pero competencia de verdad, muchos chicos se confunden en que es ir y pegarle a alguien en la cancha.

No, competir de verdad es come bien, acostarse temprano, entrenar. Tienen que tener ambiciones futbolísticas, no de plata.

Una vez Enzo Perez me dijo: ‘voy a jugar en la selección, en River y en Europa’. Yo le dije ok pero primero jugá en Godoy Cruz (se ríe) y así lo hizo, todo lo que se propuso lo logró. Y como él lo puede hacer cualquiera.

-¿Cómo ves el fútbol mendocino?

-Se ha hecho súper competitivo, nos hace crecer a todos. Yo somos dos en primera y se puede sumar Gimansia y Maipú. Y eso nos eleva a todos.

-Fuera del fútbol. ¿cómo es el gato en su casa?

-El Gato en su casa es difícil de describirlo porque o estoy nunca, es más cuando estoy me dicen ‘porque o te vas un ratito al club’ (se ríe).

Estoy mucho tiempo acá (en el predio) y cuando salgo, ahora no puedo, pero me voy a ver algún pibe a San Carlos o a donde sea, es lo que me apasiona.

-¿Tenés algún hobby fuera del fútbol?

-No, nada. Soy un apasionado por lo que hago y le dedico todo mi tiempo.

Daniel "El Gato" Oldrá tras su retiro de las canchas.

Bonus track: lo central de El Gato

En lo central. Lo mejor de ser futbolista. Es hacer un deporte que te puede sacar de la calle, que te puede hacer ganar mucha plata y pode ser reconocido.

En lo central. Lo peor de ser futbolista. Perdés tu infancia, los amigos del barrio. No podés disfrutar lo que viven tus amigos. Yo me perdí hasta el nacimiento de un hijo. Te da mucho, pero te quita mucho.

Una saga central ideal. Yo y el Rafa Iglesias en lo personal. Fuera, Pasarella-Ruggeri. Y en la actualidad Barrios-Rasmussen han tenido el tiempo de consolidarse muy bien.

Una banda central o música que acompañe tu vida. No, soy muy apático, pero si tengo que decir alguna puede ser Cacho Castaña.