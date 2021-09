Cuánto tiempo tiene que durar el sexo para que sea bueno

Una de las dudas masculinas más persistente es ¿Cuánto debo durar en la cama para que sea buen sexo? La pregunta probablemente derive de alguna inseguridad originada al momento del coito, y que concluye con el hecho de que muchos hombres prefieren continuar hasta que ella haya alcanzado el orgasmo para recién permitirse el suyo.

En este caso hablamos en términos binarios ya que los diversos estudios realizados hasta el momento sólo consideraron parejas heterosexuales, con la intención de determinar coincidencias o disparidades en la percepción de “el tiempo suficiente” para el sexo.

En 2008, los investigadores Eric Corty y Jenay Guardini, de la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos), determinaron que cuando la eyaculación ocurre entre 1 y 2 minutos tras la penetración, cae dentro del rango de lo demasiado corto; si está entre 3 y 7 minutos, es aceptable. Cuando se prolonga entre 7 y 13 minutos, se considera deseable. Pero si tarda más de 13 minutos, se considera “demasiado largo”.

Sin embargo, una investigación publicada por el “Journal of Sexual Medicine” indica que el tiempo medio de una relación satisfactoria es alrededor de los 5,4 minutos, sin contar los preliminares.

Difícilmente una persona considere que el tiempo dedicado al sexo es “demasiado largo” y esto se debe a un solo motivo: si todas las parejas están satisfechas con una sesión sexual, la duración objetiva del acto no es importante.

La opinión de las mujeres

En un estudio de 152 parejas heterosexuales en Canadá, los investigadores encontraron que las mujeres dijeron que su tiempo ideal para dedicarse al sexo es de 14 minutos en promedio, lo que en realidad no está muy lejos de lo que dijeron los terapeutas.

Además, las mujeres dijeron que les gustaría pasar 19 minutos adicionales en juegos previos, para un total de 33 minutos de intimidad sexual.

El tiempo justo en el coito para los hombres

En cuanto a los hombres en este estudio, su tiempo ideal para el coito es de 18 minutos, con 18 minutos adicionales dedicados a los juegos previos, por un total de 36 minutos.

Así vemos que hay coincidencia entre lo que ellos opinan y lo que ellas quieren, sobre todo en lo relativo a los juegos previos, como también en cuanto a otros tipos de estimulación que sean exclusivamente mediante la penetración. Es decir que tanto hombres como mujeres valoran todo tipo de estrategias y no se circunscriben solamente al coito.

Del dicho al hecho

En el mismo estudio canadiense mencionado anteriormente, a los participantes también se les preguntó cuánto tiempo realmente pasan en el sexo. Las mujeres estimaron que las relaciones sexuales generalmente duran alrededor de 7 minutos, con 11 minutos adicionales de juego previo.

Los hombres proporcionaron estimaciones similares: 8 minutos en sexo y 13 minutos en juego previo.

Sin embargo estas fueron estimaciones que dieron los participantes, sin una medición de tiempo real del tiempo, que respaldara la investigación.

Los datos de la realidad

Un estudio de 2017 de la Universidad de Queensland (Australia), liderado por el psicólogo Brendan Zietsch, examinó a 500 parejas heterosexuales (que hubieran estado en relación estable al menos seis meses) de países de todo el mundo, para conocer su duración durante el acto sexual con penetración.

Los expertos, con el fin de medir el principio y el final del encuentro sexual, facilitaron un cronómetro a cada una de las parejas para que midieran la duración del acto sexual durante un periodo de cuatro semanas. Concretamente, se delimitó el proceso teniendo que presionar la palabra ‘Inicio’ en el momento en el que se produjera la penetración y ‘Stop’ cuando se produjera la eyaculación masculina.

El estudio, originalmente titulado “A multinational population survey of intravaginal ejaculation latency time”, y que fue publicado en la revista de la US National Library of Medicine National Institutes of Health, se enfocó específicamente en el tiempo de latencia de la eyaculación intravaginal (IELT), es decir, el período de tiempo entre el momento de la primera penetración y la eyaculación. Las medidas de IELT variaron enormemente, desde 33 segundos hasta 44 minutos.

Un estudio previo realizado en Holanda en 2009 encontró resultados similares: 474 hombres de cinco países diferentes informaron su IELT, con un rango de 6 segundos a 52 minutos. La media fue de 6 minutos y el promedio fue de 5,7 minutos.

Cuando combina los resultados de todos estos estudios, parece que las personas estiman que el sexo dura un par de minutos más de lo que realmente dura: 7-8 minutos versus 5-6 minutos, respectivamente.

La edad como variable

Con la salvedad de Turquía, cuya media era significativamente más reducida que en otros países (3.7 minutos por coito), lo que parece que sí es un elemento que afecta a la duración del sexo es la edad. Los resultados apuntaron a que las parejas mayores son las que menos tiempo presentaron en sus resultados. Prácticamente en todos los casos en los que se compararon, sin importar de qué edad estuviésemos hablando, los datos de las parejas más jóvenes indicaban una mayor duración en sus relaciones sexuales.

El propio Brendan Zietsch, tras concluir el estudio y teniendo en cuenta la diferenciación existente en los datos obtenidos, declaró que “es evidente que no hay una definición estándar o normal” para la pregunta de cuánto tiempo debería durar el sexo realmente.

Por qué las mujeres demoran más

El IELT solo mide cuánto tardan los hombres, no las mujeres, en alcanzar el orgasmo, por lo que un nuevo estudio realizado en 2019, determinó que las mujeres demoran aproximadamente 13,4 minutos, que es más del doble del tiempo que dura un hombre promedio.

Sin embargo, es importante destacar que -al contrario de los estudios IELT- no se trataba de un período de tiempo desde la penetración hasta el orgasmo; sino de determinar cuánto tiempo tarda una mujer en alcanzar el orgasmo luego del intenso deseo sexual en presencia de estímulos eróticos.

Por un lado, la investigación determinó que el 69% de las mujeres coincidían en que el coito vaginal por sí solo no era suficiente para inducir el orgasmo. Seguramente esta es una de las razones por la cual las mujeres ponen tanto énfasis en los juegos previos: la mayoría de ellas no cuentan solo con la penetración vaginal para sus orgasmos durante el sexo.

Un estudio de 2015 de mujeres menores de 35 años descubrió lo siguiente:

● El 6% de las mujeres informaron haber experimentado siempre un orgasmo durante el coito vaginal.

● El 40% de las mujeres informaron que generalmente experimentan orgasmo durante el coito vaginal.

● El 16% de las mujeres informaron haber experimentado un orgasmo la mitad de las veces que tuvieron coito vaginal.

● El 38% de las mujeres informaron que experimentan orgasmos con poca frecuencia durante el coito vaginal.

● El 14% de las mujeres informaron que nunca experimentaron un orgasmo durante el coito vaginal.

En los últimos tres ítems vemos que el 68% de las mujeres dicen que alcanzan el orgasmo la mitad de las veces o menos durante las relaciones sexuales con penetración, lo cual refuerza la idea de que el orgasmo femenino está ligado a la estimulación del clítoris y de otras prácticas, como el sexo oral.