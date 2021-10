Según expertos, ¿cuándo se terminará la pandemia de coronavirus y se transformará en una enfermedad endémica?

Las salas de terapia intensiva tienen los niveles más bajos de ocupación desde que el coronavirus puso en jaque a los hospitales y clínicas del país. Los contagios ya llevan 18 semanas a la baja, y los fallecimientos tuvieron una reducción del 60% en los últimos 15 días. La calle parece moverse al ritmo habitual y se recuperaron las actividades masivas, como la concurrencia del público a las canchas de fútbol. Entonces, ¿cuándo podremos hablar de que la pandemia terminó?

La cautela sigue marcando el ritmo de una vuelta a la normalidad, que ya tomó un ritmo acelerado. Un dato que permite el optimismo es el avance de la vacunación, ya que más de la mitad de los argentinos tienen el esquema completo. Sin embargo, la circulación de la variante delta sigue planteando dudas. En todo caso, la sensación creciente es que la Argentina se encamina a la transición de la pandemia a una enfermedad endémica, como ya ocurre con otras enfermedades en el país, según La Nación.

Algunos expertos afirmaron a diario La Nación que esa transformación podría ocurrir a fin de año en toda la región, siempre y cuando no aparezcan nuevas cepas y se logre controlar a delta. Otros, en cambio, llevan el pronóstico más allá del verano. Cabe resaltar que este año hubo un pico elevado de contagios al finalizar la temporada.

“Si no hubiese aparecido delta, a nivel mundial, en términos generales a partir de la vacunación la pandemia habría terminado a fin de año. Da toda la sensación que en el hemisferio norte y en América del Sur habrá terminado como pandemia a fin de año”, evaluó el doctor Luis Camera.

El médico, integrante del grupo de asesores de la Presidencia, afirmó que: “En el mundo creo que a fin de año habrá que decretar el fin de la pandemia, aunque habrá zonas aún comprometidas, para pasar a la forma endémica. Hay que terminar con las fronteras sanitarias, no prohibir entradas a otros países con o sin vacunas y habrá que asumir algún costo sanitario en función de que podría haber algunos contagios y fallecimientos”.

Cuando esto ocurra el virus seguirá con delta y habrá “brotes sistemáticos, no como pandemia”, según Camera, lo cual significa que habrá que vacunar todos los años. “Ese traspaso no será abrupto, es un devenir. Si dejan de aparecer miles de casos en todo el mundo podemos decir que la pandemia va quedando atrás. Esto no implica que debemos dejar de cuidarnos porque al virus no logramos eliminarlo, sino que lo controlamos”, agregó.