Cuándo llegan las tormentas "severas" al llano, según el pronóstico del tiempo

Después de varias jornadas con temperaturas en ascenso y condiciones de buen tiempo , Mendoza tendrá un cambio marcado para el viernes 26 de septiembre , cuando se esperan tormentas en el llano y nevadas en la cordillera.

Cae la máxima este viernes en Mendoza: alerta por tormentas, viento Zonda e inestabilidad en Cordillera

Día de la Primavera con tormentas y descenso de la temperatura en Mendoza: a qué zonas afectará

Según la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas , para este miércoles el panorama se mantendrá con tiempo bueno, ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del noreste y una máxima de 23°C. En cordillera también se anticipan buenas condiciones con pocas nubes.

El jueves continuará el ascenso térmico, con algo de nubosidad y vientos moderados del noreste. La mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C. En la cordillera ya comenzará la inestabilidad.

El viernes se producirá el cambio : se prevé nubosidad variable, lluvias y tormentas , algunas de carácter severo en sectores del llano .

Además, habrá nevadas en la cordillera y vientos moderados a fuertes del sur, que marcarán el pasaje del sistema frontal.

"Nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano", detalla Contingencias para ese día.

La temperatura se mantendrá elevada con una máxima de 27°C y una mínima de 12°C.

Continúan la alertas amarillas por tormenta en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes Se viene la tormenta este viernes en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Por último, el sábado, el tiempo comenzará a mejorar, con nubosidad en disminución, vientos leves del noreste y descenso de la temperatura: la máxima rondará los 22°C. En la cordillera también se prevé una tendencia hacia la estabilidad.