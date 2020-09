¿Cuándo hay que hacerse un hisopado? claves para no hacer cola en los hospitales

Un llamado a la comunidad con el fin de cumplir el protocolo y no acudir con síntomas leves a los hospitales para realizarse hisopados innecesarios, realizaron en las últimas horas directivos y representantes de la salud pública y privada de Mendoza.

El jefe del departamento de Epidemiología de la Provincia, doctor Gonzalo Vera Bello insistió en que solo deben acercarse a los centros médicos -o bien consultar con profesionales de cabecera- aquellas personas que presenten dificultades respiratorias o al deglutir; pérdida de olfato y gusto; temperatura elevada, diarrea y dolor de cabeza. El resto, es decir, aquellos pacientes sin fiebre o con síntomas leves, deben resguardarse en sus domicilios durante 14 días junto a su familia sin que implique la necesidad de someterse a un hisopado.

“En una pandemia en etapa investigativa, como la que estamos atravesando, no se necesita hisopado en estos casos puntuales”, expresó, aunque sugirió seguimiento profesional. Puso énfasis en aislar de todo contacto con el virus a adultos mayores o pacientes con enfermedades de base. “A ellos debemos cuidar”. Del mismo modo se manifestó el director del Hospital Central, el más importante y de mayor complejidad de la Provincia, doctor Ariel Herrera, quien enfatizó que un hisopado “no cura la enfermedad”. Una insuficiencia respiratoria severa y temperatura elevada puede tratarse de Covid-19, “aunque es preciso hisopar para diferenciar de una neumonía”, aclaró. “Frente a las largas filas que observamos en los centros de salud hay que seguir insistiendo a la comunidad los pasos a seguir. Evidentemente no estamos comunicando como corresponde”.

Tras reiterar que enfermos crónicos, pacientes inmunodeprimidos o mayores de 60 forman parte de grupos de riesgo, advirtió que los médicos de guardia “no pueden destinar su atención a simples resfríos en medio de un contexto tan complejo como el actual”.

“Aquellos con síntomas leves deben permanecer aislados en sus casas y no exponerse en una guardia. Frente a cuadros graves, en cambio, si hay que actuar”, diferenció.

Desde el Hospital Dr. Notti se reiteró el número telefónico para consultar en casos dudosos: 0800-800-COVID (26843). Y resaltaron: “No acudir innecesariamente a la guardia”.

Durante el fin de semana y especialmente ayer, muchísima gente que actuó por impulso abarrotó las guardias hospitalarias e hizo largas filas en distintos centros médicos frente a la posibilidad de contagios. Uno de los sanatorios donde más afluencia se evidenció fue el Hospital Español, cuyo director, Walter Vázquez, sostuvo que quienes sean considerados casos sospechosos respeten el protocolo. “Acuden muchos que son contactos estrechos de algún positivo. Y si la persona no es un contacto estrecho, es decir, si no ha estado más de 15 minutos con un contagiado o a menos de 2 m, no es necesario que vaya”, dijo e instó a cuidar los recursos para cuando haga falta y no solicitar hisopado cuando no es necesario.