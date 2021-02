Cuáles son las fallas más habituales por las que rechazan la Revisión Técnica

Después de muchas dilaciones, a partir de enero de 2022 la Revisión Técnica Obligatoria será una exigencia en la provincia con consecuentes multas para quienes no la hayan realizado.

En este marco, durante este año deberán efectuarla aquellos autos y camionetas con una antigüedad de 3 años o más desde su patentamiento y las motos, todas las cilindradas, con una antigüedad de dos años o más desde su patentamiento.

En los talleres donde se realizan los controles para determinar el correcto funcionamiento del rodado identifican aquellas fallas que puedan afectar la seguridad y entre ellas aquellas más frecuentes.

Los problemas en los frenos son muy habituales. Federico Marengo, dueño de Elfe RTO, de Las Heras dijo que se encuentra entre lo más común, “sobre todo en frenos traseros o que el vehículo frene desparejo”.

“Son cosas que la gente no aprecia porque en un semáforo frena pero necesitás saber si frena en la emergencia”, apuntó Eduardo Toranzo, socio propietario de RTO Almomento, en Guaymallén y vicepresidente de la Cámara Cuyana de Talleres.

También mencionaron como comunes las fallas en la amortiguación. Toranzo refirió que es por el desgaste mismo del vehículo y señaló que es distinto según el uso, por ejemplo si circulan habitualmente por calles de tierra o andan mucho en ruta.

Otro tema de frecuente aparición es encontrar dificultades con las luces, especialmente quemadas. “Puede haber una luz de stop quemada y no te enterás o pones el guiñe y vos no sabés si todos te funcionan porque vas manejando”, subrayó.

Explicaron que son cuestiones que no se identifican en la mayoría de los talleres comunes ya que se requieren equipos especiales.

Marengo dijo que no es común encontrar vehículos con emisión de gases tóxicos de riesgo. Consideró que influye que por el momento, como no se ha instalado fuerte, no vienen muchos por obligación sino más por seguridad del vehículo o para viajar y es gente que probablemente lo tenga más cuidado o controlado.

“No han venido vehículos modificados, que hay muchos en la calle, y seguro tendrán algún problema”, señaló.

Fallas graves

Puede suceder que se encuentren fallas graves y en ese caso, se sugiere que el vehículo deje de funcionar. Queda a criterio del usuario aunque está la opción de que sea retirado con una grúa.

Aunque los talleres no tienen potestad para retener el rodado sí deben dejar esa información asentada en un sistema. Cuentan como falencias graves cuestiones como un parabrisas muy roto, pérdidas de fluidos o problemas de frenado.

Agenda lista

A partir del 1 de marzo comenzará a implementarse la agenda oficial para que los vehículos accedan a turnos según el número de patente.

Patentes terminadas en 3, desde el 01 hasta el 31 de marzo.

Patentes terminadas en 4, desde el 01 hasta el 30 de abril.

Patentes terminadas en 5, desde el 01 hasta el 31 de mayo.

Patentes terminadas en 6, desde el 01 hasta el 30 de junio.

Patentes terminadas en 7, desde el 01 hasta el 31 de julio.

Patentes terminadas en 8, desde el 01 hasta el 31 de agosto.

Patentes terminadas en 9, desde el 01 hasta el 30 de setiembre.

Patentes terminadas en 0, desde el 01 hasta el 31 de octubre.

Patentes terminadas en 1, desde el 01 hasta el 30 de noviembre.

Patentes terminadas en 2, desde el 01 hasta el 31 de diciembre.