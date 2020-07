Cuáles son las 30 cosas que no sirven o sobran en nuestra casa y que nos dimos cuenta durante la cuarentena

Una de las tareas recurrentes durante esta cuarentena ha sido ordenar la casa y poner cada cosa en su lugar. Seguramente, arrancamos con mucho ánimo y con el correr de los días se ha ido apagando. Sin embargo, nuestra limpieza nos hizo ver una realidad que antes pasaba por alto: hay muchas cosas que nos sobran en casa. En esta nota podrás ver las 30 cosas que pueden sobrar o no servir en cada residencia.

1. Utensilios de cocina repetidos A todos nos ha brotado las ganas de cocinar durante el confinamiento. Pero ¿realmente necesitamos tantos dos o tres de cada utensilio? Claramente no.

2. Juguetes viejos. Si durante este mes, tu hijo no ha tocado los juguetes no lo volverá a hacer nunca más.

3. Papeles, tickets, facturas. Suelen acumularse en el mueble del recibidor. Permanecen ahí, tristes, ajenos a todo, esperando ser de uso algún día.

4. Mucho plástico hay en casa. Nuestra conciencia ambiental hace que se nos rompa el corazón cada vez que entra en casa algo de plástico que podría ser sustituido por una opción más sostenible. Hablamos de bolsas, packaging, tuppers...

5. Colección de DVDs. Si quieres acumular todos esos DVDs, de acuerdo, pero recuerda que están ocupando un lugar valioso y que hay mucho mercado online sediento de títulos vintage y ediciones especiales.

6. Productos de limpieza. El armario en el que guardas los productos de limpieza es mágico: siempre hay sitio para más. Revisalo, seguro que hay muchos botellas que llevan toda una vida allí y que realmente no necesitas.

7. Cables. No hay mayor dolor visual que los cables enmarañados. Quita todos los cables y conexiones que no uses y organiza los que sí.

8. Llaves sueltas. Aquí más que de tirar se trata de organizar y de tomarte el tiempo necesario para poner un llavero identificativo a cada llave.

9. Souvenirs. Imanes, postales, figuritas, tarjetas y entradas... No. No hay lugar para todo esto.

10. Revistas. Hablamos de esos periódicos y revistas que acumulamos sin saber por qué.

11. Muestras de hotel. Ese pequeño placer culpable dura solo hasta que salimos del hotel. Hay que saber parar y dejar de acumular mini útiles de belleza por los que al final solo pasa una cosa, el tiempo.

12. Cortinas de ducha que se pegan. Sabes de lo que te hablo y si sabes de lo que te hablo es porque las has sufrido. Son capaces de estropear cualquier ducha relajante. Cuando todo esto pase, las vas a cambiar.

13. Exceso de cosas en el dormitorio. Más que nunca el dormitorio se ha convertido en el auténtico templo de paz de la casa. Vaciálo si está excesivamente decorado y que sea un lugar perfecto para despejar tu mente.

14. Mesas guarda-todo. No sobran las mesas, sobra lo que atrapan. Hablo de esas mesitas bajas en las que vamos dejando panfletos, catálogos, papeles.

15. Demasiados almohadones. Te has dado cuenta estos días porque se pasan la mayor parte del tiempo en el suelo, o tienes que lanzarlos lejos. Selecciona los mejores.

16. Exceso de cristalería. Es cierto que quedan genial en la vitrina pero no nos pasemos con la cantidad de copas y cristalería.

17. Demasiados obstáculos. Prueba a hacer una cosa: camina desde la entrada del salón a la ventana más lejana. Si tienes que apartar algún elemento para no partirte la espalda es que sobran cosas. O que están mal distribuidas.

18. Fundas de sofá. Los únicos motivos para poner una funda a un mueble es que su tapicería ya tuvo días mejores o que, sencillamente, nos horroriza tanto que no queremos ni verla.

19. Portarretratos. Y mucho más si son de plata.

20. Botellas vacías (o sin terminar) Revisa tu minibar no solo por estética sino también por salud. Hay botellas que probablemente lleven tanto tiempo ahí que no sabes de dónde salieron ni cuando las empezaste.

21. Cajas de productos para los que ya ha pasado la garantía. Todos somos muy cautos cuando guardamos las cajas de un nuevo televisor, pero pasado un tiempo prudencial ya no tiene sentido.

22. Ropa que ya no te pones. Organiza tu armario, prepáralo para la nueva temporada y deshazte de aquellas cosas que no te hayas puesto en los últimos tres meses.

23. Pilas. Localiza aquellos comercios donde podes dejar las pilas y nos las guardes para más adelante.

24. Libros¿Tirar libros? Por nada del mundo. Aquí hablamos de donar (igual que con la ropa).

25. Demasiados cuadros. Selecciona tus piezas de arte favoritas y crea una nueva composición con menos elementos.

26. Alfombras. Somos fans incondicionales de las alfombras, de los textiles en casa en general. Pero siempre en su justa medida.

27. Maletas viejas. Cuando decidiste organizar el armario te encontraste con todas esas maletas que tienen sus años. Si están vacías y ya no las usas, no hace falta conservarlas.

28. Regalos que no te gustaron. De vez en cuando te encuentras con ellos al abrir un cajón del mueble del salón. Es el momento de tirarlo, nadie te va a juzgar después de estar viviendo lo que estamos viviendo.

29. Paciencia. Pues sí, nos sobra paciencia y tenemos que reconocerlo. Hemos aguantado esto con muy buen humor y positividad. Si algo hemos demostrado esta pandemia es que nos sobra paciencia.

30. Horas. Sí, definitivamente a todos nos sobran horas en casa estos días.