Cruces entre reinas por el destino del dinero para la Vendimia 2021

Para este 2021 la Fiesta Nacional de la Vendimia aún no tiene un panorama claro y a eso se le agrega que algunas protagonistas se animan a pedir que no se realice y que los recursos sean destinados a otras áreas.

Sucede que la reina sancarlina de mandato cumplido 2019, María Laura Micames, recién dada de alta de coronavirus, pidió suspender la fiesta y destinar el dinero al área de salud y educación.

Entre sus argumentos, manifestados en una carta en redes sociales dirigida al gobernador Rodolfo Suárez, figura lo vivido en carne propia y haber podido observar de cerca la labor de los profesionales de la salud de los hospitales Scaravelli (Tunuyán) y Tagarelli (San Carlos).

“Como Reina Nacional de la Vendimia mandato cumplido y recuperada de Covid-19 quiero expresar mi pedido al Sr. gobernador Rodolfo Suárez (...) la suspensión de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2021 y dichos recursos, de aproximadamente $140 millones, sean destinados a la salud y educación”, manifestó la joven a través de Facebook.

María Laura consideró que “de esta forma nuestros hospitales y centros de salud de la provincia contarán con mayor cantidad de materiales e insumos necesarios (...), como así también un incentivo salarial al personal de salud”.

Además, para la joven, el dinero de la Vendimia debería destinarse a “la conectividad educativa para maestras, maestros y alumnos para una mayor y eficiente educación online”.

No se olvida

Si bien fueron muchos los que apoyaron las palabras de Micames, otros tantos la criticaron por “olvidarse” de la cultura y sus trabajadores. Laura, en conversación con Los Andes, reconoció que recibió llamados de personas vinculadas a este sector pero que todas conversaron con ella “sin faltas de respeto”.

“Creo que debe haber un subsidio para ellos. No me olvido del sacrificio que hacen todo el año. Pero me parece que la pandemia no para; la gente se está muriendo, los pacientes también y no hay como frenar esto”, dijo.

Respecto de la posibilidad de una Vendima en streaming, opinó que no va a dar resultado ni tendrá “la magia de una vendimia normal”. “No sé cómo harían los artistas para juntarse a ensayar; no se puede. Tampoco creo que las candidatas deban presentarse por una pantalla. No van a poder lucir su vestido ni van a poder ir a los eventos”, comentó.

En la vereda de enfrente

Sofía Haudet, reina de la Vendimia 2014, señaló que es irresponsable barajar entre las opciones no hacer la fiesta. “No hacer la fiesta implica no darle trabajo a muchas personas involucradas en ella. El ámbito de la cultura es uno de los más golpeados con todo esto y sacarles la fiesta no es la solución”, apuntó.

Recordemos que en cuanto a la posibilidad de que no se realice la fiesta nacional, la acutal Reina de la Vendimia Mayra Tous aseguró que sería algo muy triste. “Sería muy triste que no se realice la Fiesta de la Vendimia, no tanto por lo tradicional sino por todas las personas que dependen de la fiesta, pero también por el turismo, uno de los rubros más dañados por la pandemia”, advirtió.

Para Haudet, hay que ser cuidadosos en este tema y los protagonistas deben ponerse a disposición de la provincia para encontrar soluciones. “Hay que ponerse en línea con actores, bailarines, directores y todos los que participan de la fiesta para ver en qué se puede ayudar. El presupuesto tiene que ir para la cultura, no puede destinarse a otra actividad”, subrayó.

Agregó que la posibilidad de que la Vendimia se haga online puede abrir puertas que antes no eran consideradas. “Mucha gente va a poder ver la fiesta, quizás llegas a otro turismo”, enfatizó Haudet e indicó que lo cultural ayuda a que la gente encuentre un lugar de distracción tras estar tanto tiempo encerrada. “Hay que buscar soluciones para que sea viable. Entender que hay mucha gente trabajando para la cultura, que es fundamental. La Vendimia es un momento muy esperado para muchos trabajadores”, concluyó.

A la espera

Muchas de las actividades previas al Acto Central –licitaciones, concursos o preparativos de las elecciones distritales- ya deberían haber comenzado y aún no lo han hecho, por lo que en caso de pensarse en una fiesta, deberían realizarse a contratiempo. Asimismo se estima que unos 40 eventos y festivales también deberían cancelarse, de no haber Vendimia en 2021.

A fines de agosto, el gobernador Suárez confirmó que, de realizarse la fiesta, sería virtual, como sucede con muchos shows de artistas actualmente. En tanto que los ex directores de la celebración, así como las asociaciones que nuclean a los artistas, comenzaron a tomar cartas en el asunto para defender los puestos de trabajo.