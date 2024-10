Crítica encuesta entre católicos refleja la necesidad de actualizar conceptos que promueve la Iglesia

La fe no necesariamente tiene que estar asociada al concepto cerrado de dogma, tanto en el plano religioso como en cualquier otro ámbito. De hecho, en la historia ha quedado claro que cualquier creencia es más genuina cuando está despojada de imposiciones.

Quizás entonces no sorprenden los resultados de una encuesta realizada en América y donde se evidencia una caída en el apoyo de los católicos a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica. Entre ellos sobresalen el sacerdocio y la anticoncepción, así como también un desgaste en la popularidad del Papa Francisco. Y es Argentina uno de los países más “contestatarios.

Una encuesta entre católicos refleja la necesidad de actualizar algunos conceptos que promueve la Iglesia. Foto: Vatican News.

El estudio, difundido por Agencia Católica de Informaciones (ACI), fue realizado por el Centro de Investigación Pew (PRC) e incluyó la opinión de católicos de Argentina, Brasil, Perú, Chile, Colombia, México y Estados Unidos.

Entre las respuestas se destaca un marcado apoyo a medidas como ordenar mujeres, que los presbíteros se puedan casar y que los católicos en unión libre tengan acceso a la Comunión.

Además, hay un pedido para que se acepten uniones homosexuales y el uso de métodos anticonceptivos.

“Esta caída de apoyo a las enseñanzas de la Iglesia no es un fenómeno nuevo. Si bien obedece a numerosos factores, los de mayor relevancia son el modelo institucional (monárquico- sacerdotal), devenido en anacrónico; la corrupción clerical en diversos escenarios como los abusos sexuales; la ideología clerical llamada ‘Doctrina Social’, que no es más que el pensamiento de los obispos sobre determinados temas; la no admisión de los Derechos Humanos en la normativa canónica y eclesiástica; y la antropología pesimista”, destacó el abogado y docente universitario Carlos Lombardi.

Quien también se refirió al “ruido” que produce el modelo de enseñanza de la Iglesia fue el sacerdote Lucas Vilte, párroco en María Auxiliadora (Rodeo del Medio). Vilte es muy querido por la comunidad y su figura dio la vuelta al mundo con los festejos populares en los partidos de Argentina en Qatar 2022.

El religioso lo hizo desde una mirada pastoral, y para su reflexión se inspiró en los tiempos difíciles que se están atravesando en cuanto a la fe y teniendo en cuenta, desde su óptica, que la base humana está en decadencia.

Los Andes intentó consultar a algún vocero del Arzobispado de Mendoza para sumar su lectura a este estudio. Pero prefirieron no emitir comentarios.

MUJERES CON ORDEN SACERDOTAL

Para la mayoría de los católicos consultados en el continente, la necesidad de actualizar las enseñanzas de la Iglesia Católica asoma como indispensable.

En cuanto a la posibilidad de que las mujeres puedan recibir el orden sacerdotal, 83% de los católicos de Brasil se mostró, mientras que en Argentina lo hizo 71% de los fieles. En Colombia y en México no tuvo mucha aprobación la propuesta.

“Respecto al sacerdocio femenino, más que una necesidad, sería ratificar el vetusto modelo monárquico-sacerdotal que impera desde el siglo IV, época donde el catolicismo abandonó al cristianismo originario. Las mujeres deben tener participación institucional, no siendo sacerdotisas, sino por sus propias capacidades, particular punto de vista e igualdad ante la ley”, sostuvo Lombardi.

MATRIMONIO IGUALITARIO Y CASAMIENTO DE SACERDOTES

Además, se destaca que 69% de los encuestados en Estados Unidos son partidarios de que los sacerdotes contraigan matrimonio, seguido por Chile (65%) y Argentina (64%).

Brasil (50%), México (38%) y Perú (32%) son quienes menos adeptos tienen al matrimonio de sacerdotes.

Argentina es el país con mayor apoyo a que la Iglesia acepte uniones homosexuales (70%), seguido por Chile (64%) y Estados Unidos (54%).

“Los curas, como cualquier ser humano, tienen derecho a formar una familia (cualquiera sea su género), en razón que los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos prevalecen sobre las normas de la iglesia. La institución no tiene autoridad para entrometerse en su intimidad. Esto también se extiende al ejercicio de la sexualidad, orientación sexual, identidad y expresión de género”, resumió Lombardi.

Además, el abogado destacó que el flagelo de los abusos sexuales no se ha solucionado por la sencilla (y grave) razón de que la Iglesia se niega a adaptar su estructura, organización y funcionamiento al derecho internacional de los Derechos Humanos.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Sobre los métodos de control natal hay unanimidad en los resultados, ya que la mayoría de los católicos consultados en todos los países considera que la Iglesia debería permitirles su uso (en Argentina, 85% respondió estar a favor).

No obstante, para la Iglesia “es intrínsecamente mala ‘toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio, hacer imposible la procreación’”.

EUCARISTÍA PARA TODOS

Si bien el Código de Derecho Canónico recuerda que la Eucaristía no puede ser administrada a quienes “obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave”, como es la convivencia de pareja y el acto sexual fuera del matrimonio, esto es algo que también refleja cuestionamientos en la encuesta.

En Argentina (77%), Estados Unidos (75%) y Chile (73%) la mayoría está de acuerdo en que se administre a quienes estén en pareja, aunque no casados.

ASÍ VEN AL PAPA FRANCISCO

Si bien la imagen favorable del Papa Francisco se mantiene, ha disminuido con los años. En Argentina, la opinión favorable descendió de 98% a 74% en una década. En Chile, en tanto, pasó de 79% a 64%.

Además, la mayoría de los católicos cree que el Papa Francisco representa un cambio en la dirección de la Iglesia.

“El Papa ha iniciado procesos de reforma institucional y doctrinal, pero no a nivel dogmático. Lo que ha conseguido es dividir aún más al colectivo de creyentes que, de por sí, es extremadamente heterogéneo. Pocos son los resultados en beneficio de los creyentes, quienes prefieren ejercer su religiosidad prescindiendo de representantes a quienes lo único que les interesa es controlarlas y ejercer un poder”, reflexionó Lombardi.

LA VISIÓN PASTORAL

El sacerdote salesiano Lucas Vilte optó por dar su opinión sobre los complejos temas que toca la encuesta con metáforas vinculadas al fútbol, puesto que se ganó el mote de “cura futbolero”.

“El diálogo es fundamental, en la cancha como en la vida. Los jugadores dialogan con su técnico y entre sí. Pero tarde o temprano alguien tiene que decidir. Eso hace Scaloni con la Selección. En la vida sucede así. Todos podemos opinar distinto (cosa que no se podía hacer en otras épocas), pero alguien nos debe ayudar a decidir. Creo que este rol lo cumplen los padres en la familia, y el Papa en la gran familia que es la Iglesia”, resumió el padre Lucas, quien es fanático del fútbol como espectador y como jugador.

“Messi es el mejor del mundo. Pero no todo el equipo puede ser Messi. Si los 11 jugadores fueran Messi, nadie querría jugar contra nosotros. La riqueza de la Selección es la diversidad de jugadores. El sacerdocio en la Iglesia es algo similar. Cada uno cumple un rol necesario y ninguno es más que nadie”, siguió.

“Lo mejor del fútbol es el juego en equipo; ganar es una consecuencia. En la vida, como en el fútbol, aprendí de los mejores: mi madre y mi padre. La familia sigue siendo el mejor lugar para jugar en equipo. Ahí aprendemos los valores que nos hacen grandes, aprendemos a amar. La familia es lo mejor que tenemos. Quiero a mi familia, no porque sea perfecta sino porque es mía, me pertenece”, continuó.

“El Papa Francisco es un hombre santo que hace lo que tiene que hacer, y como todo hombre, puede equivocarse. Pero como Papa recibe la inspiración divina. Muchos no confiábamos en Angelito Di María y demostró que jugar al fútbol consiste en transpirar la camiseta a pesar de todo. La gloria llega con el tiempo”, concluyó.

