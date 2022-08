Cristian Montenegro, el docente inspirador mendocino que vuelca su vocación en escuelas especiales

Feliz, sorprendido y reconfortado con la noticia de que forma parte de la selección nacional del concurso “Docentes que inspiran”, Cristian Montenegro, oriundo de San Carlos y radicado en Guaymallén, se define como un profesor “de pura vocación y con el alma llena”.

“Comenzaron a llegarme correos y, efectivamente, me di cuenta de que alguien me había postulado para los premios Clarín & Zurich y fue una gran alegría porque creo que todos los que luchamos merecemos un mimo”, dijo este docente de escuelas especiales, también muralista, de 41 años.

Junto con Damián Ortiz, cuya historia se publicó el domingo en Los Andes, Cristian Montenegro se convirtió en otro de los semifinalistas del certamen que busca movilizar a toda la comunidad a favor de una mejor educación con historias inspiradoras de maestros y profesores excepcionales que dejan una huella decisiva en sus estudiantes.

Minutos antes de comenzar a elaborar empanadas para vender junto a otros docentes en lucha, Cristian habló con Los Andes y reconoció su inclinación hacia el área de la discapacidad.

Profesor de Informática con especialización en tecnología adaptada, y con varias capacitaciones en discapacidad, este sancarlino se desempeña en dos establecimientos especiales: la escuela Roque Alfredo Vitolo, de Guaymallén, y la Pedro Nolasco Ferreyra.

Su predilección hacia el mundo de la discapacidad comenzó en 2010. Dos años más tarde realizó una especialización y, casi como un presagio, ingresó a una escuela especial. “Fue allí cuando me di cuenta de que me interesaba. Me anoté en todo tipo de concursos y capacitaciones con excelente performance y nunca más lo dejé. Esto me ha llevado a recibir varios premios que valoro y agradezco”, relató con humildad.

Cristian se convirtió en muralista y obsequió numerosos trabajos a escuelas especiales. Foto: gentileza

Más tarde se convirtió en muralista y obsequió numerosos trabajos a escuelas especiales. Hijo de Basilio y de Miriam, comerciantes de toda la vida y hoy jubilados, Cristian tiene un hermano, Miguel. “Estoy feliz con este reconocimiento y en gran parte se lo debo a mis viejos que siempre me han inculcado valores”, resaltó.

Tras cumplir algunas instancias en Turismo Accesible y siempre participando de concursos, Cristian es un docente todo terreno que corre de un lado a otro para reparar computadoras para sus estudiantes y entregar bolsones alimentarios, entre otras acciones solidarias.

En pandemia su tarea fue muy dura y a la vez gratificante. Con cuentos y un títere llamado “Pedrito”, explicó a los niños en forma de relato simple lo que sucedía con el Covid-19.

Aún no tuvo tiempo de pensar qué haría con el dinero si es que logra ganar este importante concurso para el cual lo postuló una compañera docente. “Lo que sí tengo en claro es que lo festejaría con mucha alegría y felicidad. Primero sería el festejo y luego evaluaría qué hacer”, concluyó.

El premio para el “docente que inspira” ganador será de un millón de pesos y de 500 mil para las dos menciones especiales. Se anotaron en total 4.000 postulantes de todo el país.