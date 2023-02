Cristian Montenegro, docente inspirador mendocino y muralista, presenta sus obras

Además de ser un maestro comprometido, hecho que lo llevó a ser uno de los seis finalistas, el año pasado, del concurso “Docentes que inspiran”, de la fundación Clarín-Zürich, Cristian Montenegro es un destacado artista plástico que este jueves dará un paso adelante con una exposición y venta de sus mejores obras.

Bajo la consigna “Brindemos por el arte”, Montenegro encabezará el evento ese jueves 16 de febrero, a las 19.30, en la bodega Claroscuro, en Vista Flores, Tunuyán, con la posibilidad de todos los presentes de contemplar los trabajos y degustar un vino.

La entrada será libre y gratuita y dejó abierta la invitación para quienes deseen acompañarlo y compartir un hermoso momento.

Oriundo de San Carlos y radicado en Guaymallén, además de artista Cristian se define como un profesor “pura vocación y con el alma llena”.

Junto con otro mendocino, Damián Ortiz, quien finalmente resultó ganador, y otros cuatro semifinalistas, el certamen buscó movilizar a toda la comunidad a favor de una mejor educación con historias inspiradoras de maestros y profesores excepcionales que dejan una huella decisiva en sus estudiantes.

Profesor de Informática con especialización en tecnología adaptada, y con varias capacitaciones en discapacidad, este sancarlino se desempeña en dos establecimientos especiales: la escuela Roque Alfredo Vitolo, de Guaymallén, y la Pedro Nolasco Ferreyra.

Su predilección hacia el mundo de la discapacidad comenzó en 2010. Dos años más tarde realizó una especialización y, casi como un presagio, ingresó a una escuela especial.

“Fue allí cuando me di cuenta de que me interesaba. Me anoté en todo tipo de concursos y capacitaciones con excelente performance y nunca más lo dejé. Esto me ha llevado a recibir varios premios que valoro y agradezco”, relató con humildad.

Más tarde se convirtió en muralista y obsequió numerosos trabajos a escuelas especiales. De hecho, dedicó parte de su tiempo a estimular a los niños hacia el mundo de los murales y las pinturas durante todo 2022.

Hijo de Basilio y de Miriam, comerciantes de toda la vida y hoy jubilados, Cristian tiene un hermano, Miguel.