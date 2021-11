Crisis hídrica en Mendoza: pese a las obras, se esperan cortes en los días de mucho calor

La situación hídrica en Mendoza es crítica desde hace ya varios años. Las características climatológicas de la región, las pocas lluvias y nevadas en las temporadas frías –que derivan en escasos escurrimientos en los ríos y cauces cuando sube la temperatura- y el bajo nivel de las reservas para abastecer a la población cuando comienza el verano son una constante en Mendoza. Tanto que desde el Departamento General de Irrigación ya han considerado a esta situación deficitaria y de emergencia como “nueva normalidad”.

Este año se hicieron algunas obras en las plantas potabilizadoras de Aysam, pero las obras más fuertes estarán listas recién para el verano 2022 - 2023. Foto: Archivo Los Andes.

Pero, dentro de esta dura realidad. Hay algunas zonas en las que la falta y los cortes de agua son más comunes y donde este flagelo se convierte en más común que en otros: el oeste del Gran Mendoza (en especial la zona del piedemonte) y algunos sectores de Guaymallén. Teniendo en cuenta esta situación –que se ha convertido en cíclica y se repite cada verano-, durante el último año tanto desde Aysam como desde las comunas se encararon importantes obras para intentar paliar esta realidad y contrarrestar de alguna manera las consecuencias. Y más allá de lo que se hizo, los responsables coinciden en que es muy probable que se repitan los problemas de cada año.

“Se han hecho obras en las plantas de Alto Godoy y se está terminando de hacer una ampliación en un importante reservorio al oeste de Godoy Cruz que van a aliviar un poco la situación. Esto no significa que estas obras vayan a implicar que no haya problemas, porque lamentablemente nos falta más agua. Pero por lo menos lograremos que cada vez la situación sea menos traumática, menos crítica. Ya en el verano 2022 – 2023 vamos a haber completado otras obras importantes y de seguro se van a notar las mejoras”, destacó el presidente de Aysam, Alejandro Gallego.

Aunque todavía no comienzan a sentirse los días de mucho calor ni se ha registrado aún una seguidilla de jornadas con más de 30° o 35° en Mendoza –de hecho, noviembre viene con días más que agradables-, ya a fines de octubre hubo días sofocantes. Y los primeros problemas comenzaron a evidenciarse.

Sin ir más lejos, en los barrios Cementista 1 y 2, Los Andes, Parque Norte y Reconquista hubo un corte de calle de los vecinos por un corte de agua, aunque tuvo que ver específicamente con un cambio de válvula esclusa. “Cada vez empezamos más temprano en el calendario con los cortes y problemas, ya veo venir lo que va a ser este verano”, destacó –con algo de resignación- Andrea, quien vive en esa zona de Las Heras.

“En lo que es la zona baja, hemos tenido agua todo el año e, incluso, aquellos días de fines de octubre en que hizo mucho calor, no hemos tenido grandes cortes. Pero en la parte alta, que es donde suelen tener problemas más seguido, ya han empezado con algunos cortes. Esperemos que no pase lo mismo del año pasado, que estuvimos casi una semana sin agua”, destacó por su parte Ailén, vecina de la parte baja de La Favorita.

El verano pasado hubo una seguidilla de días sin agua en el barrio La Favorita, del oeste capitalino. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en tanto, destacaron que se sigue trabajando en la urbanización del conjunto de barrios que integran La Favorita. Al igual que desde Aysam, destacan que aún no han completado la parte más fuerte de los trabajos, por lo que destacan que podrían llegar a vivirse situaciones como las clásicas de todos los años. De hecho, uno de los puntos en que –aseguran- han trabajado es en intentar aceitar con Aguas Mendocinas para el envío de camiones de agua que puedan abastecer a las zonas que siempre se ven más afectadas.

Inversiones

Según explicó el presidente de Aysam, a lo largo de 2021 se ha realizado un importante trabajo e inversión en la planta potabilizadora de Alto Godoy y cuyos resultados se verán operativos a partir del verano, cuando el consumo de agua aumente.

“Por un lado se hizo el entubamiento del Canal Civit, para que pueda entrar más agua a la planta. También se pusieron en funcionamiento nuevos filtros y ese cambio permite un aumento de capacidad de agua producida. Vamos a tener 20% más de capacidad de producción que el verano pasado, lo que nos va a permitir atacar muchos de los problemas”, destacó Gallego. En ese sentido, indicó que estos trabajos van a permitir darle más presión a la red, tanto cuando el suministro sea normal como para aquellos casos en los que se corte y luego regrese el abastecimiento.

Según explicó el presidente de Aysam, estos trabajos afectarán de forma directa al oeste de Las Heras y la Sexta Sección, zonas que históricamente han tenido problemas. “Pero el problema completo en el caso de Las Heras se resuelve con otra obra que aún no hemos podido empezar y que es el acueducto de El Challao. Y es que el caño que conduce el agua es pequeño, por lo que está previsto aumentar el diámetro para que tenga capacidad de aumentar la producción. Lamentablemente este verano no se ha llegado con esa obra, pero la idea es que esté para el próximo”, reafirmó Gallego.

En la planta potabilizadora de Alto Godoy se han hecho trabajo para aumentar la producción de agua y desde Aysam destacaron que los resultados se evidenciarán este verano. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Luján de Cuyo es uno de los departamentos que tiene su propia producción y administración de agua, por medio de Aguas Luján. El jefe de Gabinete de ese municipio, Esteban Allasino, destacó que en los últimos tres años han hecho importantes inversiones en las plantas de Cippolletti y de Santa Elena, que incluyeron cambios de filtros de arena, modernización de generadores eléctricos y cambios de cañerías presurizadas que permitirán la producción de mayor volumen de agua y de presión.

“Hemos puesto en funcionamiento más de 24 pozos de producción de agua para todo lo que está administrado por Aguas Luján (todo el departamento salvo Chacras de Coria, Ugarteche, algunos puntos de Vistalba y del Carrizal). También hemos cerrado mallas para que no se pierda agua, renovamos válvulas y nexos y hemos ampliado redes específicas”, destacó Allasino, quien indicó que en los últimos tres años trabajaron fuere en más de 50.000 conexiones de agua y que triplicaron la capacidad operativa.

El piedemonte lujanino suele ser una de las locaciones más críticas en cuanto al abastecimiento de agua. Esto es porque, desde el vamos, los terrenos nunca contaron con la factibilidad de garantizar conexión de agua en el lugar, más allá del crecimiento apresurado de loteos y ventas en el lugar (de hecho, los millones que costaría llevar el agua hasta el lugar son los que no se evidencian en los irrisorios precios a los que se venden lotes en la zona). En el lugar, coinciden los especialistas, se espera un verano “tan crítico y malo” como el del año pasado, ya que no hay conexiones legales de agua en el lugar.

Más allá de esto, en los últimos años la comuna lujanina y Aysam trabajaron en conjunto para comenzar a ordenar a estos barrios desde lo legal. “Hemos avanzado en una propuesta de venta de agua en bloque, a cargo del servicio de Aysam. Esto quiere decir que hemos logrado gestionar una solución que va a consistir en cobrar por barrios y, de a poco, se les va a ir otorgando factibilidad”, destacó Allasino.

Las zonas más afectadas

Dentro del Gran Mendoza, zonas como el oeste de Godoy Cruz o de Ciudad –en especial, La Favorita- son los números puestos cada vez que hay situaciones de cortes de agua. Y si bien desde Aysam y desde la comuna capitalina se sinceraron en que las obras encaradas no serán suficientes para solucionar por completo el déficit, detallaron algunos trabajos que aportarán para aliviar la realidad.

“En lo que es específicamente Godoy Cruz, hemos empezado a trabajar en la ampliación de la capacidad de un reservorio ubicado en las calles Diques Los Nihuiles y Perón. Es la reserva IV Irrigación y, además de la ampliación, se está instalando un nuevo sistema de presurización. Se va a aumentar la reserva en 35.000 litros, lo que será un alivio para el oeste de Godoy Cruz. Y lo bueno es que estos trabajos van a estar terminados para este verano”, destacó Gallego, quien detalló además que en la planta Benegas también se hizo una derivación para Godoy Cruz el año pasado y que eso comenzó a mostrar mejorías para la zona.

Desde la comuna godoicruceña, por su parte, explicaron que –en simultáneo a las obras que están en ejecución por parte de Aguas Mendocinas- han diagramado todo un esquema para asistir con camiones a las barriadas donde se evidencien mayores complicaciones. Y que, como cada año, ya han comenzado haciendo hincapié en el uso responsable.

“A esta altura del año ya estábamos con problemas en 2020, todo el mes de noviembre y mitad de diciembre con cortes de agua, tuvimos que cortar calles, presentar notas, hacer reuniones e ir hasta las puertas de Aysam. Pero a esta altura del año pasado hacía mucho más calor también. Después de eso se nos solucionaron los problemas. Esperemos que este año esas soluciones se mantengan, porque siempre está ese miedo cuando empieza el calor”, destacó Florencia, vecina del barrio Aconcagua de Godoy Cruz.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza también ha enfocado su principal preocupación y algunas acciones en La Favorita. El secretario de Desarrollo Urbano de la comuna, Juan Manuel Filice indicó que ya están en reuniones con autoridades de Aysam para coordinar el trabajo mancomunado y que –entre otras cosas- incluye el envío de camiones para abastecer de agua a las zonas altas de La Favorita.

En las zonas altas de La Favorita (Ciudad) ya comenzaron a evidenciarse los cortes de agua. Foto: Archivo Los Andes.

“Como cada año, hemos hecho un trabajo interno en el municipio y que consiste en llevar camiones de agua con los que abastecemos a distintos barrios del oeste. Lo hemos mantenido y hemos contratado refuerzos para el verano. Estamos abasteciendo a 250 familias, con camiones diarios de lunes a sábado”, destacó Filice.

Respecto a las obras definitivas, resaltó el avance de la quinta etapa de urbanización de La Favorita, que en uno de sus sectores incluye la construcción de un nuevo acueducto y una nueva cisterna que va a permitir abastecer con agua corriente a 11 barrios, además de mejorar el abastecimiento ya existente. “Esos trabajos van a estar terminados para septiembre u octubre de 2022, por lo que esperamos que para el verano que viene ya esté funcionando y permita descomprimir la situación”, agregó el funcionario municipal.

Esa quinta etapa permitirá abastecer de agua a 1.000 lotes de la zona, por lo que prácticamente quedarían todos los barrios con agua ya. “Se espera que este verano sea similar al pasado, pero esperamos coordinar de mejor manera el abastecimiento de agua y aceitar con Aysam” indicó Filice.

“Por ahora viene más tranquila que el año pasado la situación, aunque el otro día se cortó, pero solo por un día. El año pasado fue realmente muy difícil, se cortó el agua casi en todo el barrio y mi casa era una de las únicas que tenía, por lo que la gente venía con botellas y jarras y hacían cola en la vereda para poder llenarlas en el surtidor, incluso a la madrugada”, rememoró Ailén, quien vive en la zona baja de La Favorita.

Sin embargo, en la parte alta de esa barriada los inconvenientes ya empezaron a evidenciarse, aunque de a poco. De hecho, el abastecimiento de agua con camiones es una constante que se mantiene durante todo el año. “Acá, en La Favorita Nueva, hemos tenido la llave de paso del agua de la vereda rota tres semanas, tuvimos que arreglarla nosotros. Cuesta mucho que vengan a arreglar las pérdidas del agua y nos arreglamos con los camiones de la municipalidad o poner bombas para que llegue el agua a los tanques”, destacó una de las vecinas. De hecho, quienes tienen bombas terminan “chupando” con la poca agua que hay.

Se espera que para este verano la situación de cortes de agua sea similar a la del verano pasado. Foto: Archivo Los Andes.

“Hace dos años que no tenemos agua de red. Hubo un tiempo, pero después no salió más. Hace dos años que lunes, miércoles y viernes pasa el camión y llena los tachos. Los fines de semana se complica, llenan los tachos el viernes –el mío es de 650 litros- y tiene que durar hasta el lunes. No podemos bañarnos más de una vez si hace calor, lavar la ropa es difícil también. Y con el verano se consume más”, se explayó por su parte otra vecina del barrio René Favaloro (también en la parte alta de La Favorita).

Desde el EPAS estiman que 70% de la red de agua está deteriorada

“Estimamos que cerca de 70% de las redes de agua en la provincia están deterioradas y necesitan una renovación integral”. La frase pertenece al vicepresidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Mario Draque, quien –además- destacó que es inevitable tener que afrontar esas inversiones. “Se está haciendo un esfuerzo presupuestario para estas obras, y desde nuestra función de controlar que no se corte el servicio, vemos que se está trabajando. Nuestra función es ir detrás del reclamo, ya que a nosotros nos llega cuando hay un insistente reclamo que no responde en tiempo Aysam. Pero tenemos el ‘teléfono rojo’, una conexión directa con la gente de Aysam para trabajar en la respuesta a estos problemas”, destacó Draque.

Además, el directivo del EPAS se mostró a favor de la metromedición del consumo de agua y que es aquella que se hace por medio de los medidores. “Es un aporte y con esta medición va a haber un ahorro. Porque al medirse por metro cúbico, si se excede en el consumo, se paga una sanción. Aplaudo que se quieran poner los medidores”, destacó Draque. De la cartera de Aysam, 10% cuenta con medidores.

Aysam pedirán un aumento de 47% en la tarifa del agua

El martes próximo, a partir de las 8:30 en el Espacio Cultural Le Parc, se llevará adelante la audiencia pública para definir el aumento de la tarifa del agua. El presidente de Aysam, Alejandro Gallego, adelantó que la empresa solicitará una “readecuación tarifaria de 47%”.

Allí expondrán también vecinos, organizaciones y otros actores y, con todos los puntos en la mesa, será el EPAS quien elabore un informe para que el Ejecutivo defina de cuánto y cómo será el aumento. “En la audiencia pública vamos a exponer todos los costos y nuestros compromisos de producción. Vamos a pedir la readecuación de 47% en base a que para el 2021 se está estimando una inflación de 50%, mientras que la readecuación tarifaria aprobada fue de 30%. Además, el presupuesto nacional estima una inflación de –por lo menos- 30% para el 2022″, destacó Gallego.