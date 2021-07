Covid-19: ¿Por qué San Luis colocó 11.000 vacunas más de las que recibió?

Esta semana quedó reflejado en el Monitor Público de Vacunación una situación bastante particular. San Luis y La Pampa han logrado colocar más dosis de vacunas contra el Covid-19 de las que han recibido. La incógnita es cómo lo han logrado.

Por un momento, al ver los datos, podría pensarse que estas provincias han comprado por su cuenta de vacunas. Pero la explicación en principio no es esa, ya que los lotes comprados por las provincias (y no por Nación) aún no han arribado.

En un momento de tanta sensibilidad para la sociedad, donde abunda la incertidumbre y la necesidad de contar con las vacunas necesarias para poder inmunizar a todos los argentinos, estas situaciones generan dudas.

Los números del último parte reflejan que La Pampa había colocado 217.000 vacunas con 206.000 dosis recibidas. Y San Luis había aplicado 297.000 dosis a pesar de que a la vecina provincia llegaron 286.000 vacunas. Entre ambas provincias consiguieron que el stock disponible les rindiera para 22 mil personas más de lo previsto, si se suman los excedentes de ambas. Claro, se trata de la inoculación con al menos una dosis.

La respuesta a esto estaría en la técnica de vacunación, con la que los profesionales inoculan a las personas aprovechando hasta la última gota del líquido que viene contenido en los viales multidosis. Muchas veces esos frascos pueden rendir entre una y dos dosis más de lo que indica el rótulo. Algunos viales de Sputnik V, de 5 dosis, alcanzan para 6. Y los de AstraZeneca, que vienen para 10 inyecciones, se estiran hasta 11 ó 12.

Hay que recordar que existe un protocolo nacional de vacunación que enseña el método.

Según los datos oficiales reflejados del Monitor Público de Vacunación, en el resto de las provincias se observan más dosis distribuidas que aplicadas, lo que impide visualizar la posibilidad de detectar vacunas de más.

En Mendoza

Hace unos días, Los Andes reflejó con una nota y una infografía cuál era la situación de la vacunación en Mendoza.

Según ese artículo, nuestra provincia superó la mitad de la población objetivo de la vacuna. Esto es, mayores de 18 años, dado que en nuestro país aún no se autoriza ninguna vacuna para los menores.

Se espera que esta semana crezca notablemente el número de vacunados, ya que desde el viernes pasado, el Ministerio de Salud de Mendoza terminó de abarcar a toda la población pasible de ser inmumizada, con la apertura de inscripciones para mayores de 18 años sin comorbilidad.