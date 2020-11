La provincia podría formar parte de la investigación de la vacuna Ruti, que se desarrolló en Badalona, España

Se supo que está previsto que en el hospital Central y otros efectores del resto del país se lleven adelante ensayos de la fase 2 de la vacuna.

Desde el gobierno provincial explicaron que tienen conocimiento de esta prueba a nivel nacional y que se haría en Mendoza, pero aún no han recibido una comunicación oficial.

Algunos hospitales del país ya tienen la aprobación para hacer ensayos clínicos con 315 voluntarios. “Esto es un ensayo clínico, un estudio de investigación que se va a hacer en todo el país, y quien lo tiene que aprobar es la institución donde se va a realizar el estudio clínico y la ANMAT. Tenemos la aprobación de algunos hospitales, estamos esperando la aprobación del resto”, informó Waldo Belloso, médico infectólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires, uno de los nosocomios donde se autorizó el procedimiento.

“En el caso del Hospital Central, tenemos conversaciones avanzadas para poder hacer el estudio ahí, pero hasta el momento no hay aprobación. No se puede hacer ninguna actividad vinculada al protocolo del estudio hasta que el mismo no cuente con todas las aprobaciones correspondientes por parte del hospital”, comentó Belloso a Diario Los Andes

Si bien desde el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informan que se han mantenido comunicaciones telefónicas entre los impulsores del estudio de la vacuna y un especialista del hospital Central, aclaran que no ha existido comunicación entre los directivos del hospital con el Ministerio y tampoco han tenido ningún tipo de comunicación con los impulsores que se encuentran en Buenos Aires. “Se sabe que lo quieren realizar en diez provincias y supuestamente han elegido Mendoza pero todavía no hay nada”, aclararon desde el ministerio.

“El director del Hospital Central no está en conocimiento de esto, la jefa de infectología no está en conocimiento de esto. No se sabe con quién se están manteniendo las conversaciones. Con las autoridades que lo tenían que hablar no lo han hablado”, informaron desde prensa del Hospital Central.

Particularidad de la vacuna

La vacuna de origen español, en fase II, se diferencia de otras vacunas en actual desarrollo en fase III que buscan generar la inmunidad por anticuerpos. “Este estudio, a partir de esta vacuna, lo que busca es evaluar otro tipo diferente de inmunidad, que no es la generación de anticuerpos específicamente. Lo que hace es evaluar otro mecanismo que se llama “inmunidad entrenada”. Esta refiere a la activación de algunas células de respuesta inmunológica, no solamente frente al antígeno que se inocula, sino frente a otros antígenos, a otros patógenos respiratorios, en este caso el coronavirus. La vacuna está originalmente destinada a la prevención de la tuberculosis, y la idea es que partir de la misma se estimule a la inmunidad para que reaccione también frente a otros patógenos, y en este contexto, se va a evaluar cuál es la protección frente al coronavirus.”, explicó el doctor Belloso. Agregó que “el estudio no ha comenzado formalmente, creemos que va a comenzar la semana que viene. Tenemos buena repercusión en varias provincias. Hay lugares donde el protocolo ya está aprobado y en esos hospitales ya se está buscando quienes participen como voluntarios. Hemos tenido buena recepción”.

Las vacunas llegaron al país el lunes y a medida que se vaya autorizando el estudio en los hospitales, se realizará la distribución. En España, la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios denegó la autorización para el estudio clínico por “carecer de evidencia científica”, el 14 de octubre.