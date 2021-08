Covid-19: por qué desaconsejan hacer el test de anticuerpos luego de la vacunación

Las dilaciones en la colocación de segundas dosis de vacuna contra el Covid-19, además de cierta ansiedad o búsqueda de certezas lleva a algunas personas a querer verificar si han generado cierto grado de inmunidad. Por ello, recurren a la realización de test de anticuerpos. Sin embargo, esto está desaconsejado.

La directora de Inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar, volvió a insistir sobre el asunto: “No se deben hacer análisis luego de vacunarse por dos motivos”, apuntó en Twitter.

Luego explicó: “A) No se ha homologado el punto de corte de valor de anticuerpos (inmunidad humoral) y B) No medís inmunidad celular, tan importante como la humoral”.

Para pasar en limpio: el resultado no necesariamente dará la respuesta que se busca. Puede dar negativo aunque se haya desarrollado protección o dar una falsa sensación de seguridad.

“No se recomienda realizar un test de anticuerpos luego de vacunarte, porque si el test de anticuerpos te da negativo, no quiere decir que no estés inmunizado. Del mismo modo, si te da positivo, no quiere decir que no puedas contagiarte y contagiar SARS CoV-2 o tener Covid-19”, explica el Ministerio de salud de la Nación.

También apunta que entre las causas, se cuenta que en la Argentina existen diversos dispositivos de diagnóstico aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que buscan detectar anticuerpos pero no todos son capaces de identificar el tipo y la calidad de los anticuerpos generados por las vacunas que se utilizan actualmente en Argentina. Por ello, pueden dar un resultado negativo pero esto no implica que el cuerpo no haya generado una respuesta inmune contra la Covid-19, sino que simplemente, no se detecta.

“Por ello, lo más importante es que recuerdes que, aun estando vacunado, es fundamental continuar con las medidas de protección, como el uso de tapaboca o barbijo, las medidas de higiene de manos y respiratoria, la ventilación de los ambientes y el distanciamiento social”, subraya el ministerio.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) tampoco lo recomiendan. “No se recomiendan las pruebas de anticuerpos para determinar si tiene inmunidad contra el Covid-19 después de haberse vacunado contra el COVID-19. Tampoco deberían usarse las pruebas de anticuerpos para decidir si una persona debe vacunarse”, subrayan.

Y apuntan en el mismo sentido. “Así su resultado en una prueba de anticuerpos de Covid-19 sea negativo o positivo, igual debe tomar medidas, incluida la de vacunarse, para protegerse y proteger a los demás”.