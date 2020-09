Covid-19: menos gente sale a la calle en Mendoza, pero hay zonas en alerta

De acuerdo con datos oficiales, la circulación de la gente por la vía y espacios públicos se redujo en las últimas semanas en Mendoza. Un aspecto clave al que se aferra el Gobierno para no retroceder a fase 1 en el momento más crítico desde el brote de la pandemia. Aunque advirtieron que se trata de información para uso interno, fuentes del Ejecutivo reconocieron a Los Andes que se está controlando el movimiento de los mendocinos por medio de la geolocalización de los celulares y que asi se ha registrado esta baja en la movilidad.

Por esta vía y herramientas como Google Maps, Google elabora periódicos Informes de Movilidad Local que, en el caso de Mendoza, revela esta reducción durante el último mes y medio. Mientras que en toda la provincia la baja de la circulación de personas se redujo 45% en centros comerciales y locales gastronómicos -respecto a la media tomada antes de la pandemia-, en supermercados bajó 10%. En espacios verdes es donde más se evidenció la baja: la circulación cayó 67% y en las paradas de colectivo o en el interior del transporte público el descenso llegaba a 41% hasta el domingo pasado.

En los lugares físicos de trabajo -en muchos casos reemplazados por el teletrabajo- el tráfico disminuyó 14%; mientras que en las zonas residenciales el tiempo de permanencia creció 18%, algo esperable si se tiene en cuenta que la premisa es “quedarse en casa”.

Estable

Google divide el estudio en seis grandes categorías: tiendas y espacios de ocio, supermercados y farmacias, parques, estaciones de transporte, lugares de trabajo y zonas residenciales. A nivel provincial, la circulación cayó en Mendoza en casi todas las categorías (a excepción de en las zonas residenciales de los ciudadanos) y se mantiene estable desde la última semana de julio.

Las tiendas y ocio, los parques y el transporte público es donde más se evidencia la baja en Mendoza. En la categoría supermercados y farmacias, en tanto, con el correr de las semanas se ha intensificado el movimiento. De hecho, hasta el fin de semana pasado se mantenía 10% por debajo de la media, pero estaba en alza (en agosto la disminución marcó 20%, por ejemplo). Y cuando se ve el detalle por departamentos, hay algunos en los que la circulación durante los últimos días llegó a superar la media previa a la pandemia.

Mientras que, en lo referido a los lugares de trabajo, el movimiento es dispar. Porque si bien la circulación está 14% por debajo del promedio; hay departamentos en los que no es tan baja. Al analizar los números, hay departamentos donde la reducción del tránsito ciudadano no ha sido tan marcado, como es el caso de General Alvear.

El propio intendente Walther Marcolini declaró entre semana que “el Estado nacional y las provincias están midiendo el nivel de circulación por la movilidad de los celulares” y agregó que el Gobernador le advirtió que los números de circulación en Alvear eran más altos que en el resto de la provincia. En ese departamento del Sur la circulación en los lugares de trabajo apenas se ha reducido 5% (en el resto de los departamentos supera 10%), mientras que el aumento de la estadía en las zonas residenciales creció 12% frente a 18% del promedio provincial.

Los que más bajaron

En agosto, la Nación declaró la circulación comunitaria en el área metropolitana del Gran Mendoza. Esta situación, sumada a las disposiciones de la Provincia, llevó a que se incrementen los controles. Y la disminución de actas labradas por incumplimientos a situaciones relacionados a la pandemia ha sido considerable.

En la Ciudad de Mendoza es donde más cayó la circulación. Mientras que en Tiendas disminuyó 63%, en los Supermercados la caída llega a 25%. En las Plazas y espacios verdes, en tanto, se registró 65% menos de gente en comparación con la media.

En San Rafael también hubo una marcada baja: 58% en las Tiendas, 24% en los Supermercados y 71% en Parques y plazas. Mientras que en Godoy Cruz se disminuyó 44%, 19% y 49%; respectivamente.

Intermedios

En los otros departamentos del Gran Mendoza, siempre de acuerdo a los informes de Google, el confinamiento no ha sido respetado del todo. En Guaymallén, por ejemplo, la estadía en Tiendas de ocio y centros comerciales apenas se redujo 37% en comparación con la normalidad pre pandemia, mientras que en lo referido a circulación en Supermercados apenas disminuyó 1%. Sin embargo, a fines de agosto y principios de setiembre en este sector se evidenció incluso una suba de 5% por encima de la media.

La alerta también está posada sobre Las Heras, en cierto modo. Y es que mientras que el tránsito ciudadano en la categoría Tiendas está 23% por debajo de la media; en los Supermercados y farmacias cayó solamente 4%. Durante las últimas semanas se ha evidenciado una suba en estos comercios; sobre todo si se tiene en cuenta que la última semana de agosto llegó a estar 20% por debajo.

En Luján de Cuyo, en tanto, la circulación en las Tiendas bajó 38%; según los reportes actualizados a comienzos de la semana. Mientras que en Supermercados y farmacias está 9% por debajo de la media “normal”. Pero a principios de setiembre llegó a estar incluso casi 10% por encima de esa media.

Más circulación

Aunque es difícil generalizar y aseverar que creció la circulación, hay departamentos donde ni los números ni la percepción evidencian que exista una baja. Al caso ya detallado de General Alvear se agrega Maipú. Aunque en la categoría Tienda y ocio, Google registra una baja de 36% de tráfico; en los Supermercados la afluencia está 10% por encima de la media -sin coronavirus-. De hecho, desde la comuna destacaron que observan que la circulación de personas sigue siendo de alta. Además, agregaron que se mantienen en alza las denuncias por comercios abiertos fuera del horario permitido, así como también otros llamados con denuncias relacionadas a la presencia de gente en espacios públicos, algo que refuerzan desde la Dirección de Tránsito, Prevención Ciudadana y Defensa Civil de Maipú.

En el Este (San Martín y Rivadavia) también se nota que la gente va más al supermercado que lo que era la circulación a principios de años. En ambos departamentos, creció 3% el tránsito.

Controles de 2.100 policias

El Gobierno intensificó desde el viernes los controles en la vía pública. Volcaron 2.100 policías a las calles de toda la provincia; con el fin de bajar la circulación de las personas y así disminuir los contagios.

Los efectivos se distribuyen en más de 170 puestos fijos y controlan las las salidas por DNI y la prohibición de circular entre las 23.30 y las 5.30.

“El objetivo es disminuir la circulación para evitar el colapso del sistema sanitario y la aplicación de más restricciones. Tratemos, por favor, de mantener el distanciamiento social, no salgamos si no corresponde el documento, si no es de extrema necesidad”, indicó el subsecretario de Relaciones Institucionales, Néstor Majul.

Además, este fin de semana se controló que no se celebraran reuniones familiares ni juntadas de amigos en los domicilios.