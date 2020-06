Covid-19: Mendoza suma diez días con casos y ya van más de mil muertos en el país

La Argentina superó los mil fallecimientos por Covid-19. Hasta anoche, cuando se difundió el último informe oficial del Ministerio de Salud, se contabilizaban 1.011, de los cuales 11 habían ocurrido las últimas 24 horas. Dado que el foco de la pandemia se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la mayoría de los casos de decesos corresponde también a esa zona que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Conurbano.

Este número implica un promedio de 9 muertes por día desde el primer caso detectado en el país, el 3 de marzo y desde el primer fallecimiento, que ocurrió el 7 de ese mismo mes.

En Mendoza la cantidad de víctimas fatales registradas por esta causa es de 9 y se ha mantenido estable desde hace más de un mes. El primero se produjo el 27 de marzo y el último el 23 de abril.

Además nuestra provincia registró ayer un nuevo positivo, un varón de 34 años que está internado en el hospital Español. Así acumuló diez días seguidos con nuevos casos.

Se trata de un compañero de trabajo del empleado de la sucursal del supermercado Jumbo, de Luján de Cuyo. Relacionados con este último ya han dado positivo la suegra, el suegro, un hermano y ahora, con esta última determinación, suman dos compañeros de trabajo. Así, la provincia ha detectado 125 casos positivos de los cuales, según el detalle oficial, 84 se recuperaron.

Por otra parte, a nivel nacional, ayer fueron confirmados 1.581 nuevos diagnósticos positivos por Covid-19 y así los casos en nuestro país suman 42.785.

Los 11 fallecidos de la víspera son 9 hombres: cinco (de 77, 56, 60, 56 y 90 años), residentes en la provincia de Buenos Aires; tres (de 93, 72 y 45 años), residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y uno (de 56 años), residente en la provincia de Río Negro. También perdió la vida una mujer de 64 años, residente en la provincia de Buenos Aires y un fallecido de 88 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) de quien no se informó el sexo.

La franja etaria de los más infectados es de entre 20 y 59 años, con una edad promedio de 36 años.

Diez días consecutivos

En la jornada de ayer, Mendoza alcanzó el décimo día consecutivo con nuevos casos positivos de Covid-19. La novedad reside en que, hasta el viernes 12 de junio, el panorama era bastante tranquilo, se sumaba de a pocos casos e incluso con mesetas de varias jornadas sin que se produjeran novedades.

Pero, desde aquel día, se acumuló 21,6% del total de los 125 casos notificados desde el inicio de la pandemia en la provincia, es decir, una quinta parte del total.

De todas formas, es la segunda vez que sucede: entre el 7 y el 16 de abril también se acumularon diez días. Sin embargo en aquella ocasión los casos fueron más: 37, con una jornada de 10 nuevas notificaciones.

Tras el viernes 12 de junio llegaría una seguidilla que cambiaría el escenario local: Salud lanzó una nueva estrategia con testeos rápidos aleatorios en la comunidad, dudas sobre la posible circulación comunitaria (Ver aparte) y marcha atrás con flexibilizaciones en las salidas.

Uno de aquellos fue el conocido “caso 98”, al que se asoció una cadena de infectados que contabilizan 11 (12 con él) y a partir del cual se iniciaron los testeos masivos entre los vecinos del afectado en Luzuriaga, Maipú. Otra línea de investigación se sigue en torno del empleado del supermercado de Luján y otra en un caso en San Martín.

Despiece

La circulación comunitaria, en evaluación

La dificultad para determinar todos los contactos estrechos del caso 98 dio pie a la duda sobre la posible circulación comunitaria. Sin embargo, no es el único cabo suelto, la aparición de algunos otros casos fortaleció la duda y son 8 en total los que están en investigación.

El miércoles, la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal dijo que había que esperar al menos 5 días para confirmarlo, los cuales se cumplen hoy. En ese momento dijo que no había evidencia para asegurar tal cosa pero ayer, desde el ministerio aseguraban que no hay circulación. De todas formas, no descartan que suceda en algún momento y por ello informaron que harán evaluaciones permanentes.