Covid-19: la vacunación para menores sin comorbilidades aspira a alcanzar a 200.000 chicos

Este jueves quedó habilitada la inscripción para la vacunación contra Covid-19 para menores de 12 a 17 años sin comorbilidades. Según los datos del Ministerio de Salud de la provincia serían más de 200.000 los chicos que estarían en condiciones de ser inoculados.

“Hoy la vacunación es para todos los menores de 12 a 17 años con o sin comorbilidades. En un comienzo se habilitó para los chicos con enfermedades preexistentes por una cuestión de prioridad”, expresaron desde el Ministerio de Salud.

Y aclararon, en referencia a los chicos con comorbilidades: “La población a vacunar con patologías preexistentes según estadísticas eran aproximadamente unos 70.000 chicos, de esos chicos hoy están vacunados con primeras dosis aproximadamente 10.000. De las enfermedades preexistentes la principal es obesidad, muchos chicos no cuentan con un certificado que acredite la patología, el cual era indispensable para acceder a la vacunación”.

Los adolescentes recibirán vacunas Pfizer o Moderna

Al igual que en la vacunación de menores de 17 años con comorbilidades, las vacunas destinadas para este rango abierto son Moderna o Pfizer, y se colocan de acuerdo a disponibilidad. Tal como destacan desde el órgano de salud, “las vacunas no se eligen, todas tienen la misma eficacia”.

En cuanto a la modalidad aplicada explicaron que los chicos pueden entrar acompañados a los centros de vacunación si lo necesitan por alguna causa especial o por temor. Lo que se recomienda es evitar las aglomeraciones, pero de todas maneras pueden ser acompañados.

“Los chicos de 13 años pueden ir solos y ser vacunados, los menores de 12 años deben ir acompañados por un adulto, pero que quede claro que no hay que firmar ninguna documentación. Lo importante a destacar es respetar el turno y presentarse con el documento” aclararon desde Salud.

Los interesados deberán solicitar turno aquí, en la web del Gobierno de Mendoza.

Covid-19: Más de 200.000 son los menores sin comorbilidades que están en condiciones de recibir la vacuna. El Vacunatorio de Campaña de La Nave Cultural esta mañana. | Foto: Orlando Pelichotti

Uso de barbijos al aire libre

En referencia al uso de barbijo o no en la vía pública al aire libre, que originalmente desde la Nación habían anunciado que ya no era obligatorio usar, en el Ministerio de Salud local expresaron otra mirada.

“Por el momento no hay definiciones hasta que no tengamos una comunicación oficial del Gobierno Nacional (la publicación del decreto)”, advirtieron. Y si bien en la mañana de este jueves se pudo conocer que la no obligatoriedad sería para casos puntuales, en nuestra provincia al parecer nada cambiará: “La recomendación del Gobierno de la provincia de Mendoza y del Ministerio de Salud es que hay que seguir usándolo”.