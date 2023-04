Sergio Reynoso (58) y Silvia Trubiano son peluqueros, están casados hace casi 30 años y viven en Godoy Cruz. En el oficio llegaron a compartir apenas unos pocos meses, ya que ella comenzó a aprenderlo y a dedicarse de lleno a la peluquería luego de que a él le diagnosticaran Parkinson, en 2002. Actualmente la situación que atraviesan no es la mejor, ya que -tras ser estafados por una empresa constructora-, debieron mudarse a un departamento. Y las deudas en el pago del alquiler (que debería haber corrido por cuenta de la misma firma que los engañó con la construcción de su casa) llegó a tornarse en impagable.

La historia de Sergio y Silvia movilizó a una multitud y despertó la solidaridad de miles de mendocinos y mendocinas que conocieron su historia. En una campaña casi sin precedentes, se juntó más de un millón de pesos para ayudar económicamente a la familia, dinero con el que pudieron pagar la deuda. Pero la situación sigue siendo apremiante para ellos, ya que las deudas siguen creciendo y su casa propia sigue sin estar terminada para que ellos se muden (su principal anhelo).

Cortes de pelo y peinados a beneficio de un matrimonio que necesita dinero para terminar su casa. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Por esto mismo, el grupo Mendoza Peluqueros Solidarios, integrado por cerca de 20 colegas de Sergio Reynoso y de Silvia Trubiano, hará cortes y peinados a beneficio del matrimonio el próximo domingo, 16 de abril. Será entre las 10 y las 18, en el gimnasio ubicado en calle Bernardo Ortiz 435 (Godoy Cruz).

Cortes de pelo solidario

“Vamos a estar cortando el cabello y peinando a quienes se acerquen. Y hemos fijado un precio base de 500 pesos. Pero si la gente puede y quiere pagar un poquito más, bienvenido sea. Todo va a ser en beneficio y para ayudar a los colegas, Sergio y Silvia”, explicó Gastón De la Reta, de Mendoza Peluqueros Solidarios, a Los Andes.

“No conozco a los chicos, pero es increíble toda la movida que se ha generado -en redes y por fuera- , por lo que quisimos ayudar con lo nuestro”, resumió el integrante del grupo de peluqueros solidarios.

Cortes de pelo y peinados a beneficio de un matrimonio que necesita dinero para terminar su casa. Foto: Gentileza

Hace 7 años que los autoconvocados realizan actividades sin fines de lucro y con fines solidarios en distintos comedores, clubes e instituciones, y viendo la situación en que se encuentran sus dos pares, decidieron esta vez poner manos y tijeras a la obra para ayudar a Sergio y Silvia.

La atención a quienes se acerquen al lugar será sin turno previo y por orden de llegada.

Además, el alias en Mercado Pago para ayudar al matrimonio es silvia.trubiano .

La dura historia de los peluqueros mendocinos

A fines de marzo, Sergio Reynoso y Silvia Trubiano estuvieron a punto de ser desalojados del departamento donde viven en calle Figueroa Alcorta al 800, de Godoy Cruz. Se llegó a esa situación a raíz de una deuda de casi 5 meses en el pago del alquiler, deuda que se acumuló por el incumplimiento por parte de una empresa constructora que se había comprometido a hacerse cargo de la renta. Y es que, además, esa misma empresa constructora había asumido ese compromiso luego de casi destruir la casa donde ellos vivían hasta hace 3 años (y que era –y sigue siendo- del matrimonio).

Pero el responsable no dio la cara, así como también dejó de pagar el alquiler y también mantiene estancados los trabajos en la casa de Sergio y Silvia (a 2 cuadras de donde están viviendo actualmente). Por todo esto -y más- se llegó a la situación de extrema vulnerabilidad de los dos peluqueros mendocinos.

Cortes de pelo y peinados a beneficio de un matrimonio que necesita dinero para terminar su casa. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Luego de que en las redes sociales saliera a la luz esta historia de engaños, estafas y dolor, la propia comunidad generó una verdadera cadena solidaria y llegó a reunir el dinero necesario para que el matrimonio pueda ponerse al día con el alquiler.

No obstante, sabiendo que se trata de un círculo vicioso y que tarde o temprano volverán a estar con los números rojos si no salen de él, el objetivo propuesto es más ambicioso aún: poder terminar de construir su casa, para regresar a ella y dejar de pagar alquiler.

Por esto mismo es que la campaña solidaria continúa, y ahora se suman los Peluqueros Solidarios de Mendoza para ayudar a que la casa de calle Figueroa Alcorta al 600 (y que es de Sergio y Silvia) pueda ser terminada de reconstruir.

“No hay momento del día en que no piense en cómo voy a hacer para agradecerle tanto y a tanta gente. Yo sé que Dios está y nunca me soltó, y me acuesto y me levanto agradeciéndole a Dios, y pidiéndole fortaleza para la familia. Quisiera que a toda la gente que ayudó con su granito de arena, eso le vuelva multiplicado”, resumió Silvia, en diálogo con Los Andes, hace algunos días y a raíz de toda la ayuda que recibieron y evitó que sean desalojados.

“Nunca pensé en todo el alcance que iba a tener esto, jamás lo dimensioné. Ojalá haya bendiciones para tanta gente que ayudó, ya sea leyendo, compartiendo o aportando. Y ojalá que esto sirva para que otra tanta gente que la esté pasando mal sepa que puede creer en los demás”, agregó la simple y humilde mujer, en voz alta, y con la emoción colándose en sus palabras.