Cornejo firmó con Nación un convenio para modernizar el paso Cristo Redentor

Se trata de un acuerdo de "colaboración mutua" entre Mendoza y Nación para poner en valor el corredor del Cristo Redentor. Como sucedió en el paso de los Libres en Corrientes, Catalán enfatizó en la apertura de recepción de propuestas privadas a través de concesiones y de inversiones para lograr un "puesto de frontera con infraestructura moderna y que preste no solamente el servicio de migraciones y de aduanas, sino que todo tipo de servicios para el turismo y los ciudadanos que lo utilicen".

En tanto, Vargas Arizu aclaró que el cambio no va a ser algo inmediato. El primer paso será el proceso de licitación.

"No van a cambiar las cosas en lo inmediato, obviamente, pero es un principio de acuerdo de empezar a cambiar las cosas. No es que mañana la ruta vaya a estar (lista) o que mañana va a haber una aduana nueva, sino que empieza una solución. Esto es un proceso, no es una meta, sino un proceso", declaró el ministro de Producción.

Vale recordar que en diciembre, justo cuando las demoras y los problemas se incrementaron en la ruta 7, el Gobierno había anticipado los planes para concesionar ese tramo e incorporar peaje, además de la privatización de los servicios operativos en el complejo Roque Carranza (Horcones).