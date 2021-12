Presentan recurso para que Guaymallén reconozca a la “reina del pueblo”

El conflicto y la polémica por la elección de la reina continúa en Guaymallén, y ayer la Comisión de Reinas de ese departamento, junto con otras organizaciones de reinas presentaron dos recursos administrativos: uno, contra el intendente Marcelino Iglesias, y otro, contra el Concejo Deliberante. Lo hicieron auspiciadas por el abogado Maximiliano Legrand debido a la ordenanza que prohibió de manera implícita la elección de la reina departamental y su participación en el Acto Central. Los litigantes anticiparon que, en caso de una negativa o de no tener respuestas, presentarán una acción ante la Suprema Corte de Justicia.

A minutos de la presentación, el abogado Legrand (quien hace poco ganó popularidad por ser el defensor del criminal Gil Pereg) explicó a Los Andes: “No hemos presentado una demanda judicial propiamente dicha, sino que hemos expuesto dos recursos administrativos, que son previos a la demanda. En estos recursos se solicita, en un primer orden que se reconozca a la reina electa Julieta Lonigro, y en segundo orden, lo que plantean las organizaciones de reinas en contra de la ordenanza, que prohibió la elección de la Reina de la Vendimia de Guaymallén”. Y subrayó: “En caso de negativa o de que no haya respuesta a esos dos recursos diferentes, vamos a presentar la semana que viene una acción ante la Corte Suprema de Justicia, y esta deberá resolver sobre el reclamo de esta reina electa si es procedente o no”.

Legrand explicó que es la propia naturaleza del recurso el que marca que el próximo paso a seguir sea la Corte, ya que en el Concejo Deliberante “se agota la vía administrativa”.

Paula García, representante de CoReGuay, Reina Nacional de la Vendimia 2007 y Reina de Guaymallén, también habló de este “contraataque real”. La exsoberana ha sido la principal impulsora de la fiesta “no oficial” en la que se eligió a una reina sin aval municipal. “El recurso contra el intendente Marcelino Iglesias es de parte de Julieta Lonigro, reina actual de Guaymallén, y el recurso contra el Concejo Deliberante está firmado por Soledad Reina, presidenta de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (comisión que tiene personería jurídica), por María Luz Fernández (presidenta de la Comisión de Reinas de Guaymallén), por Nora Urcullu (en representación de la Comisión de Virreinas Nacionales) y por mí, también en representación de la Comisión de Reinas de Guaymallén”, explicó García.

Legrand destacó que, pese a lo que pudiera pensarse, no tuvieron problemas en la presentación del recurso. “Nuestro reclamo fue bien recibido (por la administración municipal), lo que es positivo. Esperamos, ahora, que lo resuelvan. Son las organizaciones civiles las que están reclamando. Es la comunidad de Guaymallén la que reclama, y en algo tan importante para Mendoza como es la Fiesta de la Vendimia”, subrayó. Y amplió: “Creo que deben responder las autoridades por un sí o por un no lo más rápido posible. Sabemos que no quieren reconocer a la reina electa, pero queremos un comunicado oficial, una respuesta oficial, para poder habilitarnos la vía legal en la Justicia. Si no lo hicieran igualmente podemos concurrir a la Corte, y vamos a plantear una acción para una medida precautoria, porque, como se viene la Fiesta de la Vendimia, se frustraría el derecho”.

“Entendemos que las autoridades decidieron no participar de la elección de la reina del departamento, pero nunca su decisión puede prohibir y privar a las ciudadanas de Guaymallén de competir por la elección de la Reina de la Vendimia, porque se estaría doblegando los más esenciales derechos a la libertad personal, los derechos individuales de las mujeres”, recalcó el defensor.

Además, Legrand insistió en que negarle la participación a la Comisión de Reinas, una organización civil, implica de alguna manera “socavar el patrimonio cultural”, que conlleva la elección de la reina desde 1930. A la vez, el abogado consideró que se trata de una visión muy paternalista la de las autoridades si piensan que se les puede prohibir a las mujeres de Guaymallén participar de la elección de la reina, ya que va en contra de los Tratados Internacionales que tutelan los derechos de la mujer”.

“Me parece que han tenido buenas intenciones desde el municipio, pero han ignorado las opiniones de especialistas en el tema, y a su vez han ignorado las voces de las mujeres, esto de decidir para las mujeres sin su opinión, es violatorio de ciertos Tratados Internacionales. No se puede decidir una medida que supuestamente tutela los derechos de las mujeres, sin la opinión de estas primero”, expresó Legrand.

Repercusiones y apoyo a la reina “no oficial”

Con respecto a la repercusión que ha obtenido la “reina del pueblo”, Paula García contó: “Hemos recibido muchísima cantidad de invitaciones para la reina y para la corte, para poder participar de diversas actividades, invitaciones inclusive de otros departamentos para poder asistir a diferentes eventos. Muchas comisiones departamentales se han puesto en contacto con nosotras, poniéndose en disposición para trabajar en conjunto, para empezar a organizar actividades y acciones entre las comisiones, lo cual es muy bueno porque hay un real interés no solo por la continuidad de los reinados sino por la labor que las comisiones deberían empezar a tener dentro de cada uno de los departamentos”.

En cuanto al apoyo recibido por el resto de las soberanas, la Reina de la Vendimia 2007 explicó lo que es cierto tono bajo de parte de algunas: “Públicamente las reinas que nos apoyan no van a salir a decir nada, porque respetan la institución a la que pertenecen, que son cada uno de los municipios. Eso no quita que estén apoyando efectivamente lo que estamos haciendo, y que estén a favor de los reinados, los cuales nutren al reinado nacional. Si el reinado departamental desaparece, el reinado nacional tiende a desaparecer”.