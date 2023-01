Continúa la búsqueda del viajero mendocino en Ecuador: viajarán a buscarlo gracias a la ayuda de la gente

Amigos y familiares se movilizan para buscar a Rodrigo Salguero, un viajero mendocino de 26 años del cual no hay noticias desde el pasado jueves 19, cuando salió desde Olmedo hacia Santa Ana, en Ecuador.

Tras difundir la noticia por redes sociales y lanzar una colecta para poder viajar a buscarlo, el Consulado de Argentina se involucró y su hermano y un amigo partirán el miércoles 25 para intentar dar con su paradero. Las últimas novedades que recibieron, de parte de un lugareño, son que le habrían robado y que no estaba bien “ni anímica ni psicológicamente”.

Se sabe que, en este tipo de situaciones, los primeros días son clave y es por eso la desesperación de la búsqueda de Rodrigo, un joven muy querido en su Rivadavia natal y en la zona Este en general.

Como dijo Nicolás Santoni a Los Andes, uno de sus amigos más cercanos, “lo fundamental es que hay que ir a buscarlo rápido”, y gracias a la tarea de su hermano y sus amigos, a la solidaridad y a la difusión de la gente, podrán viajar dos personas el próximo miércoles a continuar con la búsqueda personalmente.

Esta es la campaña que promovió la familia de Rodrigo.

“Anoche surgió la posibilidad de una colecta para solventar costos y que su hermano y un amigo puedan viajar”, contó Nicolás, tras cuatro días de difusión por redes sin recibir novedades.

La viralización del hecho fue muy rápida y la colaboración de los mendocinos no tardó en llegar: “Ha sido increíble lo de la gente, hemos recibido un montón de ayuda. Estamos muy agradecidos”, dijo el joven, también oriundo de Rivadavia.

Además, tras intentar comunicarse con autoridades e instituciones del Estado, en las últimas horas lograron que el Consulado argentino facilite dos pasajes para el traslado.

Mientras tanto, los intentos para dar con su paradero u obtener información no cesan, y para ello están recibiendo ayuda de otros viajeros e influencers argentinos y ecuatorianos, con la intención de difundir sus fotos y que alguien lo reconozca.

Por ahora, Nicolás reconoció que “no sabemos ni por dónde está, ni hacia dónde quiere ir”, solo que salió desde Olmedo hacia Santa Ana o Portoviejo, dos localidades cercanas al pueblo. Rodrigo mide aproximadamente 1,75 metros “y seguramente se encuentre un poco más flaco”, indican las imágenes de la búsqueda. Su amigo añadió que “andaba sin documentos y no sabemos con qué ropa”.

SU RECORRIDO Y LAS ÚLTIMAS NOTICIAS

Luego de viajar por Perú, el 12 de enero Rodrigo Salguero fue hacia el Norte, para ingresar a Ecuador. Lo que sus amigos saben es que llegó a Olmedo el sábado 21, un pueblo de poco más de 2.000 habitantes, retirado unos 175 kilómetros de la costa, es decir, de Montañita. “Se ha estado quedando en la casa de una familia, de un agricultor en Olmedo. El martes 24 salió de esa casa y volvió el jueves 26 sin nada, entonces esta familia le ofreció ayuda”, relató Nicolás Santoni.

Rodrigo Salguero, desaparecido hace 4 días en Ecuador. Foto Gentileza

Según cuentan sus amigos, al regresar al hogar de la familia que lo hospedó, Rodrigo no aceptó quedarse y solo preguntó dónde había un cajero de un banco estadounidense en particular, intuyen que para retirar dinero.

Incluso, los últimos mensajes del joven rivadaviense con alguien cercano son con un amigo, para coordinar el envío de dólares hacia una cuenta de ese banco. “Fue lo último que habló y Rodri no contestó más, ni por Instagram, ni por WhatsApp, y el teléfono que tenía ya no da más”, expresó Nicolás.

Cuando preguntó, la familia le respondió que en Olmedo no había cajeros, y que para encontrar uno debía viajar a Santa Ana, a 34.8 kilómetros, o a Portoviejo, por la misma ruta a 54.6 km de donde estaba.

Lo cierto es que los ecuatorianos no pudieron retener a Rodrigo, pero no se quedaron tranquilos: “Cuando Rodri sale de esa casa es cuando se comunican con el hermano, porque no lo vieron bien, ni anímica ni psicológicamente”. Entre los mensajes de difusión, de hecho, sugieren que le habrían robado sus pertenencias y que estaba en una “crisis” emocional.

Lo cierto es que esa familia de agricultores en Olmedo es la última que dio información a los amigos de Rodrigo, y desde allí que no se supo más de él. “Estamos muy mal, pero tenemos toda la esperanza y la fe de que esté bien. Y que si está en algún momento difícil, espero que al menos esté en algún lugar, que esté comiendo, tomando agua, que lo estén ayudando y que no ande solo”, manifestó Nicolás.

Para colaborar con la búsqueda de Rodrigo en Ecuador se dejó a disposición un alias de Mercado Pago, Todos.Por.Rodris; o la comunicación al contacto 2634 63-9221.