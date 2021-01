Continúa la búsqueda de la niña de 13 desaparecida en Ugarteche: creyeron haberla encontrado pero fue falsa alarma

Zaira Pelegrina fue vista por última vez el jueves de la semana pasada en Ugarteche. Esa mañana, mientras su madre estaba trabajando, la chica de 13 se retiró de su casa y, desde entonces, no se supo más nada de ella.

Sin embargo, este lunes y tras una fuerte campaña en las redes sociales, su madre recibió noticias de la menor. Según informó a Los Andes la presidenta de la asociación Madres de Pie Mendoza, Graciela Bianchi, la madre de Zaira avisó que la Policía se había comunicado con ella para decirle que habían encontrado a su hija.

“ La Policía se comunicó con la madre y le dijo que la habían encontrado y que estaba bien. Por el momento es toda la información que tenemos. La madre está yendo a buscarla en este momento”, explicó la mujer.

Pero momentos después la madre de la chica se volvió a comunicar con Bianchi y le dijo que Zaira no estaba. Sigue desaparecida. A raíz de esto, Bianchi compartió un video en Facebook donde explicó lo que había sucedido según la información que había recabado.

“La verdad es que la preocupación es cada vez mayor. Recién recibimos información de la Policía que Zaira la fue a buscar al lugar donde estaba y Zaira no está. No la encuentran. Está deambulando por Tupungato y la mamá nos acaba de confirmar que donde la fueron a buscar Zaira ya no estaba” , explicó la mujer.

Bianchi pidió que sigan compartiendo la imagen de la chica para dar con ella. “Desgraciadamente Zaira se movió de donde estaba y cuando llegó al Policía ya se había ido”, cerró.

Intensa búsqueda

El jueves pasado, horas después de que la joven perdiera contacto con la menor, la foto de la niña de 13 años comenzó a circular en las redes sociales. El objetivo era encontrar información sobre el paradero de la chica o mismo comunicarse con ella.