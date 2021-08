Consumieron $36.000 en sushi, dejaron solo $100 de propina y la moza estalló en las redes

La protagonista de esta historia de bronca e indignación es una moza que recibió una pésima propina por su trabajo. La joven usó las redes sociales para expresar su descargo.

El fin de semana, Carolina Guarnieri atendió una mesa que consumió mas de $30mil en un restaurante de sushi. Tras concretar su trabajo, llegó la indignación de la mano de una pequeña propina de $100.

“Sigo muy enojada con una mesa de 15 pibes que atendí. Cenaron sushi, gastaron 36 mil pesos, les hice un descuento del 10% porque eran copados y me dejaron $100 de propina” comenta. La joven decidió realizar su descargo en las redes sociales, por lo que logró la viralización de su enojo y recibió cientos de comentarios, varios de ellos en solidaridad con su postura.

“La verdad es que se viralizó tanto que me explotó el celular. Esto pasó el fin de semana largo, no puedo decir dónde porque un par de personas se enteraron y dejaron malas reseñas en el lugar. Y no me gustaría perder el trabajo” agregó Carolina, quien indicó que no pudo tomar una foto al comprobante de la mesa.

Entre los tantos comentarios recibidos algunos hacían referencia a la reciente incorporación del pedido del 10% del consumo en propinas: “¿Me vas a decir que si gastaron $36 mil en sushi no iban a tener $240 cada uno para dejarle el 10% de propina a la piba? Por favor”. En la misma postura, otra internauta agregaba “Obvio que hay miles de factores que intervienen, pero si tenés guita para salir a cenar también podés dejarle algo a la persona que te atendió”.

En contraposición, otros usuarios se mostraron en contra de la obligación social y moral de dejar propina a los meseros en cada restaurante. “No debería existir la propina. Encima que salir a comer afuera es bastante caro, tenés que dejar propina. Y los dueños se aprovechan de eso para pagar sueldos más bajos. De última que sea una elección ante una muy buena atención, pero acabemos de una vez con las propinas obligadas” aseveró un joven.