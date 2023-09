Consultas a $6.000: la caída en atenciones en clínicas privadas, según la mirada de Los Andes en CNN Mendoza

En el nuevo espacio que ocupa Los Andes en el aire de la radio mendocina, esta vez en CNN Mendoza, el editor de la sección Sociedad, Fernando G. Toledo, comentó para la mesa del programa “De diez” un artículo que describe el impacto que tuvo en la cantidad de atenciones la decisión de los médicos de Mendoza de dejar de recibir obras sociales y cobrar sólo consultas particulares.

Tal como cuenta el artículo en Los Andes, “a una semana de la medida que tomaron los médicos mendocinos de cobrar 6.000 pesos la consulta particular, desde entidades privadas de salud confirmaron que han percibido una caída del 50%, en promedio, en la atención de pacientes en clínicas o consultorios. Aunque también aclararon que la afluencia de personas comienza a restablecerse”.

Toledo comentó para el programa radial que, por el relevamiento hecho, desde los privados coinciden en que la caída se dio principalmente en los primeros días. “Desde Aclisa, que agrupa a las clínicas privadas de Mendoza, calculan que la caída ha sido de un 50%, mientras que otras estimaciones hablan de un 30% y algunas llegan a 60%”, explicó.

En este sentido el periodista analizó la cuestión de fondo, que tiene que ver con el hecho de que “no estamos hablando siempre de algo que se pueda dejar de hacer para ahorrar, ya que está la salud de por medio. Así que una persona, si está enferma, deberá hacerse atender, no puede evitar hacerlo. Por eso puede verse tal vez que la atención vuelva en un punto a normalizarse y hoy por hoy haya menor porcentaje de gente que no se va a haer atender”.

Al mismo tiempo, Toledo aclaró que, “por ahora esto no está teniendo impacto en el sistema público. Al menos desde el Ministerio de Salud de la provincia aseguran que no han notado que la gente se vuelque a la atención en hospitales públicos porque no están pudiendo hacer valer sus obras sociales ante las consultas médicas”.

Como escenarios abiertos, el periodista explicó que “por un lado, está pendiente un acuerdo con las obras sociales y prepagas que resuelva este problema, ya que no es fácil para muchos saber que están pagando obras sociales, pero tienen que pagar las consultas porque igual no les sirve, a menos que tengan Osep, PAMI o alguna otra”. Por otro lado, “está la cuestión de salud de fondo. Tal como explicaban con Aclisa, hay una preocupación que tiene que ver con el hecho de que puede haber pacientes que, al no poder atenderse, vean agravado su estado de salud”.