Consultá el reglamento completo de la Maratón Nocturna Ciudad de Mendoza 2022

Si todavía no te inscribiste, estás a tiempo de hacerlo a través de este enlace. La maratón se celebrará el próximo 12 de noviembre con circuitos de 5k y 10k e importantes premios.

Reglamento

Edad

El reglamento establece que, al día de la carrera, los participantes deberán ser mayores de 16 años y, en caso de ser menores de edad, presentar autorización previa de los padres.

Criterio de atletas Elite

Se considerarán atletas Elite a aquellos competidores cuyas marcas sean de hasta 32 min (en caso de ser varones) y de hasta 35 min (para damas). Los mismos serán identificados con un precinto.

Atletas con discapacidad

Podrán participar personas en silla de ruedas, no videntes y/o con otras discapacidades.

Identificación

Cada participante será provisto de un número, que deberá ser colocado en el pecho y será de uso obligatorio. Por su parte, la remera oficial no implica su uso obligatorio.En caso de pérdida, tales elementos no podrán ser repuestos. Además, la remera oficial y el número de participante no podrá ser alterado ni ocultado y deberá permanecer visible en su totalidad, al igual que el nombre de los patrocinadores y organizadores.En caso de no cumplir con estas especificaciones, los corredores pueden ser descalificados.

Acreditación y largada

Los participantes deberán presentarse media hora antes del evento en cuestión, con convocatoria a las 21 y largada a las 21.30 para el circuito de 10 k y 21.35 para el de 5 k. El lugar de la largada será en la Calle Virgen del Carmen de Cuyo, parque Cívico, frente a explanada de la Casa de Gobierno.

Cronometraje

Quince minutos antes de la largada se pondrá en funcionamiento el sistema de cronometraje, con la cuenta regresiva que será exhibida hasta el momento de la partida.

Tiempo límite

El tiempo estipulado para la clasificación en 10K será de 01:30:00, mientras que para la clasificación en 5K será de 01:00:00

Controles

Dentro del circuito en el retome de 5K habrá un control de paso.

Premiación

Quien consiga el 1º puesto en el podio de categorías generales de 10 k, tanto de Damas como de Varones, recibirá $50.000 pesos. Los segundos puestos de ambas categorías serán premiados con $30.000. Y quienes consigan el 3º lugar, serán distinguidos con $20.000 pesos. Por otra parte, los tres primeros puestos de todas las categorías, tanto en 5 k como en 10 k, serán reconocidos con medallones. Y todos los corredores que concluyan la carrera recibirán una medalla finisher.Es importante aclarar que no habrá doble premiación, sin excepción.

Kit del corredor

El kit que recibirán los corredores se compondrá de camiseta oficial de la prueba, número de corredor + chip descartable (de uso obligatorio), bolsa para efectos personales, medalla finisher, hidratación, frutas, cereal, servicio de seguridad, cobertura sobre el seguro del competidor, asistencia médica con ambulancia, cronometraje y controles médicos en el evento.

El mismo será entregado en La Báscula (Av. Bartolomé Mitre, frente a la Nave Cultural) el 11 de noviembre, de 12 a 19 y se hará una excepción con atletas que provengan de un destino que esté a más de 200 km de la Ciudad, disponiendo el lugar para retirar el kit el 12 de noviembre de 10 a 13.

Para retirar su kit, todos los atletas deberán presentar: comprobante de pago de inscripción, DNI y deslinde de responsabilidad firmado por el participante. En caso de enviar a alguien a retirarlo, la persona deberá presentar autorización escrita y fotocopia del DNI, comprobante de pago de inscripción y deslinde de responsabilidad firmado por el participante.

Descargá el deslinde haciendo click aquí.

No se hará entrega de kit en ninguna otra ocasión ni en los puntos de largada el día de la carrera.

Seguro Médico

El participante debe presentar certificado médico o deslinde de responsabilidad para participar en los circuitos. Al inscribirse en esta competencia el participante acepta el reglamento y declara estar físicamente apto para la misma.Tenés tiempo para inscribirte hasta el 8 de noviembre. Encontrá toda la información sobre la maratón en www.ciudaddemendoza.gob.ar