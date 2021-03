Consideran que el formato virtual de Vendimia llegó para quedarse

Pasó Historias de Vendimia y pasó el festejo popular tan preciado por los mendocinos, que el sábado pasado tuvo una edición distinta en el marco de la pandemia. Como no podía faltar y como parte del folclore, aparecieron las críticas a la propuestas y los eternos encantados.

Sin embargo, el hecho dejó tela para cortar en un plano más profundo y que, una vez más, lleva a replantearse el formato de la fiesta. Es que el producto audiovisual con el que se rindió homenaje a la cosecha y sus protagonistas habría llegado para generar cambios que para muchos son inevitables.

En el Ministerio de Turismo y Cultura consideran que hacer la fiesta tradicional y un producto audiovisual es muy difícil por los costos que implica. Pero sí creen que elementos de una pueden empezar a convivir con la vendimia tradicional. Fuentes del área destacaron que fue un gran espaldarazo para el sector audiovisual y se demostró la calidad de lo que se puede hacer.

De todas formas, explicaron que aún no se han reunido para hacer un balance y proyectar hacia adelante.

En diálogo con Los Andes, referentes de la cultura local dieron su opinión sobre el fenómeno y hay coincidencia en que el audiovisual llegó a la Vendimia para ocupar un lugar que incluso podría exceder el hecho puntual que queda limitado en tiempo y lugar. Sin embargo, también hay acuerdo en que la celebración es un hecho particular justamente porque convoca y reúne y en ese marco, la emoción que genera la presencialidad es irremplazable.

Para Gaspar Gómez, director de cine y uno de los realizadores de la película, lo audiovisual debe ser algo complementario: “La cantidad de historias que pueden contarse en modo cine le van a dar un plus, otra dimensión a lo que se puede hacer en el escenario, habrá que consensuar cómo y qué forma tiene esa película para el año que viene, pero creo que son cosas totalmente compatibles y va a sumar y a darle una nueva vuelta de tuerca a la Vendimia que conocemos”. remarcó.

”El formato de película es mucho más barato que el del escenario, eso lo sabemos todos - continuó- pero me parece que no se trata de forzar subir el cine al escenario, debería ser un producto en paralelo porque el escenario en definitiva es un hecho artístico ahí y el cine hace que vos puedas verlo en cualquier momento del año y seguir promocionando, seguir dándole fuerza a las historias de Vendimia”.

Incluso señaló los beneficios que tendría tal propuesta. Por un lado que una película da múltiples posibilidades de exhibición, dijo que se puede tener lo que ya se conoce del escenario y a la vez tener un producto audiovisual con diversas oportunidades de difundirse.

Dijo sentirse muy feliz por Historias de Vendimia porque hay un trabajo del sector audiovisual que considera ha sido excelente en términos lograr en poco tiempo acuerdo entre los directores y llevar a la pantalla lo que querían.

”Esto tiene que ver con que Mendoza ya tiene una Escuela de Cine que tiene 30 años, con una capacidad técnica y artística enorme como para poder tener actores que saben moverse frente a cámara y técnicos que saben hacer su trabajo detrás de cámara como para hacer buenas películas”, subrayó.

Leon Repetur, gestor cultural con larga trayectoria institucional, apuntó a preservar el concepto de fiesta. “Desde mi perspectiva como especialista hay un concepto de fiesta que hay que manejar, una fiesta es un momento en que el hombre deja de hacer lo que hace en su vida cotidiana para pasar a hacer un extra cotidiano, eso en la Fiesta Nacional de la Vendimia, generalmente ocurre cuando la gente sale a la calle para participar de Carrusel o Vía Blanca, van a fiestas departamentales, ágapes, sucesos del hombre común en este hecho extracotidiano”, remarcó. Desde su punto de vista esto no ocurrió, no podemos hablar de fiesta de la Vendimia en esos términos.

Consideró que lo que se vio es una película por lo que la mayoría fue espectador, no protagonista, salvo quienes fueron parte de ella.

”Creo que lo más importante es el rescate de la capacidad productiva y audiovisual que tenemos en la provincia, porque en muy poco tiempo músicos, artistas, maquilladores pudieron hacer un producto muy digno e interesante”, subrayó.

La fiesta es patrimonio

La historiadora Elvira Bucolo, directora del Archivo General de la provincia subrayó que la fiesta de manera presencial no puede reemplazarse porque por ley ha sido declarada patrimonio de la provincia.

”No me parece mal que se sume un producción audiovisual para la próxima vendimia, pero que se sume no que se deje de hacer lo que tradicionalmente se hacía porque estar en forma presencial, es lo que se ha hecho tradicionalmente e incluso está avalado por una ley de patrimonio: la vendimia es patrimonio de los mendocinos en todas sus expresiones (barrial, la elección de las reinas en los departamentos, el desfile de carros y la fiesta presencial)”, explicó.

Luego destacó el lugar que ocupa en el mundo y recordó que en 2011 National Geographic nombró a la Fiesta de la Vendimia como la segunda fiesta de la cosecha más importante del mundo, detrás del Día de Acción de Gracias.

”La Vendimia es del pueblo y nos tenemos que encontrar, tenemos que participar de esa emoción, de la alegría de la Vía Blanca y el Carrusel y en el teatro compartida con gente de otros departamentos”, comentó.

”Nunca podría reemplazarse, la película me pareció muy bien hecha, lo único que le critico a esta edición es que no hubo coordinación de los distintos cuadros, pero cada cuadro en sí estaba muy bien hecho desde lo artístico”, opinó.

Aceptó que la gente a la distancia lo vive de otro modo: “Yo me senté a verla pero a la distancia para mi no es Vendimia, pero se entiende que fue así por la pandemia y lo bueno es que no dejamos de pensar en Vendimia pese a ella”, señaló.

Desde su punto de vista algo para cuestionar fue la falta de información en cada uno de los cuadros de los lugares donde se realizaban: “hablamos de países extranjeros que verían la fiesta y no nos vayamos tan lejos, acá en Mendoza muchas personas no identifican ciertos lugares”.