“Conservar el talento”: la característica que tiene que tener un empleado para ser contratado y tener éxito

Diario Los Andes preparó una propuesta para analizar temas claves para el crecimiento: el ciclo “Pilares para el desarrollo sustentable de la región”. Allí se abordarán temáticas como educación, salud y matriz productiva. El evento inició con las palabras del Gobernador Rodolfo Suárez, quien habló del #ModoMendoza, lo que definió como un modo de hacer las cosas desde el esfuerzo y el mérito, algo que debería trasladarse a las contrataciones y a la gestión en todos los ámbitos laborales.

Luego, el empresario Alejandro Vigil contó cómo el éxito viene del fracaso y de rodearse de gente de la que se pueda aprender. Luego, siguieron dos paneles de expertos que plantearon también la necesidad de captar y formar talento, pero sin olvidarse de retenerlo, con “mucho más que un buen sueldo”, y se habló de la “flexibilidad” como una característica que marcará las nuevas formas de trabajar y crecer en las empresas.

Del sedentarismo del home office al “nomadismo”

El panel moderado por Alejandra Vargas : “Cultivar el talento, esa es la cuestión” abordó las habilidades y capacidades que hoy busca el mercado, así como el desafío de formar y mantener al personal. Durante el mismo se abordó la característica que debe tener todo empleado para contribuir en las nuevas formas de trabajar: la flexibilidad.

Durante le encuentro, Sergio Faraudo, director de Capital Humano de Telecom Argentina; destacó también el “Modo Mendoza” al que se refirió el Gobernador, en función de un concepto propio de “cultivar el talento”.

Fuera del ‘sedentarismo del home office’ hoy se impone el ‘nomadismo”, y Telecom debió adaptar a ese modelo a sus 22.500 empleados, y sumar nuevos trabajadores que pudieran ser entrenados y reentrenados. “El conocimiento se construye de forma colectiva y en esa línea, para Telecom, se debió trabajar en una nueva forma de conectarnos, con perfiles que están ‘full presencial’, de forma híbrida o ‘full online’”, comentó.

Así, en los últimos meses la empresa sumó más de 2000 personas de 18 provincias del país, porque la distancia ya no es una barrera.

El panel moderado por Alejandra Vargas : “Cultivar el talento, esa es la cuestión”. Foto: Ignacio Blanco/Los Andes

A su turno, María Florencia Rodríguez, coordinadora ejecutiva de Polo TIC Mendoza; se propuso cambiar el concepto de innovación:

“Muchas veces innovar se piensa como sinónimo de adquirir maquinaria, cuando la fortaleza del concepto está en la formación del personal que va a ejecutar los nuevos procesos. Las industrias están necesitando formar nuevos talentos, los consumidores buscan nuevas experiencias, y hoy tenemos que poder acercarnos a eso y dar respuesta con impulsores a los cambios que nos exige el mercado”, reflexionó.

“Si logramos tener una estrategia de innovación a partir de la cartera que se nos abre, con posibilidades al riesgo -porque no es fácil-, vamos a poder sostener las empresas a largo plazo”, sumó la especialista, pero no se olvidó de la necesidad de “no tener miedo al fracaso”, porque terminará siendo más económico que “no intentarlo”.

Como parte del panel, también, Roberto De Rossetti, secretario de Transformación Digital de la Universidad Nacional de Cuyo, especificó las “habilidades que se requiere que tengan los nuevos trabajadores hoy”.

“Se trata, básicamente, de la flexibilidad, los modelos cambian permanentemente y lo que no va a cambiar es la necesidad de adaptarse”, comentó y señaló que, en ese marco se creo la secretaría que él lidera hace poco menos de un mes. “El proyecto de transformación digital arranca en el recurso humano, en descubrir el talento y motivarlo para obtener lectura de mejora de procesos”, coincidió en el análisis de Rodríguez.

“Muchas veces pensamos en la retención del talento con dinero, pero eso es de corto plazo”, consideró Rossetti, e insistió en que cada trabajador deberá encontrar “su proyecto de vida dentro de la empresa”.

¿Qué significa hoy que un proyecto crezca?

El ciclo incluyó un espacio para pensar “Qué significa crecer en el siglo 21″, moderado por María Soledad González, editora de Economía de Los Andes, sobre el potencial del sector tecnológico, su crecimiento en la región y la cooperación público-privada en este sentido.

Para analizar estos temas se invitó a Martín “Roque” Risiga, gerente regional de Globant para Cuyo y Patagonia; Federico Morabito, director de Innovación y Desarrollo Económico de Mendoza; y María Fernanda Bonesso, cofundadora y CEO de la startup Agrojusto.

El potencial del sector tecnológico, su crecimiento en la región y la cooperación público-privada en este sentido. Foto: Ignacio Blanco/Los Andes

“Hoy tenemos 24.000 globers en todo el mundo, y el 30% está en Argentina, queremos seguir apostando, abrimos una oficina en Córdoba, hace muy poquito pusimos la huella Globant en el fin del mundo, que para ellos es el comienzo del mundo (Ushuaia)”, contó que Risiga y destacó que apostar por el país permite ver cómo la innovación deja huellas.

Bonesso se sumó al panel contando que después de años de análisis y de especialización en modelos económicos encontró la forma de continuar con la tarea agrícola de su familia, pero con la aplicación de nuevas tecnologías a la producción y comercialización de frutas y verduras.

“Un día me encontré con que mi mamá me explicaba que mientras que en el mundo se valoraba la producción mendocina, acá no había precio para comercializar la fruta, entonces decidí innovar, y dejar de producir y consumir alimentos como hace 100 años, para pasar a aplicar la tecnología tanto a la producción como a la comercialización”, contó.

“Empezamos fracasando con mucho entusiasmo, pero con el propósito de que la próxima generación vea la finca de mi papá como una solución. Convoqué a líderes tecnológicos para ser más que un MarketPlace, y así nació el modelo acompañado por el BidLab y la Onu, para ser los aliados tecnológicos de organizaciones que incluyen al productor dentro de un sistema. Trabajamos en la cadena, entendiendo que debemos fortalecerla para acercar los productos al mercado”, comentó Bonesso.

A su turno, Morábito, contó como su tarea termina articulando toda la innovación que se genera desde las empresas privadas con el sector público, para llevar a Mendoza a aplicar procesos modernos y que estén a la altura de la tecnología que se aplica en el mundo.

Poniendo como ejemplo, la posibilidad que tienen hoy emprendedores y pymes que realizan sus acciones con propuestas de sustentabilidad y sostenibilidad, y que generen beneficios de triple impacto en Mendoza -es decir beneficios económicos, ambientales y sociales alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)- de solicitar hasta $ 700 mil, bajo la modalidad de Aportes No Reembolsables (ANR), con una contraparte de 10% del total de la inversión a realizar (neta del IVA).