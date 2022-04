Conoció a un hombre en un boliche y no supieron nada más de ella: él la secuestró y la violó

Una mujer vivió un calvario este fin de semana, luego de ir a bailar con una amiga y el marido de esa amiga, y terminar secuestrada y abusada sexualmente por un hombre de unos 60 años que conocieron en el boliche.

El hecho ocurrió el viernes pasado en el boliche “La Cautiva”, en el centro rosarino. Cerca de las 22 llegaron al lugar la víctima de 30 años junto a la pareja. En dicho local, la joven conoció a un sujeto llamado Gregorio –pelo canoso y barba-, que la sacó a bailar y con quien compartió un rato largo con ella.

A lo largo de la noche, ambos se fotografiaron, a pesar de la resistencia del sujeto, y se la imprimieron en el mismo establecimiento. La mujer se la entregó a su amigo Juan y le dijo “Cualquier cosa estoy con este”.

Al final, Gregorio se acercó a los jóvenes y les pagó una cerveza. Luego, se ofreció a llevarlos a sus casas cerca de las 3.30, propuesta que aceptaron por lo que terminaron de abordar el auto del extraño.

Según lo detalló Infobae, la pareja -Laura y Juan- bajó primero, pero Laura estaba preocupada por dejar sola a su amiga con un desconocido. Le preguntó delante de él si ella iba para su casa. La otra chica dijo que sí, que Gregorio la alcanzaba, pero Laura igual tomó la precaución de anotar la patente.

La mujer no llegó a casa

Sus cinco hijos estaban al cuidado del hermano de su amiga y el sábado nadie tenía noticias de la joven. Pero al mediodía del mismo día, logró contactarse a través del teléfono con su amiga: lloraba del otro lado del teléfono y le decía que estaba secuestrada y creía que estaba en la zona sur de la ciudad. También le dijo que Gregorio la quería drogar, y que estaba aprovechando que él había salido al kiosco para hablar con ella. Luego cortó.

El segundo llamado fue a su propio hermano: “Ayúdenme, no sé dónde estoy”, “No me llamen”, “Este hombre no me quiere llevar a Rosario”, decían sus mensajes.

La familia de la chica desaparecida hizo la denuncia en la Comisaría 15° de Rosario, donde entregó también la foto del hombre con el que su hermana había sido vista por última vez. La Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe pudo identificar al presunto secuestrador y obtener su dirección, con lo cual efectivos provinciales realizaron un operativo en una vivienda de la calle José Hernández de la ciudad de Roldán, a 25 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Rosario, en el departamento San Lorenzo.

En al noche del domingo los uniformados dieron con el sospechoso, Gregorio Edgardo Urraco, quien les abrió la puerta de su casa y negó conocer a la mujer que estaban buscando. No obstante, los policías divisaron a una mujer en el interior de la casa y le pidieron que salga.

Un hombre conoció a una mujer en un boliche, la secuestró y abusó de ella. Infobae.

Ana apareció nerviosa, se identificó con nombre y apellido y aprovechó para decir que estaba retenida en esa casa contra su voluntad, que Gregorio no quería llevarla a su casa y que, en todo el tiempo que la tuvo cautiva, el hombre había abusado sexualmente de ella en varias oportunidades, detalló Infobae.

Urraco fue detenido y trasladado a la comisaría, donde continúa detenido, acusado por los delitos de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad.