Conocé la deslumbrante programación del Teatro Mendoza en agosto

El Teatro Mendoza es un ícono de la Ciudad de Mendoza. Situado en el microcentro, recibe a grandes figuras del arte local y de todas partes del país y el mundo. Luego de las refacciones que se realizaron durante la gestión municipal del actual gobernador, Rodolfo Suarez, el espacio cultural fue rescatado para reafirmarse como el más emblemático de la capital y uno de los más modernos del país.

Cada espectáculo que se despliega sobre las tablas del Teatro Mendoza provoca una fusión única entre el público y los artistas. Esto no sólo sucede por la magia del arte que desembarca en el escenario del teatro, sino también por la tecnología de última generación, la iluminación y los equipos que se incorporaron cuando fue puesto en valor luego de cerrar sus puertas en el año 2007.

Con la intención de recuperar por completo el espacio cultural, en el 2015, el ex intendente de la capital y actual gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, anunció la puesta en marcha del lugar como parte del Plan de Renovación Urbana. Su trayectoria, su significado y el valor que ocupó y ocupa en la vida de todos los mendocinos, fueron motivos suficientes para que el arte regresara con todo al Teatro Mendoza.

La reapertura del nuevo Teatro Mendoza (2019) fue uno de los sucesos más importantes de la historia de la Ciudad. Desde ese momento, cada función le da vida a la sala y la cartelera se destaca todos los meses con más potencia.

Entre lo que se viene para agosto, destaca Ángela Leiva, Favio Posca, El Equilibrista, Turf, El Kuelgue, Nito Artaza, Bándalos Chinos, la Sparkling, Zoe Gotusso y Martín Pugliese, entre otros grandes. En esta nota se detalla el cronograma completo de un mes a pura cultura local y nacional.

En agosto explota la cartelera del Teatro Mendoza

Posicionado como uno de los teatros más modernos de la Argentina, todavía conserva su estética y diseño original debido a su significación histórica. Con caja a la italiana y fachada con reminiscencias Art Decó y su entrada de tipo monumental que se eleva en columnas sobre el frente, la sala recibirá a los siguientes artistas en agosto:

3 de agosto, 21.30 - Música - Ángela Leiva presenta “Amor Prohibido Tour”. Entrada: platea baja $4.000; palcos altos $3.500; platea alta $3.000; pullman $2.800. Adquirí tu ticket a través de www.entradaweb.com. Amor Prohibido es el título del gran éxito de la artista que incursionó en la balada romántica y superó todas las expectativas de sus seguidores de Argentina y Latinoamérica.

4 de agosto, 21.30 - Teatro- ”Bullshit, Favio Posca”. Entradas: platea baja $2800; platea alta $2500; palco alto $2500; pullman $2000. Adquirí tu ticket a través de tuentrada.com. Uno de los artistas más versátiles e histriónicos de la escena nacional, recientemente estrenó en Uruguay su unipersonal “Bullshit”. El nuevo espectáculo de Favio Posca habla de la transición planetaria, la revelación de la inocencia, la fuerza del amor que salva. Es un show transgresor, valiente, necesario, para reír, gozar y lanzarse sin prejuicios a la diversión. Bullshit cuestiona las fronteras, te eyecta a lo que está más allá de lo establecido y pactado, ese espacio sudador de bullshit que libera. Con música original de Posca y producción de Yuliano Acrí y Martín Bossa, el actor vuelve a la carga con un potente espectáculo, donde la risa será parte del tránsito.

5 de agosto, 21.30 - Música - ”Turf en vivo”. Entrada: platea baja $2400; palcos altos $2800; platea alta $2200. Adquirí tu ticket a través de www.entradaweb.com. Con una única presentación, la banda liderada por Joaquín Levinton mostrará un renovado show en el que tocará en vivo el reciente estreno “Lamento Boliviano”, más “Gatitas y Ratones”, “Malas Decisiones” y “Cuál?”, canciones que formarán parte de su próximo disco. Sin dejar de lado los clásicos que son parte de la historia del rock nacional como “Loco un poco”, “Magia Blanca”, “4 Personalidades”, “Pasos al costado” y todos sus éxitos.

6 de agosto, 21 y 7 de agosto, 20 - Teatro- ”El Equilibrista”. Entrada: platea baja $2800; palcos altos y platea alta $2.500; pullman $2300. Adquirí tu ticket a través de www.entradaweb.com. El equilibrista es la historia que cada uno de nosotros podría contar acerca de su vida si pudiese volver a ser niño. De qué trata: “Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía ́'Frágil´. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé la abrí y entendí a mi papá. Luego abrí otra y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía ‘Frágil´. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué”.

12 de agosto, 21.30 - Música- ”Cuentito”. El Kuelgue. Entrada: platea baja $3200; platea alta $2800; palco alto $2800; pullman $2400. Adquirí tu ticket a través de tuentrada.com. El Kuelgue vuelve a Mendoza en el marco de su gira nacional para presentar su último disco “Cuentito”. La banda conduce por diferentes estilos como el pop y chacarera; bolero y candombe.

13 de agosto, 21.30 - Teatro - ”Congreso de Bibliotecarias”. Entrada general $800 a través de www.entradaweb.com.ar. La historia sucede en la década de los 80, en un pueblo llamado Villa Dolores. Allí, cuatro bibliotecarias renuevan año a año su pasión por los libros a través de la organización de un congreso. En esta edición, sucede algo inédito. La aparición de un personaje que nadie conoce en el pueblo genera conflictos en las cuatro mujeres que se relacionan con un pasado oscuro y oculto de las mismas. Esta situación desencadena una serie de sucesos que quizá cambien la vida de estas cuatro defensoras de las letras. Esta obra es un claro homenaje a la telenovela argentina. Un género en sí mismo, con el cual muchos de nosotros y nosotras crecimos. Es una clásica comedia de caracteres donde la fuerza de la dramaturgia está puesta en los personajes. Puesta en escena desopilante y muy divertida.

14 de agosto, 21.30 - Música - Sparkling Big Band en español. Entrada: vip $1800; platea baja $1500; platea alta $1200; pullman $1000. Adquirí tu ticket a través de www.entradaweb.com.ar. La Big Band muestra su versatilidad con un show totalmente en español. Sin perder la esencia atravesada por el jazz y el swing, 28 artistas en escena nos regalan una exquisita combinación entre músicos y cantantes para poder compartir y cantar las canciones que todos conocemos. En esta nueva edición, la Sparkling contará con invitados, no sólo locales, sino también nacionales.

17 de agosto, 21.30 - Teatro - Nito Artaza presenta “El barrilete cómico”. Entrada: platea baja $3000; platea alta y palcos alto $2.700; pullman $2.200.Adquirí tu ticket a través de www.entradaweb.com.ar. Llega a Mendoza la obra teatral que es un éxito en calle Corrientes. Encabezada por el multifacético artista Nito Artaza. La puesta en escena es un despliegue sin igual de música, danza, color y los más desopilantes monólogos de diferentes personajes de ayer y de hoy.

18 de agosto, 21.30 - Teatro- ”Lo quiero ya”. Entrada: platea general $1000 a través de www.entradaweb.com.ar. Suena el despertador y empieza la vorágine. Once personas que viven corriendo y corren para vivir, van hacia diferentes lugares en un mismo día. “Lo quiero ya” les canta con humor a todas las personas que luchan por sus sueños. Un musical intensamente divertido, que reflexiona sobre estos tiempos en los que buscamos tenerlo todo, no importa qué, mientras sea ya. Poderlo todo, estar, ser parte, llegar y alcanzar el éxito son algunos de los fugaces pensamientos que sobrevuelan la cabeza de estos personajes en sus vidas de agenda llena. Todos tienen algo en común: una aplicación que los guía para que eso suceda. La obra ha sido un éxito en Mendoza, presentándose en los teatros más importantes de la provincia. Fue seleccionada para participar del Festival de Estrenos 2022.

19 de agosto, 21.30 - Música - ”Tributo a Charly García”. Entrada: $1500 a través de www.entradaweb.com.ar. Con más de 25 músicos en escena, llega un imponente homenaje sinfónico al astro de la música argentina: Charly García. El recorrido del repertorio estará a cargo de la banda local Superhéroes y un Ensamble Sinfónico conformado por una selección de distintas orquestas provinciales, que a su vez contará con la dirección del maestro Víctor Armendáriz.

20 de agosto, 21.30 - Música - Zoe Gotusso llega a la Ciudad de Mendoza para presentar “Ganas Tour”. Entrada: platea baja $2300; platea alta $2000; palco alto $2000; pullman $1500. Adquirí tu ticket a través de tuentrada.com. La presentación en Mendoza contará con la actuación de Feli Ruiz. El cantante mendocino abrirá la noche acompañado de Joaquín Guevara, destacado músico de la provincia. En formato dúo y acústico presentará las canciones de su EP “No Quiero Ser Un Chico Cool”.

21 de agosto, 20 - Música - ”Voces de la Ciudad”. Gratis. Cupo limitado por orden de llegada. Encuentro coral que unirá a cuatro agrupaciones con estilos muy distintos, pero unidos por el amor al canto coral. Participarán el Coro Niños Cantores de Mendoza, dirigido por Eleonora Fernández, Passeri de Alfonso Giunta; el Coro Club Mendoza de Regatas, conducido por Liliana Sánchez. Cerrará la velada el anfitrión: nuestro Coro de la Ciudad de Mendoza, dirigido por el Maestro Ricardo Portillo. Cada agrupación, con una impronta distinta, interpretará obras del repertorio coral universal.

25 de agosto, 21 - Música - ”Toma mi mano”. Entradas: $1800 a través de www.entradaweb.com. A beneficio del Banco de Alimentos. Dos artistas de nivel nacional e internacional con estilos diferentes, van a hacernos emocionar, bailar y recordar. Jose Luis Miralles, cantautor mendocino de reconocida trayectoria Internacional con un estilo pop rock latino, hará un recorrido por su disco “Milagros”. Mientras que JAF (Juan Antonio Ferreyra), cantante y guitarrista de rock y blues argentino, recordará temas como “Maravillosa noche” y “Todo mi amor”.

26 de agosto, 21 - Teatro - ”Educando al Nene”. Entrada: $1000 a través de www.entradaweb.com.ar. Carlos Alberto es un joven presionado por el sistema, educado a imagen y semejanza de todos los que lo rodean, sus padres, los mandatos y las instituciones, llenándolo de fracasos. En un intento por salir de ese lugar, se enfrenta a sus miedos y fantasmas encontrando su propio camino: la libertad. Escrita y dirigida por Suarez y Quiroga. Esta obra, estrenada en el año 1985, lleva más de 1700 funciones. Una puesta en escena presentada en distintos países y ciudades de latinoamérica como Perú, Ecuador, Chile, Buenos Aires, Mar del Plata.

27 de agosto, 20 - Teatro - ”El Cuarto de Verónica”. Entradas: platea baja :$2200; palcos altos $2400; platea alta $2000. Adquirí tu ticket a través de www.showstickets.ar. Con la actuación de Silvia Kutika, Fabio Aste, Fernando Provenzano y Adrián Lázare. Dirección: Virginia Magnano. Como en el cine pero en teatro, este thriller psicológico mantiene al público inmóvil en esta pieza de éxito en Broadway que recorre el mundo. Susan, de veinte años, es abordada mientras cena con su novio en un restaurante por una encantadora pareja de ancianos que se muestra impresionada por el parecido de Susan con Verónica, fallecida hace mucho tiempo. Susan y su novio acompañan a la pareja hasta la mansión para ver el retrato de Verónica y comprobar el parecido. Allí comienza esta intrigante pesadilla que mantendrá al público atrapado.

28 de agosto, 20.30 - Teatro - Toby Deltin presenta su disco “Juego de Artificio”. Entrada: $800 a través de www.entradaweb.com.ar. La apertura del show estará a cargo del gran músico sanrafaelino Bruno Pinto. Toby Deltin, junto a su banda completa y músicos invitados, presentará las doce canciones que forman parte de su nuevo disco. Además, en este concierto el artista incluirá canciones inéditas y recorrerá los clásicos que forman parte de su repertorio. Toby Deltín es uno de los talentos de la nueva ola de artistas mendocinos que están renovando la escena nacional. Virus, su exitoso single, fue el lanzamiento de su carrera como solista en junio del 2020, con presencia en todas las plataformas digitales de manera oficial.