Confirmaron casos autóctonos de dengue en Argentina: cómo prevenirlo y cuáles son síntomas.

En los últimos días, se confirmaron tres nuevos casos de dengue autóctono en nuestro país. Dos de estos casos fueron reportados por el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y el restante por la Ciudad de Buenos Aires. Esto significa que los pacientes adquierieron la enfermedad a través de la picadura de mosquitos dentro de las jurisdicciones de estos territorios y sin necesidad de salir de viaje.

El caso registrado en Ciudad de Buenos Aires fue informado por el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, mientras que los casos registrados en Córdoba fueron anunciados por la cartera de esa provincia.

La circulación viral de esta enfermedad en otros países de la región obliga a poner atención a las acciones de control correspondientes y, frente a un aumento de casos, se insta a reforzar la vigilancia y acciones de prevención, detalla Diario de Cuyo.

Prevenciones para evitar el dengue.

Síntomas

La única manera de contagio del dengue es a través de la picadura de un mosquito que tenga el virus y no de persona a persona o a través de objetos.

Los síntomas son similares a los del covid -19 y es por eso que se recomienda que todos aquellos que tengan dolores de cabeza, fiebre y dolor en las articulaciones, recurran a una consulta médica.

¿Cómo prevenir el dengue?

Una de las formas para prevenir el dengue es eliminar todos los criaderos de mosquitos. Estos son los recipientes que contengan agua tanto en el interior como en los alrededores.

En caso de no eliminar estos recipientes, se debe prohibir el acceso de los mosquitos a su interior, tanto a tanques, aljibes y/o cisternas. Los especialistas aseguraron a Diario de Cuyo: “La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no es útil para eliminar los huevos ni las larvas”.